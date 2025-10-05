https://anlatilaninotesi.com.tr/20251005/trafik-cezalari-degisiyor-bunlari-yapanin-ehliyeti-gidecek-1099931344.html

Trafik cezaları değişiyor: Bunları yapanın ehliyeti gidecek

Trafik cezaları değişiyor: Bunları yapanın ehliyeti gidecek

TBMM Genel Kurulu, Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik öngören yasa teklifini görüşmeye hazırlanıyor.

TBMM Genel Kurulu, 7 Ekim Salı günü haftalık mesaisine başlayarak, Karayolları Trafik Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni gündemine alacak.Yeni düzenlemeler, trafik cezalarının artırılması, sürücü davranışlarının denetlenmesi ve yol güvenliğinin artırılması hedefleriyle hazırlandı.Plaka değiştiren sürücüye 140 bin TL cezaTeklife göre, tescil plakasının okunmasını engelleyecek değişiklik yapan sürücüler için ağır cezalar geliyor. Bu fiili işleyen sürücülere 140 bin TL idari para cezası uygulanacak ve araç 30 gün süreyle trafikten men edilecek.Ayrıca, yük taşımacılığı yapan ve azami yüklü ağırlığı 3 bin 500 kilogramı geçen araçlarda takograf, taksi hizmeti veren araçlarda ise taksimetre bulundurma zorunluluğu getirilecek.Hız sınırını aşana ehliyete el konulacakYeni düzenlemeye göre hız sınırlarını aşan sürücülere kademeli yaptırım uygulanacak:Geçiş üstünlüğüne uymayana ağır cezaCankurtaran, ambulans, itfaiye ve orman yangını araçlarına yol vermeyen sürücülere de cezalar artırılıyor.Bu araçlara geçiş hakkı tanımayanlara 15 bin TL idari para cezası, gerektiğinde durmayanlara ise 46 bin TL para cezası verilecek ve ehliyetleri 30 gün süreyle alınacak.Saldırgan sürücüye 180 bin TL para cezasıTrafikte saldırgan davranış sergileyen sürücüler için de sert yaptırımlar geliyor.Bir aracı kasten takip eden, sıkıştıran veya araçtan inerek saldırı girişiminde bulunan sürücülere 180 bin TL idari para cezası uygulanacak. Ayrıca ehliyetleri 60 gün geri alınacak ve araç 30 gün trafikten men edilebilecek.Kırmızı ışık ihlali ve yarış yapanlara yeni yaptırımlarKırmızı ışık ihlali yaparak kazaya sebep olan sürücülerin ehliyetleri 60 gün süreyle geri alınacak.Ehliyetin iadesi, yalnızca psikoteknik değerlendirmeden geçilmesi şartıyla yapılacak.Yarış yapan sürücülere ise 46 bin TL idari para cezası uygulanacak ve ehliyetleri 2 yıl süreyle geri alınacak.Cep telefonu kullanan sürücüye 5 bin TL cezaTrafikte cep telefonu ya da benzer haberleşme cihazlarını kullanan sürücülere 5 bin TL para cezası kesilecek.Düzenleme, sürücülerin dikkatsizliği nedeniyle artan kazaları önlemeyi amaçlıyor.Kazadan kaçana hapis cezasıYeni yasa teklifinde en dikkat çekici maddelerden biri de kazadan kaçan sürücülere yönelik.Ölümlü veya yaralanmalı kazalarda, zaruret dışında olay yerinden izinsiz ayrılan sürücülere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası getiriliyor.Çevreye gürültü yayan araçlara da yaptırımAraçta yapılan teknik değişikliklerle çevreyi rahatsız edecek düzeyde gürültü çıkaran sürücülere 16 bin TL para cezası uygulanacak. Bu madde, son dönemde artan modifiye egzoz şikayetlerine karşı getirilen caydırıcı bir önlem olarak değerlendiriliyor.

