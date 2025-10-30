https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/47-milyon-kisinin-verilerini-sizdirdiklari-iddiasi-istanbul-senin-sorusturmasinda-4-kisi-hakkinda-1100609636.html
4.7 milyon kişinin verilerini sızdırdıkları iddiası: 'İstanbul Senin' soruşturmasında 4 kişi hakkında gözaltı kararı
4.7 milyon kişinin verilerini sızdırdıkları iddiası: 'İstanbul Senin' soruşturmasında 4 kişi hakkında gözaltı kararı
30.10.2025
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında, "İstanbul Senin" uygulaması üzerinden 4,7 milyon kullanıcının kişisel verileri ile konum bilgilerinin iki ülkeye sızdırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada 4 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen iki kişinin İBB Akıllı Şehircilik Daire Başkanlığında, diğerlerinin ise İletişim Koordinasyon Merkezi'nde görevli olduğu anlaşıldı.4.7 milyon kişinin verilerini sızdırdıkları iddia ediliyorİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "İstanbul Senin" uygulaması üzerinden 4,7 milyon kullanıcının kişisel verileri ile konum bilgilerinin iki ülkeye sızdırıldığı iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.Soruşturma kapsamında, "İBB Hanem" alt uygulamasında, 11 milyon vatandaşın sandık verilerinin işlenip, program dışına sızdırılması iddiasıyla ilgili ifadelerde adı geçen, örgüt yöneticileriyle ilişkisi belirlenen, verilerin işlenmesi ile yurt dışına gönderilmesinde dahli bulunduğu anlaşılan 4 zanlı daha tespit edildi. Şüphelilerden ikisinin İBB Akıllı Şehircilik Daire Başkanlığında, diğer zanlıların ise İletişim Koordinasyon Merkezi'nde görevli olduğu anlaşıldı.Savcılık tarafından şüpheliler hakkında "kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma" ve "suç örgütüne üye olmak" suçlarından gözaltı kararı verildi. Şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.
