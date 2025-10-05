Trafik cezaları değişiyor: Bunları yapanın ehliyeti gidecek
13:54 05.10.2025
TBMM Genel Kurulu, Karayolları Trafik Kanunu’nda değişiklik öngören yasa teklifini görüşmeye hazırlanıyor. Teklif yasalaşırsa, hız sınırını aşan, cep telefonu kullanan, plakasını değiştiren ya da geçiş üstünlüğü olan araçlara yol vermeyen sürücülere rekor para cezaları uygulanacak.
TBMM Genel Kurulu, 7 Ekim Salı günü haftalık mesaisine başlayarak, Karayolları Trafik Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni gündemine alacak.
Yeni düzenlemeler, trafik cezalarının artırılması, sürücü davranışlarının denetlenmesi ve yol güvenliğinin artırılması hedefleriyle hazırlandı.
Plaka değiştiren sürücüye 140 bin TL ceza
Teklife göre, tescil plakasının okunmasını engelleyecek değişiklik yapan sürücüler için ağır cezalar geliyor. Bu fiili işleyen sürücülere 140 bin TL idari para cezası uygulanacak ve araç 30 gün süreyle trafikten men edilecek.
Ayrıca, yük taşımacılığı yapan ve azami yüklü ağırlığı 3 bin 500 kilogramı geçen araçlarda takograf, taksi hizmeti veren araçlarda ise taksimetre bulundurma zorunluluğu getirilecek.
Hız sınırını aşana ehliyete el konulacak
Yeni düzenlemeye göre hız sınırlarını aşan sürücülere kademeli yaptırım uygulanacak:
Yerleşim yeri içinde hız sınırını 46–55 km/s aşanlara 30 gün,
56–65 km/s aşanlara 60 gün,
66 km/s üzeri aşanlara ise 90 gün süreyle ehliyet geri alınacak.
Geçiş üstünlüğüne uymayana ağır ceza
Cankurtaran, ambulans, itfaiye ve orman yangını araçlarına yol vermeyen sürücülere de cezalar artırılıyor.
Bu araçlara geçiş hakkı tanımayanlara 15 bin TL idari para cezası, gerektiğinde durmayanlara ise 46 bin TL para cezası verilecek ve ehliyetleri 30 gün süreyle alınacak.
Saldırgan sürücüye 180 bin TL para cezası
Trafikte saldırgan davranış sergileyen sürücüler için de sert yaptırımlar geliyor.
Bir aracı kasten takip eden, sıkıştıran veya araçtan inerek saldırı girişiminde bulunan sürücülere 180 bin TL idari para cezası uygulanacak. Ayrıca ehliyetleri 60 gün geri alınacak ve araç 30 gün trafikten men edilebilecek.
Kırmızı ışık ihlali ve yarış yapanlara yeni yaptırımlar
Kırmızı ışık ihlali yaparak kazaya sebep olan sürücülerin ehliyetleri 60 gün süreyle geri alınacak.
Ehliyetin iadesi, yalnızca psikoteknik değerlendirmeden geçilmesi şartıyla yapılacak.
Yarış yapan sürücülere ise 46 bin TL idari para cezası uygulanacak ve ehliyetleri 2 yıl süreyle geri alınacak.
Cep telefonu kullanan sürücüye 5 bin TL ceza
Trafikte cep telefonu ya da benzer haberleşme cihazlarını kullanan sürücülere 5 bin TL para cezası kesilecek.
Düzenleme, sürücülerin dikkatsizliği nedeniyle artan kazaları önlemeyi amaçlıyor.
Kazadan kaçana hapis cezası
Yeni yasa teklifinde en dikkat çekici maddelerden biri de kazadan kaçan sürücülere yönelik.
Ölümlü veya yaralanmalı kazalarda, zaruret dışında olay yerinden izinsiz ayrılan sürücülere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası getiriliyor.
Çevreye gürültü yayan araçlara da yaptırım
Araçta yapılan teknik değişikliklerle çevreyi rahatsız edecek düzeyde gürültü çıkaran sürücülere 16 bin TL para cezası uygulanacak. Bu madde, son dönemde artan modifiye egzoz şikayetlerine karşı getirilen caydırıcı bir önlem olarak değerlendiriliyor.