Annelerin hesabına yatırıldı: Ekim ayı doğum yardımı ödemeleri hesaplarda

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ekim ayı doğum yardımı ödemelerinin hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldığını bildirdi. 30.10.2025, Sputnik Türkiye

Ekim ayı doğum yardımı ödemeleri hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldı.Ne kadar ödeniyor?Bakan Göktaş, yazılı açıklamasında, 2025 Aile Yılı kapsamında doğum yardımı miktarının güncellendiğini, 1 Ocak itibarıyla doğan ilk çocuğa 5 bin liralık tek seferlik, ikinci çocuğa aylık 1500 lira, üç ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira destek verildiğini kaydetti.Ekim ayı doğum yardımı ödemeleri yattı mı?Aile Yılı'nda vatandaşlara verilen önemli desteklerden birinin doğum yardımları olduğunu belirten Göktaş, ekim ayı doğum yardımı ödemelerinin bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırıldığını bildirdi.Mahinur Özdemir Göktaş, "Böylece bugüne kadar doğum yardımından faydalanan toplam 558 bin 360 annenin hesabına 5,86 milyar liralık ödeme gerçekleştirmiş olduk. Bakanlık olarak aile olmayı teşvik eden, sürdürülebilir destek mekanizmalarıyla sağlıklı, bilinçli aileleri güçlendirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ödemelerin bütün ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.Bakan Göktaş, Halkbank aracılığıyla yatırılan ödemelerin çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar kesintisiz devam edeceğini hatırlattı.Doğum yardımına başvuruların e-Devlet ve "İlk Öğretmenim Ailem" mobil uygulaması üzerinden alındığını belirten Göktaş, başvurusu onaylanan ailelerin ödemelerine ilişkin bilgilere aynı uygulama üzerinden ulaşabileceklerini bildirdi

