Türkiye’de bir ilk: Aile Sağlığı Merkezi Sigara Bırakma Polikliniği hizmete girdi

Türkiye’nin ilk Aile Sağlığı Merkezi Sigara Bırakma Polikliniği Ankara'da açıldı.Sincan Abdurrahim Karakoç Eğitim Aile Sağlığı Merkezi'nde başlatılan projenin açılışında konuşan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, Türkiye’nin güçlü bir sağlık altyapısına sahip olduğunu vurgulayarak, sigara kullanımının toplum sağlığı üzerindeki etkilerine dikkat çekti.Demirkol, “Her üç vatandaşımızdan biri sigara kullanıyor. Üstelik sigara başlama yaşı da giderek düşüyor. Elektronik sigara kullanımı da artık göz ardı edilemeyecek bir noktada. Bu tablo, daha kararlı bir mücadele gerektiriyor” dedi.Törenin ardından, Türkiye’nin ilk Aile Sağlığı Merkezi Sigara Bırakma Polikliniği resmen açılarak hizmet vermeye başladı.

