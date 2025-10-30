ABD, Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı iddia edilen bir tekneye daha saldırdı: 4 kişi öldü

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/abd-pasifikte-uyusturucu-tasidigi-iddia-edilen-bir-tekneye-daha-saldirdi-4-kisi-oldu-1100602080.html
ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, ABD Silahlı Kuvvetleri'nin, Pasifik Okyanusu'nun doğu kesiminde uyuşturucu kaçakçılarına ait olduğu iddia edilen bir tekneyi daha imha ettiğini bildirdi.Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile açıklamada bulunan Hegseth, şu ifadeleri kullandı:
ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, Pasifik Okyanusu'nda yol alan bir tekneye uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla saldırı düzenlendiğini açıkladı. Hegseth, teknede bulunan 4 kişinin öldüğünü açıkladı.
ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, ABD Silahlı Kuvvetleri'nin, Pasifik Okyanusu'nun doğu kesiminde uyuşturucu kaçakçılarına ait olduğu iddia edilen bir tekneyi daha imha ettiğini bildirdi.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile açıklamada bulunan Hegseth, şu ifadeleri kullandı:
“Bugün erken saatlerde, Başkan Trump’ın talimatıyla, Savaş Bakanlığı, Doğu Pasifik’te bir Terör Örgütü (DTO) tarafından işletilen bir başka uyuşturucu kaçakçılığı teknesine yönelik ölümcül bir kinetik saldırı gerçekleştirdi.
İstihbaratımıza göre bu tekne, tıpkı diğerleri gibi yasadışı uyuşturucu kaçakçılığına karışmış, bilinen bir uyuşturucu güzergâhı boyunca seyir hâlindeydi ve uyuşturucu madde taşıyordu.
Teknede bulunan dört erkek uyuşturucu teröristi, uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırı sırasında öldürüldü. Hiçbir ABD personeli saldırı sırasında zarar görmedi.”