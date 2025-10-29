https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/dnepropetrovsk-bolgesinde-bir-yerlesiminin-kontrolu-daha-rus-ordusuna-gecti-1100582175.html
Dnepropetrovsk Bölgesi'nde bir yerleşiminin kontrolü daha Rus ordusuna geçti
Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Dnepropetrovsk Bölgesi'nde Vışnyovoye yerleşim merkezinin kontrolünü ele geçirdiği belirtildi.
2025-10-29T12:58+0300
2025-10-29T12:58+0300
2025-10-29T13:03+0300
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyona dair güncel verileri paylaştı.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 'Vostok' (Doğu) Askeri Grubu'na bağlı birlikler düşman savunmasının derinliklerine ilerleyerek Dnepropetrovsk Bölgesi'nde Verbovoye yerleşim birimini düşman güçlerden temizledi.Ukrayna ordusunun cephe hattındaki kaybı 1 490 asker ve 7 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Rus ordusunun düzenlediği hava, füze, İHA ve topçu saldırılarında, Ukrayna silah sanayisini besleyen enerji tesisleri, Ukrayna ordusuna silah ve askeri teçhizat taşıyan bir tren, İHA imalat atölyeleri, depoları ve üslerinin yanı sıra, Ukraynalı silahlı oluşumların konuşlandığı 149 nokta vuruldu.Rus hava savunma kuvvetleri, Ukrayna ordusunun 238 uçak tipi İHA’sını düşürdü.
Dnepropetrovsk Bölgesi'nde bir yerleşiminin kontrolü daha Rus ordusuna geçti
12:58 29.10.2025 (güncellendi: 13:03 29.10.2025)
Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Dnepropetrovsk Bölgesi'nde Vişnyovoye yerleşim merkezinin kontrolünü ele geçirdiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyona dair güncel verileri paylaştı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 'Vostok' (Doğu) Askeri Grubu'na bağlı birlikler düşman savunmasının derinliklerine ilerleyerek Dnepropetrovsk Bölgesi'nde Verbovoye yerleşim birimini düşman güçlerden temizledi.
Ukrayna ordusunun cephe hattındaki kaybı 1 490 asker ve 7 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Rus ordusunun düzenlediği hava, füze, İHA ve topçu saldırılarında, Ukrayna silah sanayisini besleyen enerji tesisleri, Ukrayna ordusuna silah ve askeri teçhizat taşıyan bir tren, İHA imalat atölyeleri, depoları ve üslerinin yanı sıra, Ukraynalı silahlı oluşumların konuşlandığı 149 nokta vuruldu.
Rus hava savunma kuvvetleri, Ukrayna ordusunun 238 uçak tipi İHA’sını düşürdü.