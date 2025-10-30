Türkiye
Ahmet Hakan: Tuğçe Orhan, fiziksel özelliklere indirgenecek bir kaymakam değil
Ahmet Hakan: Tuğçe Orhan, fiziksel özelliklere indirgenecek bir kaymakam değil
Gazeteci Ahmet Hakan, Ladik Kaymakamı Tuğçe Orhan'ı köşesine taşıdı. Ahmet Hakan "Tuğçe Orhan, fiziksel özelliklere indirgenecek bir kaymakam değildir" dedi.
2025-10-30T08:26+0300
2025-10-30T08:33+0300
ahmet hakan
samsun
ladik
ladik kaymakamı
kaymakam tuğçe orhan
Gazeteci Ahmet Hakan Ladik'te 27 Ekim 2025'te göreve başlayan Kaymakam Tuğçe Orhan'ı köşe yazısına taşıdı.
samsun
ladik
ahmet hakan, samsun, ladik, ladik kaymakamı, kaymakam tuğçe orhan
ahmet hakan, samsun, ladik, ladik kaymakamı, kaymakam tuğçe orhan

Ahmet Hakan: Tuğçe Orhan, fiziksel özelliklere indirgenecek bir kaymakam değil

08:26 30.10.2025 (güncellendi: 08:33 30.10.2025)
Tuğçe Orhan
© Fotoğraf : Ladik Kaymakamlığı
Abone ol
Gazeteci Ahmet Hakan, Ladik Kaymakamı Tuğçe Orhan'ı köşesine taşıdı. Ahmet Hakan "Tuğçe Orhan, fiziksel özelliklere indirgenecek bir kaymakam değildir" dedi.
Gazeteci Ahmet Hakan Ladik'te 27 Ekim 2025'te göreve başlayan Kaymakam Tuğçe Orhan'ı köşe yazısına taşıdı. Hakan şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu arada listede uzun sarı saçlarıyla meşhur masal kahramanı Rapunzel’e benzetilen, o dönem görev yaptığı Bolu Seben’de teyzelerin gözdesi haline gelen Tuğçe Orhan da vardı. Tuğçe Orhan, Bolu Seben’den Samsun Ladik’e atandı. Ve bu atama nedeniyle sosyal medya tarafından keşfedildi. Fakat bu öyle bir keşif ki..."

Ahmet Hakan
© Fotoğraf : YouTube
"Kaymakam Tuğçe Orhan'ı yeni yeni keşfedenler var" diyen Ahmet Hakan, Hürriyet'teki köşesinde Kaymakam Tuğçe Orhan için ayrıca şu ifadeleri kullandı:
"Sadece fiziksel özelliklerine indirgenmiş, yani tam sosyal medyaya yakışır bir keşif. Hürriyet olarak Tuğçe Orhan’ı üç yıldır izliyoruz. Tuğçe Orhan denildiğinde aklımıza gelenler şunlar: Hiç durmadan çalışır, sürekli sahalardadır, en ücra köylerden çıkmaz, teyzelerin gözdesidir, hiçbir ayrımcılık yapmaz. Yani kaymakamlık mesleğinin gerektirdiği özveriyle dopdoludur. Kısacası... Şahidiz, şahidiz, şahidiz: Tuğçe Orhan, fiziksel özelliklere indirgenecek bir kaymakam değildir."
