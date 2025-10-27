Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/hatayda-konteynerde-yangin--1-yasindaki-bebek-hayatini-kaybetti-1100492832.html
Hatay'da konteynerde yangın: 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti
Hatay'da konteynerde yangın: 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Hatay’ın Yayladağı ilçesinde müstakil evin bahçesinde bulunan konteynerde çıkan yangında 1 yaşındaki erkek bir bebek hayatını kaybetti, bebeğin annesi... 27.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-27T01:25+0300
2025-10-27T01:26+0300
türki̇ye
türkiye
hatay
yangın
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1b/1100492675_0:191:2040:1339_1920x0_80_0_0_a54b9d4d7f95f00f83ca65a6adb8ec70.jpg
Hatay’ın Yayladağı müstakil evin bahçesindeki konteynerde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, konteynerle birleşik çadıra da sıçradı.İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri dumandan etkilenen 1 yaşındaki M.C.S'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Erkek bebeğin cenazesi toprağa verildi.Yangında dumandan etkilenen annenin hastanedeki tedavisi sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251026/ankarada-ayni-kisiden-2-farkli-adrese-silahli-saldiri-1-olu-1-yarali-1100489691.html
türki̇ye
hatay
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1b/1100492675_0:0:2040:1530_1920x0_80_0_0_61d1f4630c1859fec8af38d16afc7800.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, hatay, yangın
türkiye, hatay, yangın

Hatay'da konteynerde yangın: 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

01:25 27.10.2025 (güncellendi: 01:26 27.10.2025)
© AA / Hatay Büyükşehir BelediyesiHatay’ın Yayladağı ilçesinde müstakil evin bahçesindeki konteynerde çıkan yangında 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti, annesi yaralandı.
Hatay’ın Yayladağı ilçesinde müstakil evin bahçesindeki konteynerde çıkan yangında 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti, annesi yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2025
© AA / Hatay Büyükşehir Belediyesi
Abone ol
Hatay’ın Yayladağı ilçesinde müstakil evin bahçesinde bulunan konteynerde çıkan yangında 1 yaşındaki erkek bir bebek hayatını kaybetti, bebeğin annesi yaralandı. Annenin hastanede tedavisi sürüyor.
Hatay’ın Yayladağı müstakil evin bahçesindeki konteynerde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, konteynerle birleşik çadıra da sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri dumandan etkilenen 1 yaşındaki M.C.S'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Erkek bebeğin cenazesi toprağa verildi.
Yangında dumandan etkilenen annenin hastanedeki tedavisi sürüyor.
Olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2025
TÜRKİYE
Ankara'da aynı kişiden 2 farklı adrese silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Dün, 20:18
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала