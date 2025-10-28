https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/abdden-pasifikte-yeni-saldiri-14-olu-1100557255.html
ABD’den Pasifik’te yeni saldırı: 14 ölü
ABD, Pasifik Okyanusu açıklarında uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 4 tekneye saldırı düzenledi. Uluslararası sularda düzenlenen 3 ayrı saldırıda 14 kişinin öldüğü açıklandı. Detaylar haberde...
ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri, pazartesi günü Doğu Pasifik'te uluslararası sularda üç ayrı saldırı sonucu dört teknenin hedef alındığını ve bu saldırılarda toplam 14 kişinin öldüğünü, bir kişinin ise hayatta kaldığını bildirdi.Açıklamayı Pete Hegseth sosyal medya üzerinden paylaştı. Paylaşılan görüntülerde teknelerden bazılarının patladığı görülüyor.Üç kinetik saldırıHegseth, açıklamasında “Dün, Başkan Trump'ın talimatıyla, Savaş Bakanlığı Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yapan dört araca karşı üç ölümcül kinetik saldırı gerçekleştirdi” dedi ve ekledi:Geçen hafta uçak gemisi gönderildiPentagon şefi Pete Hegseth, geçen hafta cuma günü yaptığı açıklamada, ABD ordusunun gecede uyuşturucu taşıdığı şüphesi bulunan bir deniz aracına 10'uncu saldırısını düzenlediğini açıklamıştı. Pentagon, birkaç saat sonra da bir son dakika duyurusuyla Gerard R. Ford uçak gemisinin bölgeye gönderildiğini bildirdi.
