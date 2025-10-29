https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/trump-8-catismayi-hallettim-ukrayna-da-cozume-kavusturulacak-1100571175.html

Trump: 8 çatışmayı hallettim, Ukrayna da çözüme kavuşturulacak

Şu ana kadar 8 çatışmayı çözüme kavuşturmayı başardığını savunan ABD lideri Trump, tek çözemediği Ukrayna krizi olduğunu belirtti. 29.10.2025

Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmanın çözüme kavuşturulacağını söyleyen ABD Başkanı Donald Trump, Rus mevkidaşı Vladimir Putin’le sahip olduğu iyi ilişkiler sayesinde bunu daha erken yapabileceğini sandığını dile getirdi.Güney Kore’nin Gyeongju şehrindeki Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi’nde konuşan Trump, şu ana kadar toplamda 8 çatışmaya çözüm bulmayı başardığını savunarak şunu dedi:ABD lideri, “Ortadoğu'da barışı sağlayabileceğimizi ama Rusya ve Ukrayna ile sağlayamayacağımızı kim düşünebilirdi ki? Ortadoğu'da barış imkânsız görünüyordu” ifadesini kullandı.

