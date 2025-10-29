https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/trabzon-soci-feribot-seferleri-5-kasimda-baslayacak-bilet-fiyatlari-aciklandi-1100584953.html

Trabzon-Soçi feribot seferleri 5 Kasım'da başlayacak: Bilet fiyatları açıklandı

Trabzon-Soçi feribot seferleri 5 Kasım'da başlayacak: Bilet fiyatları açıklandı

Sputnik Türkiye

29 Ekim'de başlaması planlanan Soçi-Trabzon feribot seferleri yaklaştığı belirtilen fırtına sebebiyle 5 Kasım'a ertelendi. 29.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-29T13:46+0300

2025-10-29T13:46+0300

2025-10-29T13:46+0300

türki̇ye

türkiye

soçi

trabzon

feribot

bilet

bilet satışı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/04/1069179107_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_db51b5a22f7fff4dde9ad0bb2198de06.jpg

2011 yılından bu yana ilk kez düzenlenen Trabzon-Soçi yolcu feribotunun seferinin, yaklaşan fırtına nedeniyle 5 Kasım’a ertelendiği duyuruldu.Çernomorsk Sanayiciler ve Girişimciler Birliği yönetim kurulu üyesi ve deniz altyapısı geliştirme direktörü olan SVS Shipping Genel Müdürü Sergey Turkmenyan, yaptığı açıklamada, “29 Ekim'de planlanan Trabzon-Soçi feribot seferi, yaklaşan fırtına nedeniyle önümüzdeki Çarşamba 5 Kasım'a tarihine ertelendi. Feribotun 6 Kasım sabahı Soçi'ye varması bekleniyor" dedi.Daha önce Turkmenyan, feribot seferinin 29 Ekim akşamı gerçekleşmesinin planlandığını ancak hava koşullarına bağlı olarak gerçek kalkış saatinin değişebileceğini, o gün için 5-6 şiddetinde fırtına beklendiğini vurgulamıştı.Soçi-Trabzon feribot hattı 1993’ten Eylül 2011’e kadar işletilmişti. 2023 yılında, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi, dokuz yıllık aradan sonra bu hatta SEABRIDGE gemisinin kullanılacağını açıklamış ancak planlar hayata geçirilememişti.Bilet fiyatları açıklandıSeabridge feribotunun Soçi-Trabzon tek yön bilet fiyatları açıklandı.Açıklanan fiyatlara göre ekonomi sınıfı koltuk fiyatları 6 bin 500 rubleden (yaklaşık 3 bin 500 TL), kabin fiyatları ise sınıfa bağlı olarak 9 bin 500 rubleden (yaklaşık 5 bin TL) başlayacak.Turkmenyan açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Yolcuların araç taşımacılığının ise 30 bin rubleden (yaklaşık 15 bin 840 TL) başladığı ve aracın boyutuna bağlı olarak fiyat artabileceği kaydedildi. Ancak Turkmenyan, gelecek dönemde araç taşımacılığı planlanmadığını dile getirdi.Feribot seferleri başladıktan sonra biletlerin, Soçi'deki deniz terminali gişelerinden ve Trabzon’daki gişelerden, Rusça konuşan personel aracılığıyla alınabileceği kaydedilirken bilet satışlarının online olarak da yapılmasının planlandığını belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/luks-yolcu-gemisi-kadini-tropik-adada-unuttu-80-yasindaki-yolcu-olu-bulundu-1100582545.html

türki̇ye

soçi

trabzon

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

trabzon-soçi, soçi-trabzon, trabzon-soçi feribot, trabzon-soçi gemi, trabzon-soçi feribot seferleri, soçi-trabzon feribot seferleri, trabzon-soçi feribot seferi