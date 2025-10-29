Vance’in Ukrayna çatışmasıyla ilgili görüşü değişti: ‘Barış yönünde ilerleme var’

Türkiye
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
ABD Başkan Yardımcısı Vance, bir ay önce barış yolunda ilerleme kaydedildiğine inanmaya başladığını belirtti.
ABD Başkan Yardımcısı J. D. Vance, New York Post gazetesine yaptığı açıklamada, Ukrayna çatışmasıyla ilgili görüşünü dile getirdi.Vance, “Bana altı ay kadar önce sorsaydınız, aralarındaki savaşın hiç bitmeyeceğini söylerdim... 15 yıl sonra hâlâ savaşacaklardı... Bana bir ay önce sorsaydınız, inanılmaz ilerleme kaydettiğimizi söylerdim” ifadesini kullandı.Ukraynalılar ve Ruslarla verimli ilişkiler sürdürmeye çalıştıklarını söyleyen Vance, “Çünkü bu çatışmayı çözmek istiyoruz ve bence Başkan (Donald Trump) tüm ilgili taraflarla çok iyi bir çalışma ilişkisine sahip, ben de öyle düşünüyorum” dedi.
29.10.2025
ABD Başkan Yardımcısı Vance, bir ay önce barış yolunda ilerleme kaydedildiğine inanmaya başladığını belirtti.
ABD Başkan Yardımcısı J. D. Vance, New York Post gazetesine yaptığı açıklamada, Ukrayna çatışmasıyla ilgili görüşünü dile getirdi.
Vance, “Bana altı ay kadar önce sorsaydınız, aralarındaki savaşın hiç bitmeyeceğini söylerdim... 15 yıl sonra hâlâ savaşacaklardı... Bana bir ay önce sorsaydınız, inanılmaz ilerleme kaydettiğimizi söylerdim” ifadesini kullandı.
Ukraynalılar ve Ruslarla verimli ilişkiler sürdürmeye çalıştıklarını söyleyen Vance, “Çünkü bu çatışmayı çözmek istiyoruz ve bence Başkan (Donald Trump) tüm ilgili taraflarla çok iyi bir çalışma ilişkisine sahip, ben de öyle düşünüyorum” dedi.
UKRAYNA KRİZİ
