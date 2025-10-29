https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/yalovada-otel-yangini-personel-tahliye-edildi-1100588015.html
Yalova'da otel yangını: Personel tahliye edildi
Yalova'da otel yangını: Personel tahliye edildi
29.10.2025
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1d/1100587327_0:74:612:418_1920x0_80_0_0_3624d38495f3d3fa5749309013fccfef.png
Yalova'da bir otelde yangın çıktı. Konaklayan kimsenin olmaması olası can kaybını önledi.Yalova'da otel yangınıGökçedere Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan 5 katlı otelin makine dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.Kısa sürede büyüyen ve diğer katlara sıçrayan yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.Yangın nedeniyle otelde hasar oluştu.Personel hızla tahliye edildiÇıkış nedeni araştırılan yangın sırasında otelde konaklayanların olmadığı ve sadece personelin tahliye edildiği belirtildi.
