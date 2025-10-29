https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/vancein-ukrayna-catismasiyla-ilgili-gorusu-degisti-baris-yonunde-ilerleme-var-1100586746.html
Vance’in Ukrayna çatışmasıyla ilgili görüşü değişti: ‘Barış yönünde ilerleme var’
Vance’in Ukrayna çatışmasıyla ilgili görüşü değişti: ‘Barış yönünde ilerleme var’
Sputnik Türkiye
ABD Başkan Yardımcısı Vance, bir ay önce barış yolunda ilerleme kaydedildiğine inanmaya başladığını belirtti. 29.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-29T14:13+0300
2025-10-29T14:13+0300
2025-10-29T14:10+0300
ukrayna kri̇zi̇
abd
j.d. vance
rusya
ukrayna
donald trump
new york post
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1d/1100586317_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_5c124b2406347d41a7a7f1c3e88e1a8c.jpg
ABD Başkan Yardımcısı J. D. Vance, New York Post gazetesine yaptığı açıklamada, Ukrayna çatışmasıyla ilgili görüşünü dile getirdi.Vance, “Bana altı ay kadar önce sorsaydınız, aralarındaki savaşın hiç bitmeyeceğini söylerdim... 15 yıl sonra hâlâ savaşacaklardı... Bana bir ay önce sorsaydınız, inanılmaz ilerleme kaydettiğimizi söylerdim” ifadesini kullandı.Ukraynalılar ve Ruslarla verimli ilişkiler sürdürmeye çalıştıklarını söyleyen Vance, “Çünkü bu çatışmayı çözmek istiyoruz ve bence Başkan (Donald Trump) tüm ilgili taraflarla çok iyi bir çalışma ilişkisine sahip, ben de öyle düşünüyorum” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/dnepropetrovsk-bolgesinde-bir-yerlesiminin-kontrolu-daha-rus-ordusuna-gecti-1100582175.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1d/1100586317_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_6906ec129f80d007a465ffba325cbcde.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, j.d. vance, rusya, ukrayna, donald trump, new york post
abd, j.d. vance, rusya, ukrayna, donald trump, new york post
Vance’in Ukrayna çatışmasıyla ilgili görüşü değişti: ‘Barış yönünde ilerleme var’
ABD Başkan Yardımcısı Vance, bir ay önce barış yolunda ilerleme kaydedildiğine inanmaya başladığını belirtti.
ABD Başkan Yardımcısı J. D. Vance, New York Post gazetesine yaptığı açıklamada, Ukrayna çatışmasıyla ilgili görüşünü dile getirdi.
Vance, “Bana altı ay kadar önce sorsaydınız, aralarındaki savaşın hiç bitmeyeceğini söylerdim... 15 yıl sonra hâlâ savaşacaklardı... Bana bir ay önce sorsaydınız, inanılmaz ilerleme kaydettiğimizi söylerdim” ifadesini kullandı.
Ukraynalılar ve Ruslarla verimli ilişkiler sürdürmeye çalıştıklarını söyleyen Vance, “Çünkü bu çatışmayı çözmek istiyoruz ve bence Başkan (Donald Trump) tüm ilgili taraflarla çok iyi bir çalışma ilişkisine sahip, ben de öyle düşünüyorum” dedi.