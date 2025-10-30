https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/altinda-bugune-yukselisle-basladi-gram-altin-ne-kadar-oldu-1100609173.html

Altında bugüne yükselişle başladı: Gram altın ne kadar oldu?

Altında bugüne yükselişle başladı: Gram altın ne kadar oldu?

Sputnik Türkiye

Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırdığı haftaları geride bıraktı ve son iki haftadır düşüş eğilimde. 30 Ekim altın fiyatları ise düşük çapta yükseliş... 30.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-30T10:41+0300

2025-10-30T10:41+0300

2025-10-30T10:41+0300

ekonomi̇

altın

ons altın

gram altın

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/05/1099127603_0:74:1536:938_1920x0_80_0_0_6e3d1aa12ec7eaa734b56cf9db980d93.png

Altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın ne kadar oldu?Gram altın ne kadar?Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 5 bin 348 liradan işlem görüyor.Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gramı, günü yüzde 0,6 azalışla 5 bin 300 liradan tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,9 üstünde 5 bin 348 lira seviyesinde bulunuyor.Çeyrek altın fiyatlarıÇeyrek altın 9 bin 165 liradan, Cumhuriyet altını ise 36 bin 550 liradan satılıyor.Ons altın ne kadar oldu?Güne yükselişle başlayan altının ons fiyatı yüzde 0,9 artışla 3 bin 965 dolarda seyrediyor.ABD Merkez Bankası (Fed) dün politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 3,75-4 aralığına indirdi. Fed Başkanı Jerome Powell, faiz kararının ardından düzenlediği basın toplantısında aralık ayındaki toplantıda faiz indiriminin kesin olmadığını söyledi.Altın neden yükselmeye başladı?ABD-Çin görüşmesinden gelen olumlu mesajlar ile Fed'in faiz kararına rağmen dolar endeksindeki gerilemenin etkisiyle altın fiyatlarında yükselişler öne çıkıyor.Analistler, Avro Bölgesi'nde eylül ayı işsizlik oranı ile ECB'nin faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 4 bin 250 doların direnç, 3 bin 750 doların destek, konumunda olduğunu kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/benzine-zam-geliyor-tabelalara-ne-zaman-yansiyacak-1100607496.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

altın, ons altın, gram altın