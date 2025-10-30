https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/1100621857.html
Bir süredir sahnelerden uzaktaydı: Ünlü türkücü Orhan Hakalmaz'ın organ nakli olduğu ortaya çıktı
Bir süredir sahnelerden uzaktaydı: Ünlü türkücü Orhan Hakalmaz'ın organ nakli olduğu ortaya çıktı
Bir süredir sağlık sorunlarıyla uğraşan Türk Halk Müziği sanatçısı Orhan Hakalmaz, organ nakli oldu. 30.10.2025
Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bir süredir sahnelerden uzak kalan ünlü türkücü Orhan Hakalmaz'ın organ nakli olduğu ortaya çıktı. Yeğeninden alınan böbrekle hayata yeniden tutunan ünlü türkücü sahnelere geri döndü. Yeğeninin bağışladığı böbrekle sağlığına kavuştuOrgan Bağışı Haftası kapsamında 4 Kasım 2025’te tamamı doktor ve Organ Nakil Koordinatörlerinden oluşan Ayda1Detoks grubunun 46'ncı konserinde onur konuğu olarak sahne alan ünlü türkücü organ nakli sürecine ilişkin yaşadıklarını anlattı. Yeğeninin bağışladığı böbrekle yeniden sağlığına kavuştuğunu söyleyen Hakalmaz, "Benim için tekrar gençlik gibi bir şey oldu. Allah'a çok şükrediyorum. Yeğenim Ebru'nun tuttu. O da sağ olsun böbreğini verdi" diye konuştu.
