Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251005/trafik-cezalari-degisiyor-bunlari-yapanin-ehliyeti-gidecek-1099931344.html
Trafik cezaları değişiyor: Bunları yapanın ehliyeti gidecek
Trafik cezaları değişiyor: Bunları yapanın ehliyeti gidecek
Sputnik Türkiye
TBMM Genel Kurulu, Karayolları Trafik Kanunu’nda değişiklik öngören yasa teklifini görüşmeye hazırlanıyor. Teklif yasalaşırsa, hız sınırını aşan, cep telefonu... 05.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-05T13:54+0300
2025-10-05T13:58+0300
türki̇ye
tbmm
türkiye büyük millet meclisi (tbmm)
trafik
trafik cezası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/18/1062652202_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_72ad5221464a5add06990f6e56ba7b0e.jpg
TBMM Genel Kurulu, 7 Ekim Salı günü haftalık mesaisine başlayarak, Karayolları Trafik Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni gündemine alacak.Yeni düzenlemeler, trafik cezalarının artırılması, sürücü davranışlarının denetlenmesi ve yol güvenliğinin artırılması hedefleriyle hazırlandı.Plaka değiştiren sürücüye 140 bin TL cezaTeklife göre, tescil plakasının okunmasını engelleyecek değişiklik yapan sürücüler için ağır cezalar geliyor. Bu fiili işleyen sürücülere 140 bin TL idari para cezası uygulanacak ve araç 30 gün süreyle trafikten men edilecek.Ayrıca, yük taşımacılığı yapan ve azami yüklü ağırlığı 3 bin 500 kilogramı geçen araçlarda takograf, taksi hizmeti veren araçlarda ise taksimetre bulundurma zorunluluğu getirilecek.Hız sınırını aşana ehliyete el konulacakYeni düzenlemeye göre hız sınırlarını aşan sürücülere kademeli yaptırım uygulanacak:Geçiş üstünlüğüne uymayana ağır cezaCankurtaran, ambulans, itfaiye ve orman yangını araçlarına yol vermeyen sürücülere de cezalar artırılıyor.Bu araçlara geçiş hakkı tanımayanlara 15 bin TL idari para cezası, gerektiğinde durmayanlara ise 46 bin TL para cezası verilecek ve ehliyetleri 30 gün süreyle alınacak.Saldırgan sürücüye 180 bin TL para cezasıTrafikte saldırgan davranış sergileyen sürücüler için de sert yaptırımlar geliyor.Bir aracı kasten takip eden, sıkıştıran veya araçtan inerek saldırı girişiminde bulunan sürücülere 180 bin TL idari para cezası uygulanacak. Ayrıca ehliyetleri 60 gün geri alınacak ve araç 30 gün trafikten men edilebilecek.Kırmızı ışık ihlali ve yarış yapanlara yeni yaptırımlarKırmızı ışık ihlali yaparak kazaya sebep olan sürücülerin ehliyetleri 60 gün süreyle geri alınacak.Ehliyetin iadesi, yalnızca psikoteknik değerlendirmeden geçilmesi şartıyla yapılacak.Yarış yapan sürücülere ise 46 bin TL idari para cezası uygulanacak ve ehliyetleri 2 yıl süreyle geri alınacak.Cep telefonu kullanan sürücüye 5 bin TL cezaTrafikte cep telefonu ya da benzer haberleşme cihazlarını kullanan sürücülere 5 bin TL para cezası kesilecek.Düzenleme, sürücülerin dikkatsizliği nedeniyle artan kazaları önlemeyi amaçlıyor.Kazadan kaçana hapis cezasıYeni yasa teklifinde en dikkat çekici maddelerden biri de kazadan kaçan sürücülere yönelik.Ölümlü veya yaralanmalı kazalarda, zaruret dışında olay yerinden izinsiz ayrılan sürücülere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası getiriliyor.Çevreye gürültü yayan araçlara da yaptırımAraçta yapılan teknik değişikliklerle çevreyi rahatsız edecek düzeyde gürültü çıkaran sürücülere 16 bin TL para cezası uygulanacak. Bu madde, son dönemde artan modifiye egzoz şikayetlerine karşı getirilen caydırıcı bir önlem olarak değerlendiriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251005/yeni-yargi-paketiyle-cezalar-sertlesiyor-trafikte-yol-kesene-ve-silahla-ates-edenlere-hapis-cezasi-1099927164.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/18/1062652202_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_93eaa2ec417754e53e7b56057fe0377f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
trafik cezaları, karayolları trafik kanunu, plaka cezası 140 bin tl, ehliyete el konulması, tbmm düzenleme, trafik kanunu değişikliği, cep telefonu cezası, hız sınırı ihlali, saldırgan sürücü cezası, trafikte yol vermeme cezası
trafik cezaları, karayolları trafik kanunu, plaka cezası 140 bin tl, ehliyete el konulması, tbmm düzenleme, trafik kanunu değişikliği, cep telefonu cezası, hız sınırı ihlali, saldırgan sürücü cezası, trafikte yol vermeme cezası

