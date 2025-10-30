https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/adalet-bakani-tunc-imrali-ziyareti-sorusuna-yanit-verdi-1100629625.html

Adalet Bakanı Tunç, 'İmralı ziyareti' sorusuna yanıt verdi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısının ardından basının sorularını yanıtladı. Bakan Tunç, Komisyonun... 30.10.2025, Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.Toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tunç, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında komisyona davet edildiğini belirterek, Adalet Bakanlığı olarak yürütülen idari uygulamalar ve karşılaşılan sorunlara ilişkin bilgiler paylaştıklarını söyledi.Komisyon hakkında konuşan Bakan Tunç, "Onların alacağı kararlar, onların çizeceği yol haritası, millet adına ortaya koyacağı ortak irade doğrultusunda bizler de o iradeye uygun bir şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.Türkiye’nin 41 yıldır terörle mücadele ettiğini hatırlatan Tunç, “Büyük acılar ve kayıplar yaşandı. Artık ülkemizin bu acıları yaşamaması en büyük temennimiz. Terörsüz Türkiye sürecinin başarıya ulaşması için biz de gerekli katkıyı sunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.Sürecin yasama boyutuna da değinen Bakan Tunç, olası yasal düzenlemelerin TBMM’nin takdirinde olduğunu belirtti. “Komisyonun iradesi çok önemli. Çünkü milli iradenin yansıdığı yer Meclisimizdir” dedi.“Komisyonun İmralı’ya gitmesi gündeme geldi mi?” sorusuna ise Bakan Tunç, “Onlar komisyonun takdirinde olan hususlar” yanıtını verdi.

