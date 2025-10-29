https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/trump-gazzede-ikinci-asamaya-geciyoruz-1100567477.html
Trump: Gazze'de ikinci aşamaya geçiyoruz
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçileceğini ifade ederek, ihlallerin 'ateşkesi bozmayacağını' ifade etti. 29.10.2025, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/14/1100339094_0:0:740:417_1920x0_80_0_0_3e0c1a76f5c20e76c8cf612f702eb5ba.png
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına girdiğini söyledi.Trump, Tokyo'dan Güney Kore'ye gitmek üzere yola çıkan Air Force One uçağında yaptığı açıklamada, "İkinci aşamaya geçiyoruz" dedi ancak yeni aşamadan ne beklendiğine değinmedi.Trump, aynı zamanda İsrail'in Hamas'ın olası saldırılarına karşılık vermesi gerektiğini belirterek, bunun Gazze Şeridi'ndeki ateşkesi ihlal etmeyeceğini ve 'hiçbir şeyin Gazze anlaşmasını tehlikeye atmayacağını' söyledi.Açıklamasında Trump, şöyle konuştu:
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına girdiğini söyledi.
Trump, Tokyo'dan Güney Kore'ye gitmek üzere yola çıkan Air Force One uçağında yaptığı açıklamada, "İkinci aşamaya geçiyoruz" dedi ancak yeni aşamadan ne beklendiğine değinmedi.
Trump, aynı zamanda İsrail'in Hamas'ın olası saldırılarına karşılık vermesi gerektiğini belirterek, bunun Gazze Şeridi'ndeki ateşkesi ihlal etmeyeceğini ve 'hiçbir şeyin Gazze anlaşmasını tehlikeye atmayacağını' söyledi.
Açıklamasında Trump, şöyle konuştu:
"Hamas, Ortaoğu'da barışın çok küçük bir parçası. Gerekirse Hamas'ı çok kolay bir şekilde ortadan kaldırırız ve bu da Hamas'ın sonu olur. Bunu tercih etmeyiz. Onlarla bir anlaşma yaptık"