Uzman isim cevapladı: Kimlerin emekli maaşından yüzde 25 kesilecek?

"Okuyucumun sorusunun benzerlerini son bir haftadır çokça alıyorum. Meclis’te görüşülen kanun tasarısı ile emekli maaşlarından kesinti yapılması öngörülüyor.

Yeni yapılacak düzenleme ile Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan gelir veya aylık alanların, genel sağlık sigortası primi dahil kendi sigortalılığı veya hak sahibi olduğu kişinin sigortalılığı nedeniyle prim ve prime ilişkin gecikme cezası ve zammı, borcu bulunanların maaşlarından yüzde 25 oranını geçmemek üzere kesinti yapılarak tahsil edilecek.

Kanun çıkarsa, kesinti sadece emekli maaşı alanlardan değil; dul ve yetim aylığı (ölüm aylığı), sürekli iş göremezlik geliri alanların da maaşlarından yüzde 25 oranında kesinti yapılacak."