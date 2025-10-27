https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/hatayda-konteynerde-yangin--1-yasindaki-bebek-hayatini-kaybetti-1100492832.html
Hatay'da konteynerde yangın: 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti
Hatay'da konteynerde yangın: 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde müstakil evin bahçesinde bulunan konteynerde çıkan yangında 1 yaşındaki erkek bir bebek hayatını kaybetti, bebeğin annesi yaralandı.
Hatay’ın Yayladağı müstakil evin bahçesindeki konteynerde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, konteynerle birleşik çadıra da sıçradı.İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri dumandan etkilenen 1 yaşındaki M.C.S'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Erkek bebeğin cenazesi toprağa verildi.Yangında dumandan etkilenen annenin hastanedeki tedavisi sürüyor.
Hatay'da konteynerde yangın: 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti
01:25 27.10.2025 (güncellendi: 01:26 27.10.2025)
Hatay’ın Yayladağı ilçesinde müstakil evin bahçesinde bulunan konteynerde çıkan yangında 1 yaşındaki erkek bir bebek hayatını kaybetti, bebeğin annesi yaralandı. Annenin hastanede tedavisi sürüyor.
Hatay’ın Yayladağı müstakil evin bahçesindeki konteynerde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, konteynerle birleşik çadıra da sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri dumandan etkilenen 1 yaşındaki M.C.S'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Erkek bebeğin cenazesi toprağa verildi.
Yangında dumandan etkilenen annenin hastanedeki tedavisi sürüyor.