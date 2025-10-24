https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/istanbul-senin-kullanicisi-47-milyon-kisinin-verileri-sizdirildi-iddiasi-gozaltilar-var-1100441616.html

'İstanbul Senin' kullanıcısı 4.7 milyon kişinin verileri sızdırıldı iddiası: Gözaltılar var

'İstanbul Senin' kullanıcısı 4.7 milyon kişinin verileri sızdırıldı iddiası: Gözaltılar var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "İstanbul Senin" uygulaması üzerinden 4,7 milyon kullanıcının kişisel verileri ve konum bilgilerinin iki farklı yabancı... 24.10.2025

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesindeki “İstanbul Senin” uygulamasına yönelik yürütülen yolsuzluk ve veri sızıntısı soruşturmasında 4,7 milyon kullanıcıya ait kişisel verilerin yurt dışına aktarıldığını tespit etti. Soruşturmada, kullanıcı verilerinin iki farklı yabancı ülkeye gönderildiği, daha sonra bu verilerin “darkweb” ortamında satışa çıkarıldığı belirlendi.İBB Hanem uygulamasında 11 milyon seçmen verisi iddiasıBaşsavcılık açıklamasına göre, aynı uygulamanın alt platformu olan “İBB Hanem” üzerinden de 11 milyon vatandaşa ait sandık verilerinin işlendiği ve program dışına sızdırıldığı ortaya çıkarıldı.15 kişi gözaltına alındıSoruşturma kapsamında, İBB’ye bağlı iştirakler dahil olmak üzere 6 farklı şirkette görev yapan yöneticilerin de bulunduğu 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.Şüpheliler, “kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek”, “vergi usul kanununa muhalefet” ve “çıkar amaçlı suç örgütüne üye olmak” suçlamalarıyla gözaltına alındı.Gözaltına alınan isimlerSoruşturmada gözaltına alınan bazı şüpheliler şu şekilde açıklandı:Kobil Teknoloji AŞ Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Koyun, Kobil Mycity Platform Teknoloji AŞ yazılım uzmanı Abdullah Uygun, yazılım müdürü Ayhan Güvenli, Adem Ok, Iraz Bayrak, İdris Yıldırım, Mehmet Çağlar Kuru, Emrah Yüksel, Hüsnücan Şen, Elif Yıldız Kızılca, Esra Huri Bulduk, Nuri Cem Ceylan ve Şehide Zehra Keleş Yüksel.

