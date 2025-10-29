https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/trump-8-catismayi-hallettim-ukrayna-da-cozume-kavusturulacak-1100571175.html
Trump: 8 çatışmayı hallettim, Ukrayna da çözüme kavuşturulacak
Şu ana kadar 8 çatışmayı çözüme kavuşturmayı başardığını savunan ABD lideri Trump, tek çözemediği Ukrayna krizi olduğunu belirtti. 29.10.2025, Sputnik Türkiye
Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmanın çözüme kavuşturulacağını söyleyen ABD Başkanı Donald Trump, Rus mevkidaşı Vladimir Putin’le sahip olduğu iyi ilişkiler sayesinde bunu daha erken yapabileceğini sandığını dile getirdi.Güney Kore’nin Gyeongju şehrindeki Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi’nde konuşan Trump, şu ana kadar toplamda 8 çatışmaya çözüm bulmayı başardığını savunarak şunu dedi:ABD lideri, “Ortadoğu'da barışı sağlayabileceğimizi ama Rusya ve Ukrayna ile sağlayamayacağımızı kim düşünebilirdi ki? Ortadoğu'da barış imkânsız görünüyordu” ifadesini kullandı.
Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmanın çözüme kavuşturulacağını söyleyen ABD Başkanı Donald Trump, Rus mevkidaşı Vladimir Putin’le sahip olduğu iyi ilişkiler sayesinde bunu daha erken yapabileceğini sandığını dile getirdi.
Güney Kore’nin Gyeongju şehrindeki Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi’nde konuşan Trump, şu ana kadar toplamda 8 çatışmaya çözüm bulmayı başardığını savunarak şunu dedi:
Henüz halletmediğim tek şey Rusya ve Ukrayna. Ama onlar da olacak. Başkan Putin'le olan ilişkim sayesinde işlerin daha sorunsuz ilerleyeceğini düşünmüştüm, ama biraz farklı oldu. Ama yine de çözüme kavuşturulacağını düşünüyorum.
ABD lideri, “Ortadoğu'da barışı sağlayabileceğimizi ama Rusya ve Ukrayna ile sağlayamayacağımızı kim düşünebilirdi ki? Ortadoğu'da barış imkânsız görünüyordu” ifadesini kullandı.