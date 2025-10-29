https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/vancein-ukrayna-catismasiyla-ilgili-gorusu-degisti-baris-yonunde-ilerleme-var-1100586746.html

Vance’in Ukrayna çatışmasıyla ilgili görüşü değişti: ‘Barış yönünde ilerleme var’

ABD Başkan Yardımcısı Vance, bir ay önce barış yolunda ilerleme kaydedildiğine inanmaya başladığını belirtti. 29.10.2025, Sputnik Türkiye

ABD Başkan Yardımcısı J. D. Vance, New York Post gazetesine yaptığı açıklamada, Ukrayna çatışmasıyla ilgili görüşünü dile getirdi.Vance, “Bana altı ay kadar önce sorsaydınız, aralarındaki savaşın hiç bitmeyeceğini söylerdim... 15 yıl sonra hâlâ savaşacaklardı... Bana bir ay önce sorsaydınız, inanılmaz ilerleme kaydettiğimizi söylerdim” ifadesini kullandı.Ukraynalılar ve Ruslarla verimli ilişkiler sürdürmeye çalıştıklarını söyleyen Vance, “Çünkü bu çatışmayı çözmek istiyoruz ve bence Başkan (Donald Trump) tüm ilgili taraflarla çok iyi bir çalışma ilişkisine sahip, ben de öyle düşünüyorum” dedi.

