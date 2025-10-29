Trump: 8 çatışmayı hallettim, Ukrayna da çözüme kavuşturulacak

Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Şu ana kadar 8 çatışmayı çözüme kavuşturmayı başardığını savunan ABD lideri Trump, tek çözemediği Ukrayna krizi olduğunu belirtti. 29.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-29T08:39+0300
Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmanın çözüme kavuşturulacağını söyleyen ABD Başkanı Donald Trump, Rus mevkidaşı Vladimir Putin’le sahip olduğu iyi ilişkiler sayesinde bunu daha erken yapabileceğini sandığını dile getirdi.Güney Kore’nin Gyeongju şehrindeki Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi’nde konuşan Trump, şu ana kadar toplamda 8 çatışmaya çözüm bulmayı başardığını savunarak şunu dedi:ABD lideri, “Ortadoğu'da barışı sağlayabileceğimizi ama Rusya ve Ukrayna ile sağlayamayacağımızı kim düşünebilirdi ki? Ortadoğu'da barış imkânsız görünüyordu” ifadesini kullandı.
08:39 29.10.2025 (güncellendi: 08:46 29.10.2025)
Şu ana kadar 8 çatışmayı çözüme kavuşturmayı başardığını savunan ABD lideri Trump, tek çözemediği Ukrayna krizi olduğunu belirtti.
Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmanın çözüme kavuşturulacağını söyleyen ABD Başkanı Donald Trump, Rus mevkidaşı Vladimir Putin’le sahip olduğu iyi ilişkiler sayesinde bunu daha erken yapabileceğini sandığını dile getirdi.
Güney Kore’nin Gyeongju şehrindeki Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi’nde konuşan Trump, şu ana kadar toplamda 8 çatışmaya çözüm bulmayı başardığını savunarak şunu dedi:

Henüz halletmediğim tek şey Rusya ve Ukrayna. Ama onlar da olacak. Başkan Putin'le olan ilişkim sayesinde işlerin daha sorunsuz ilerleyeceğini düşünmüştüm, ama biraz farklı oldu. Ama yine de çözüme kavuşturulacağını düşünüyorum.

ABD lideri, “Ortadoğu'da barışı sağlayabileceğimizi ama Rusya ve Ukrayna ile sağlayamayacağımızı kim düşünebilirdi ki? Ortadoğu'da barış imkânsız görünüyordu” ifadesini kullandı.
