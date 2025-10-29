Yalova'da otel yangını: Personel tahliye edildi

Türkiye
Yalova'nın Termal ilçesinde otelde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın esnasında otelde bulunan personel tahliye edildi.
Yalova'da bir otelde yangın çıktı. Konaklayan kimsenin olmaması olası can kaybını önledi.Yalova'da otel yangınıGökçedere Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan 5 katlı otelin makine dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.Kısa sürede büyüyen ve diğer katlara sıçrayan yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.Yangın nedeniyle otelde hasar oluştu.Personel hızla tahliye edildiÇıkış nedeni araştırılan yangın sırasında otelde konaklayanların olmadığı ve sadece personelin tahliye edildiği belirtildi.
Yalova'nın Termal ilçesinde otelde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın esnasında otelde bulunan personel tahliye edildi.
Yalova'da bir otelde yangın çıktı. Konaklayan kimsenin olmaması olası can kaybını önledi.

Yalova'da otel yangını

Gökçedere Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan 5 katlı otelin makine dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen ve diğer katlara sıçrayan yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın nedeniyle otelde hasar oluştu.

Personel hızla tahliye edildi

Çıkış nedeni araştırılan yangın sırasında otelde konaklayanların olmadığı ve sadece personelin tahliye edildiği belirtildi.
