https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/uzman-isim-cevapladi-kimlerin-emekli-maasindan-yuzde-25-kesilecek-1100568930.html
Uzman isim cevapladı: Kimlerin emekli maaşından yüzde 25 kesilecek?
Uzman isim cevapladı: Kimlerin emekli maaşından yüzde 25 kesilecek?
Sputnik Türkiye
Sosyal Güvenlik Uzmanı Noyan Doğan, "Kimlerin emekli maaşından yüzde 25 kesilecek?" sorusunu köşesinde yanıtladı. Noyan "Borcu bulunanların maaşlarından yüzde... 29.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-29T07:26+0300
2025-10-29T07:26+0300
2025-10-29T07:26+0300
ekonomi̇
sosyal güvenlik kurumu (sgk)
tbmm
emekli maaşı
genel sağlık sigortası
prim borcu
gss prim borcu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088804887_34:0:1266:693_1920x0_80_0_0_d9519a8f8db779e829b8900fc409d2d5.jpg
TBMM'de görüşülen kanun tasarısı ile prim borcu olanların emekli maaşlarından kesinti yapılması gündem oldu. Milyonları ilgilendiren "Kimlerin emekli maaşından yüzde 25 kesilecek?" sorusunun cevabını Sosyal Güvenlik Uzmanı Noyan Doğan cevaplandırdı.Noyan Doğan, Hürriyet gazetesindeki köşesinde şu değerlendirmeyi yaptı:Genel sağlık sigortası borcu olanlar e-Devlet üzerinden borç tutarlarını öğrenebilirler. Geçmişten borç olup olmadığı da yine e-Devlet üzerinden öğrenilebilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/500-bin-sosyal-konutun-illere-gore-dagilimi-aciklandi-1100545673.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088804887_188:0:1112:693_1920x0_80_0_0_ff4158c5bf8ff3f49714c624e4d0751e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sosyal güvenlik kurumu (sgk), tbmm, emekli maaşı, genel sağlık sigortası, prim borcu, gss prim borcu
sosyal güvenlik kurumu (sgk), tbmm, emekli maaşı, genel sağlık sigortası, prim borcu, gss prim borcu
Uzman isim cevapladı: Kimlerin emekli maaşından yüzde 25 kesilecek?
Sosyal Güvenlik Uzmanı Noyan Doğan, "Kimlerin emekli maaşından yüzde 25 kesilecek?" sorusunu köşesinde yanıtladı. Noyan "Borcu bulunanların maaşlarından yüzde 25 oranını geçmemek üzere kesinti yapılarak tahsil edilecek" ifadelerini kullandı.
TBMM'de görüşülen kanun tasarısı ile prim borcu olanların emekli maaşlarından kesinti yapılması gündem oldu. Milyonları ilgilendiren "Kimlerin emekli maaşından yüzde 25 kesilecek?" sorusunun cevabını Sosyal Güvenlik Uzmanı Noyan Doğan cevaplandırdı.
Noyan Doğan, Hürriyet
gazetesindeki köşesinde şu değerlendirmeyi yaptı:
"Okuyucumun sorusunun benzerlerini son bir haftadır çokça alıyorum. Meclis’te görüşülen kanun tasarısı ile emekli maaşlarından kesinti yapılması öngörülüyor.
Yeni yapılacak düzenleme ile Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan gelir veya aylık alanların, genel sağlık sigortası primi dahil kendi sigortalılığı veya hak sahibi olduğu kişinin sigortalılığı nedeniyle prim ve prime ilişkin gecikme cezası ve zammı, borcu bulunanların maaşlarından yüzde 25 oranını geçmemek üzere kesinti yapılarak tahsil edilecek.
Kanun çıkarsa, kesinti sadece emekli maaşı alanlardan değil; dul ve yetim aylığı (ölüm aylığı), sürekli iş göremezlik geliri alanların da maaşlarından yüzde 25 oranında kesinti yapılacak."
"Geçmişten genel sağlık sigortası prim borcu olanlardan da bu kesinti yapılacak. Ayrıca yine geçmişte SGK’ya prim borcu olanlar varsa da emekli maaşlarından ya da ölüm aylığı alanların maaşlarından kesinti yapılabilecek.
Mesela, geçmişte Bağkur’lu olup da yanında çalışanlardan dolayı prim borcu olanların bu borçları emekli maaşlarından yüzde 25’i geçmeyecek şekilde kesilecek. Mecliste görüşülen tasarı yasalaşırsa, yüzde 25’e kadar kesinti uygulaması 1 Ocak 2026 tarihinde başlayacak. Uygulamanın detayları ise kanun çıktıktan sonra SGK tarafından netleşecek."
Genel sağlık sigortası borcu olanlar e-Devlet üzerinden borç tutarlarını öğrenebilirler. Geçmişten borç olup olmadığı da yine e-Devlet üzerinden öğrenilebilir.