Ünlülerden ve spor camiasından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

Ünlülerden ve spor camiasından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

Türkiye genelinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor. Ünlülerden ve spor kulüplerinden 29 Ekim kutlama mesajları paylaşılmaya başlandı.

29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edilen Türkiye'de Cumhuriyetin 102. yaşı Türkiye genelinde kutlanıyor. Ünlülerden ve spor kulüplerinden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları paylaşılmaya devam ediyor. Edis Hun:"Atam, Cumhuriyetimizin 102'nci kuruluş yılında, aziz Türk milleti senin manevi huzurunda bulunmaktan büyük bir gurur duymaktadır. Sen, yüksek hasletlerinle demokrasiye geçişimizin başlangıcını oluşturdun. Aklın ve bilimin egemenliğine inanarak, millet sevgisiyle insan sevgisini bağdaştırdın. Aziz Atam, sen 'Cumhuriyet fazilettir' sözünle; yaşamda sevgi, şefkat, özgür irade ve hür düşünce gibi üstün değerleri Cumhuriyet ile özdeşleştirerek demokrasinin insanlık için önemini vurguladın. Türk insanının ortak duygusu, senin yolunda kararlılıkla ilerlemektir. Biz, senin manevi mirasçıların olarak bize emanet ettiğin çağdaş düşünce ve fikirleri ilelebet savunacağız. Yüce Atam, seni gönülden duygularımızla, minnetle, sevgi ve saygıyla anıyoruz. Aziz ruhun şad olsun."Sanatçı Mustafa Sandal:"29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun! Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına rahmet ve minnetle"Samsunspor:"Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere en büyük armağanı ve emaneti Cumhuriyetimizin 102. yaşı kutlu olsun! Kurtuluş mücadelemizin ilk adımının atıldığı şehrimizden doğan Atatürk'lü Arma Samsunspor olarak, daima Atatürk’ün izinde… daima Cumhuriyetleyiz… Yaşasın Cumhuriyet!"Galatasaray'dan 29 Ekim mesajı:"Cumhuriyetimizin 102. yıl dönümünde başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti'nin ebediyen var olması için canlarını ortaya koyan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz."Türkan Şoray: "Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nın ardından bizlere armağan ettiği 'Cumhuriyet', ulusumuzun yarınlarının garantisidir. Sonsuza kadar yaşatalım ve coşkuyla kutlayalım. Atatürk'e ve silah arkadaşlarına minnetle…"Beşiktaş'tan 29 Ekim mesajı:"Türkiye Cumhuriyeti 102 yaşında! Cumhuriyetimizin ilanının 102. yıl dönümünde, başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı, özlem ve minnetle anıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."Demet Akbağ: "Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz. Ne mutlu Türk’üm diyene!"Trabzonspor'dan 29 Ekim mesajı:"Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarına minnetle… Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlu olsun!"Fenerbahçe'den 29 Ekim mesajı:"Sonsuza dek Ata’mızın izinde, Cumhuriyetle yaşa! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!"