Trafik cezaları değişiyor: Bunları yapanın ehliyeti gidecek

13:54 05.10.2025 (güncellendi: 13:58 05.10.2025)
© AAehliyet
ehliyet - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2025
© AA
Abone ol
TBMM Genel Kurulu, Karayolları Trafik Kanunu’nda değişiklik öngören yasa teklifini görüşmeye hazırlanıyor. Teklif yasalaşırsa, hız sınırını aşan, cep telefonu kullanan, plakasını değiştiren ya da geçiş üstünlüğü olan araçlara yol vermeyen sürücülere rekor para cezaları uygulanacak.
TBMM Genel Kurulu, 7 Ekim Salı günü haftalık mesaisine başlayarak, Karayolları Trafik Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni gündemine alacak.
Yeni düzenlemeler, trafik cezalarının artırılması, sürücü davranışlarının denetlenmesi ve yol güvenliğinin artırılması hedefleriyle hazırlandı.

Plaka değiştiren sürücüye 140 bin TL ceza

Teklife göre, tescil plakasının okunmasını engelleyecek değişiklik yapan sürücüler için ağır cezalar geliyor. Bu fiili işleyen sürücülere 140 bin TL idari para cezası uygulanacak ve araç 30 gün süreyle trafikten men edilecek.
Ayrıca, yük taşımacılığı yapan ve azami yüklü ağırlığı 3 bin 500 kilogramı geçen araçlarda takograf, taksi hizmeti veren araçlarda ise taksimetre bulundurma zorunluluğu getirilecek.

Hız sınırını aşana ehliyete el konulacak

Yeni düzenlemeye göre hız sınırlarını aşan sürücülere kademeli yaptırım uygulanacak:
Yerleşim yeri içinde hız sınırını 46–55 km/s aşanlara 30 gün,
56–65 km/s aşanlara 60 gün,
66 km/s üzeri aşanlara ise 90 gün süreyle ehliyet geri alınacak.

Geçiş üstünlüğüne uymayana ağır ceza

Cankurtaran, ambulans, itfaiye ve orman yangını araçlarına yol vermeyen sürücülere de cezalar artırılıyor.

Bu araçlara geçiş hakkı tanımayanlara 15 bin TL idari para cezası, gerektiğinde durmayanlara ise 46 bin TL para cezası verilecek ve ehliyetleri 30 gün süreyle alınacak.

Saldırgan sürücüye 180 bin TL para cezası

Trafikte saldırgan davranış sergileyen sürücüler için de sert yaptırımlar geliyor.
Bir aracı kasten takip eden, sıkıştıran veya araçtan inerek saldırı girişiminde bulunan sürücülere 180 bin TL idari para cezası uygulanacak. Ayrıca ehliyetleri 60 gün geri alınacak ve araç 30 gün trafikten men edilebilecek.

Kırmızı ışık ihlali ve yarış yapanlara yeni yaptırımlar

Kırmızı ışık ihlali yaparak kazaya sebep olan sürücülerin ehliyetleri 60 gün süreyle geri alınacak.
Ehliyetin iadesi, yalnızca psikoteknik değerlendirmeden geçilmesi şartıyla yapılacak.
Yarış yapan sürücülere ise 46 bin TL idari para cezası uygulanacak ve ehliyetleri 2 yıl süreyle geri alınacak.

Cep telefonu kullanan sürücüye 5 bin TL ceza

Trafikte cep telefonu ya da benzer haberleşme cihazlarını kullanan sürücülere 5 bin TL para cezası kesilecek.
Düzenleme, sürücülerin dikkatsizliği nedeniyle artan kazaları önlemeyi amaçlıyor.

Kazadan kaçana hapis cezası

Yeni yasa teklifinde en dikkat çekici maddelerden biri de kazadan kaçan sürücülere yönelik.
Ölümlü veya yaralanmalı kazalarda, zaruret dışında olay yerinden izinsiz ayrılan sürücülere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası getiriliyor.

Çevreye gürültü yayan araçlara da yaptırım

Araçta yapılan teknik değişikliklerle çevreyi rahatsız edecek düzeyde gürültü çıkaran sürücülere 16 bin TL para cezası uygulanacak. Bu madde, son dönemde artan modifiye egzoz şikayetlerine karşı getirilen caydırıcı bir önlem olarak değerlendiriliyor.
Silah taşıma - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2025
TÜRKİYE
Yeni yargı paketiyle cezalar sertleşiyor: Trafikte yol kesene ve silahla ateş edenlere hapis cezası
12:16
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала