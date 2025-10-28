Netanyahu Gazze'ye 'güçlü saldırı' emri verdi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/netanyahu-gazzeye-guclu-saldiri-emri-verdi-1100558719.html
2025-10-28T19:27+0300
2025-10-28T19:27+0300
2025-10-28T19:36+0300
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, orduyla yaptığı güvenlik istişarelerinin ardından Gazze Şeridi'ne güçlü saldırılar düzenlenmesi talimatını verdi.İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Ne olmuştu? İsrail, Hamas'ın dün Gazze Şeridi'nden teslim ettiği cenazenin, daha önce bulunmuş bir rehineye ait olduğunu iddia ederek, Hamas'ı ateşkesi ihlal etmekle suçlamıştı. İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Başbakan Benyamin Netanyahu'nun "ateşkes ihlaline" yanıt olarak atılacak adımları görüşmek üzere güvenlik yetkilileriyle bugün bir araya geleceği bildirildi.Açıklamada, Hamas'ın teslim ettiği cenazenin, İsrail ordusunun Aralık 2023'te Gazze'de bulduğu esir Ofir Tzarfati'ye ait kalıntılar olduğu ileri sürüldü. Tel Aviv'deki adli tıp enstitüsü ise gece alınan cenazenin Gazze'de kalan 13 İsrailli rehineden hiçbirine ait olmadığını belirterek, cenazenin daha önceki bir rehineye ait kalıntılar olduğunu açıkladı.Hamas, gece saatlerinde ateşkes ve rehine takası anlaşması kapsamında İsrailli bir rehinenin cesedini enkaz altından çıkararak Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) yetkililerine teslim etmişti. İsrail, teslim edilen cenazenin anlaşma kapsamındaki rehineden hiçbirine ait olmadığını savunurken, halen 13 İsrailli rehinenin cesedinin Gazze'de bulunduğunu bildirdi.Hamas, ateşkes sürecinde daha önce 16 rehinenin cenazesini İsrail'e teslim etmişti. Ancak İsrail makamları, teslim edilen cesetlerden birinin herhangi bir rehineye ait olmadığını açıklamıştı.Öte yandan İsrail, şu ana kadar 195 Filistinlinin cenazesini Kızılhaç aracılığıyla Gazze'ye kimlik bilgisi vermeden iade etti. Gazze Sağlık Bakanlığı, bunlardan yalnızca 72'sinin kimliğinin tespit edilebildiğini duyurdu.Gazze Hükümeti Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, İsrail tarafından teslim edilen cenazelerde işkence ve yakın mesafeden ateş edilme izlerine rastlandığını, bunun Filistinli esirlere yönelik "saha infazlarının" kanıtı olduğunu iddia etmişti.
2025
19:27 28.10.2025 (güncellendi: 19:36 28.10.2025)
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, orduyla yaptığı güvenlik istişarelerinin ardından Gazze Şeridi’ne güçlü saldırılar düzenlenmesi talimatını verdi.
İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Güvenlik istişarelerinin tamamlanmasının ardından Başbakan Netanyahu, askeri liderliğe Gazze Şeridi’ne derhal güçlü saldırılar başlatılması talimatını verdi.
İsrail, Hamas’ın dün Gazze Şeridi’nden teslim ettiği cenazenin, daha önce bulunmuş bir rehineye ait olduğunu iddia ederek, Hamas’ı ateşkesi ihlal etmekle suçlamıştı. İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Başbakan Benyamin Netanyahu’nun “ateşkes ihlaline” yanıt olarak atılacak adımları görüşmek üzere güvenlik yetkilileriyle bugün bir araya geleceği bildirildi.
Açıklamada, Hamas’ın teslim ettiği cenazenin, İsrail ordusunun Aralık 2023’te Gazze’de bulduğu esir Ofir Tzarfati’ye ait kalıntılar olduğu ileri sürüldü. Tel Aviv’deki adli tıp enstitüsü ise gece alınan cenazenin Gazze’de kalan 13 İsrailli rehineden hiçbirine ait olmadığını belirterek, cenazenin daha önceki bir rehineye ait kalıntılar olduğunu açıkladı.
Hamas, gece saatlerinde ateşkes ve rehine takası anlaşması kapsamında İsrailli bir rehinenin cesedini enkaz altından çıkararak Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) yetkililerine teslim etmişti. İsrail, teslim edilen cenazenin anlaşma kapsamındaki rehineden hiçbirine ait olmadığını savunurken, halen 13 İsrailli rehinenin cesedinin Gazze’de bulunduğunu bildirdi.
Hamas, ateşkes sürecinde daha önce 16 rehinenin cenazesini İsrail’e teslim etmişti. Ancak İsrail makamları, teslim edilen cesetlerden birinin herhangi bir rehineye ait olmadığını açıklamıştı.
Öte yandan İsrail, şu ana kadar 195 Filistinlinin cenazesini Kızılhaç aracılığıyla Gazze’ye kimlik bilgisi vermeden iade etti. Gazze Sağlık Bakanlığı, bunlardan yalnızca 72’sinin kimliğinin tespit edilebildiğini duyurdu.
Gazze Hükümeti Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, İsrail tarafından teslim edilen cenazelerde işkence ve yakın mesafeden ateş edilme izlerine rastlandığını, bunun Filistinli esirlere yönelik “saha infazlarının” kanıtı olduğunu iddia etmişti.