Ukrayna, çocukları kara listeye eklemeyi sürdürüyor

Muharebe sahasındaki başarısızlığını örtmek için hangi yola başvuracağını şaşıran Kiev rejimi, çocukları kara listeye eklemekten geri durmuyor. 07.10.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik, Kiev rejiminin çocukları kara listeye eklemeye devam ettiğini ve onlara karşı cezalandırıcı önlemler uygulamaya hazırlandığını belirtti. Son dönemde 13 çocuğun Ukraynalı aşırı milliyetçi Sağ Sektör örgütünün kontrolündeki Mirotvorets sitesine eklendiğini söyleyen Miroşnik, çocukların yaşlarının 9 ila 17 arasında olduğuna dikkat çekti.Kiev rejiminin kara listesi olarak bilinen Mirotvorets sitesini yönetenlerin çocukları devlet sınırını kasıtlı olarak ihlal etmekle ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini baltalamaya çalışmakla suçladığını kaydeden Miroşnik, "Reşit olmayanlara ait kişisel verilerin bu tür sitelerde yayınlanması sadece çocuk haklarının ihlali değil, aynı zamanda terör rejiminin Rus çocuklarını hedef alma isteğinin de göstergesidir" ifadelerini kullandı.Mirotvorets sitesinde çocukların kişisel bilgilerine daha önce de yer verilmişti. Listede 2 yaşındaki bir çocuk dahi bulunuyor.2014 yılında kurulan Mirotvorets sitesinde Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, Pink Floyd'un kurucularından Roger Waters gibi isimler de yer alıyor.

