ABD’den Pasifik’te yeni saldırı: 14 ölü

Dört araç istihbarat teşkilatımızca biliniyordu. Bunlar bilinen narkotik kaçakçılığı güzergahlarında seyir halindeydiler ve uyuşturucu taşıyorlardı.

İlk saldırı sırasında teknelerde sekiz erkek narko-terörist vardı. İkinci vuruş sırasında teknede dört erkek narko-terörist vardı. Üçüncü vuruş sırasında teknede üç erkek narko-terörist vardı. Üç saldırıda toplam 14 narko-terörist öldürüldü, bir kişi hayatta kaldı. Tüm saldırılar uluslararası sularda gerçekleştirildi ve hiçbir ABD personeli zarar görmedi.

Hayatta kalanla ilgili olarak, standart arama protokollerini başlatıldı.

Bakanlık, başkaca anavatanları korumak için yirmi yıldan fazla zaman harcadı. Şimdi kendi yurdumuzu koruyoruz. Bu narko-teröristler, El-Kaide'den daha fazla Amerikalıyı öldürdü ve aynı şekilde muamele görecekler. Onları takip edeceğiz, ağlarını bitireceğiz ve ardından peşlerine düşüp öldüreceğiz.