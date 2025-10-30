ABD, Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı iddia edilen bir tekneye daha saldırdı: 4 kişi öldü

“Bugün erken saatlerde, Başkan Trump’ın talimatıyla, Savaş Bakanlığı, Doğu Pasifik’te bir Terör Örgütü (DTO) tarafından işletilen bir başka uyuşturucu kaçakçılığı teknesine yönelik ölümcül bir kinetik saldırı gerçekleştirdi.

İstihbaratımıza göre bu tekne, tıpkı diğerleri gibi yasadışı uyuşturucu kaçakçılığına karışmış, bilinen bir uyuşturucu güzergâhı boyunca seyir hâlindeydi ve uyuşturucu madde taşıyordu.

Teknede bulunan dört erkek uyuşturucu teröristi, uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırı sırasında öldürüldü. Hiçbir ABD personeli saldırı sırasında zarar görmedi.”