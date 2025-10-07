Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/ukrayna-cocuklari-kara-listeye-eklemeyi-surduruyor-1099976262.html
Ukrayna, çocukları kara listeye eklemeyi sürdürüyor
Ukrayna, çocukları kara listeye eklemeyi sürdürüyor
Sputnik Türkiye
Muharebe sahasındaki başarısızlığını örtmek için hangi yola başvuracağını şaşıran Kiev rejimi, çocukları kara listeye eklemekten geri durmuyor. 07.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-07T09:54+0300
2025-10-07T09:54+0300
ukrayna kri̇zi̇
kiev
ukrayna
mirotvorets
sağ sektör
rusya
rodion miroşnik
kara liste
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101609/43/1016094332_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_f0fee1b2f7ac183f2dc61f20290811cb.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik, Kiev rejiminin çocukları kara listeye eklemeye devam ettiğini ve onlara karşı cezalandırıcı önlemler uygulamaya hazırlandığını belirtti. Son dönemde 13 çocuğun Ukraynalı aşırı milliyetçi Sağ Sektör örgütünün kontrolündeki Mirotvorets sitesine eklendiğini söyleyen Miroşnik, çocukların yaşlarının 9 ila 17 arasında olduğuna dikkat çekti.Kiev rejiminin kara listesi olarak bilinen Mirotvorets sitesini yönetenlerin çocukları devlet sınırını kasıtlı olarak ihlal etmekle ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini baltalamaya çalışmakla suçladığını kaydeden Miroşnik, "Reşit olmayanlara ait kişisel verilerin bu tür sitelerde yayınlanması sadece çocuk haklarının ihlali değil, aynı zamanda terör rejiminin Rus çocuklarını hedef alma isteğinin de göstergesidir" ifadelerini kullandı.Mirotvorets sitesinde çocukların kişisel bilgilerine daha önce de yer verilmişti. Listede 2 yaşındaki bir çocuk dahi bulunuyor.2014 yılında kurulan Mirotvorets sitesinde Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, Pink Floyd'un kurucularından Roger Waters gibi isimler de yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/trumpa-ukraynaya-tomahawk-sevkiyati-soruldu-kararimi-neredeyse-aldim-1099974008.html
kiev
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101609/43/1016094332_111:0:2840:2047_1920x0_80_0_0_5dacc6754396d9e5c651ea29b1839699.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kiev, ukrayna, mirotvorets, sağ sektör, rusya, rodion miroşnik, kara liste
kiev, ukrayna, mirotvorets, sağ sektör, rusya, rodion miroşnik, kara liste

Ukrayna, çocukları kara listeye eklemeyi sürdürüyor

09:54 07.10.2025
© Sputnik / Valeriy MelnikovUkrayna'lı sığınmacılar
Ukrayna'lı sığınmacılar - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2025
© Sputnik / Valeriy Melnikov
Abone ol
Muharebe sahasındaki başarısızlığını örtmek için hangi yola başvuracağını şaşıran Kiev rejimi, çocukları kara listeye eklemekten geri durmuyor.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik, Kiev rejiminin çocukları kara listeye eklemeye devam ettiğini ve onlara karşı cezalandırıcı önlemler uygulamaya hazırlandığını belirtti.

Son dönemde 13 çocuğun Ukraynalı aşırı milliyetçi Sağ Sektör örgütünün kontrolündeki Mirotvorets sitesine eklendiğini söyleyen Miroşnik, çocukların yaşlarının 9 ila 17 arasında olduğuna dikkat çekti.

Kiev rejiminin kara listesi olarak bilinen Mirotvorets sitesini yönetenlerin çocukları devlet sınırını kasıtlı olarak ihlal etmekle ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini baltalamaya çalışmakla suçladığını kaydeden Miroşnik, "Reşit olmayanlara ait kişisel verilerin bu tür sitelerde yayınlanması sadece çocuk haklarının ihlali değil, aynı zamanda terör rejiminin Rus çocuklarını hedef alma isteğinin de göstergesidir" ifadelerini kullandı.

Mirotvorets sitesinde çocukların kişisel bilgilerine daha önce de yer verilmişti. Listede 2 yaşındaki bir çocuk dahi bulunuyor.

2014 yılında kurulan Mirotvorets sitesinde Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, Pink Floyd'un kurucularından Roger Waters gibi isimler de yer alıyor.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2025
UKRAYNA KRİZİ
Trump'a Ukrayna'ya Tomahawk sevkiyatı soruldu: 'Kararımı neredeyse aldım'
08:04
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала