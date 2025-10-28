Türkiye
Netanyahu Gazze'ye 'güçlü saldırı' emri verdi
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/netanyahu-gazzeye-guclu-saldiri-emri-verdi-1100558719.html
İsrail Başbakanlık Ofisi duyurdu. İsrail Başbakanı Netanyahu, orduyla istişarelerin ardından Gazze'ye 'güçlü saldırılar' için emir verdi. 28.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-28T19:27+0300
2025-10-28T19:36+0300
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, orduyla yaptığı güvenlik istişarelerinin ardından Gazze Şeridi'ne güçlü saldırılar düzenlenmesi talimatını verdi.İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Ne olmuştu? İsrail, Hamas'ın dün Gazze Şeridi'nden teslim ettiği cenazenin, daha önce bulunmuş bir rehineye ait olduğunu iddia ederek, Hamas'ı ateşkesi ihlal etmekle suçlamıştı. İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Başbakan Benyamin Netanyahu'nun "ateşkes ihlaline" yanıt olarak atılacak adımları görüşmek üzere güvenlik yetkilileriyle bugün bir araya geleceği bildirildi.Açıklamada, Hamas'ın teslim ettiği cenazenin, İsrail ordusunun Aralık 2023'te Gazze'de bulduğu esir Ofir Tzarfati'ye ait kalıntılar olduğu ileri sürüldü. Tel Aviv'deki adli tıp enstitüsü ise gece alınan cenazenin Gazze'de kalan 13 İsrailli rehineden hiçbirine ait olmadığını belirterek, cenazenin daha önceki bir rehineye ait kalıntılar olduğunu açıkladı.Hamas, gece saatlerinde ateşkes ve rehine takası anlaşması kapsamında İsrailli bir rehinenin cesedini enkaz altından çıkararak Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) yetkililerine teslim etmişti. İsrail, teslim edilen cenazenin anlaşma kapsamındaki rehineden hiçbirine ait olmadığını savunurken, halen 13 İsrailli rehinenin cesedinin Gazze'de bulunduğunu bildirdi.Hamas, ateşkes sürecinde daha önce 16 rehinenin cenazesini İsrail'e teslim etmişti. Ancak İsrail makamları, teslim edilen cesetlerden birinin herhangi bir rehineye ait olmadığını açıklamıştı.Öte yandan İsrail, şu ana kadar 195 Filistinlinin cenazesini Kızılhaç aracılığıyla Gazze'ye kimlik bilgisi vermeden iade etti. Gazze Sağlık Bakanlığı, bunlardan yalnızca 72'sinin kimliğinin tespit edilebildiğini duyurdu.Gazze Hükümeti Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, İsrail tarafından teslim edilen cenazelerde işkence ve yakın mesafeden ateş edilme izlerine rastlandığını, bunun Filistinli esirlere yönelik "saha infazlarının" kanıtı olduğunu iddia etmişti.
Netanyahu Gazze'ye 'güçlü saldırı' emri verdi

19:27 28.10.2025 (güncellendi: 19:36 28.10.2025)
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu
İsrail Başbakanlık Ofisi duyurdu. İsrail Başbakanı Netanyahu, orduyla istişarelerin ardından Gazze'ye 'güçlü saldırılar' için emir verdi.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, orduyla yaptığı güvenlik istişarelerinin ardından Gazze Şeridi’ne güçlü saldırılar düzenlenmesi talimatını verdi.
İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Güvenlik istişarelerinin tamamlanmasının ardından Başbakan Netanyahu, askeri liderliğe Gazze Şeridi’ne derhal güçlü saldırılar başlatılması talimatını verdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi açıklaması
İsrail Başbakanlık Ofisi açıklaması

Ne olmuştu?

İsrail, Hamas’ın dün Gazze Şeridi’nden teslim ettiği cenazenin, daha önce bulunmuş bir rehineye ait olduğunu iddia ederek, Hamas’ı ateşkesi ihlal etmekle suçlamıştı. İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Başbakan Benyamin Netanyahu’nun “ateşkes ihlaline” yanıt olarak atılacak adımları görüşmek üzere güvenlik yetkilileriyle bugün bir araya geleceği bildirildi.
Açıklamada, Hamas’ın teslim ettiği cenazenin, İsrail ordusunun Aralık 2023’te Gazze’de bulduğu esir Ofir Tzarfati’ye ait kalıntılar olduğu ileri sürüldü. Tel Aviv’deki adli tıp enstitüsü ise gece alınan cenazenin Gazze’de kalan 13 İsrailli rehineden hiçbirine ait olmadığını belirterek, cenazenin daha önceki bir rehineye ait kalıntılar olduğunu açıkladı.
Hamas, gece saatlerinde ateşkes ve rehine takası anlaşması kapsamında İsrailli bir rehinenin cesedini enkaz altından çıkararak Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) yetkililerine teslim etmişti. İsrail, teslim edilen cenazenin anlaşma kapsamındaki rehineden hiçbirine ait olmadığını savunurken, halen 13 İsrailli rehinenin cesedinin Gazze’de bulunduğunu bildirdi.
Hamas, ateşkes sürecinde daha önce 16 rehinenin cenazesini İsrail’e teslim etmişti. Ancak İsrail makamları, teslim edilen cesetlerden birinin herhangi bir rehineye ait olmadığını açıklamıştı.
Öte yandan İsrail, şu ana kadar 195 Filistinlinin cenazesini Kızılhaç aracılığıyla Gazze’ye kimlik bilgisi vermeden iade etti. Gazze Sağlık Bakanlığı, bunlardan yalnızca 72’sinin kimliğinin tespit edilebildiğini duyurdu.
Gazze Hükümeti Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, İsrail tarafından teslim edilen cenazelerde işkence ve yakın mesafeden ateş edilme izlerine rastlandığını, bunun Filistinli esirlere yönelik “saha infazlarının” kanıtı olduğunu iddia etmişti.
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas, Gazze yönetimini geçici hükümete devretmeyi kabul etti
25 Ekim, 00:08
