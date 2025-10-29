https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/luks-yolcu-gemisi-kadini-tropik-adada-unuttu-80-yasindaki-yolcu-olu-bulundu-1100582545.html
Lüks yolcu gemisi kadını tropik adada unuttu: 80 yaşındaki yolcu ölü bulundu
Lüks yolcu gemisi kadını tropik adada unuttu: 80 yaşındaki yolcu ölü bulundu
Avustralya çevresinde 60 günlük turuna yeni başlayan yaşlı bir kadın, geminin kendisini Lizard Adası'nda bırakmasının ardından ölü bulundu. Ölümün şüpheli... 29.10.2025
Avustralya kıyılarında başlayan 60 günlük bir kruvaziyer turu, trajik bir olayla sarsıldı. 80’li yaşlardaki bir kadın yolcu, geminin kendisini Lizard Adası’nda unutarak hareket etmesinin ardından ölü bulundu. Küçük lüks gemi Coral Adventurer, cumartesi günü adaya demirlemiş, ancak akşam saatlerinde yapılan sayımda kadının gemide olmadığı fark edilmişti.Ceset ertesi gün bulundu Queensland Polisi, kadının pazar günü adada ölü bulunduğunu açıkladı. Ölümün 'ani ancak şüpheli olmayan bir durum' olduğu belirtildi. Yetkililer, kadının ne zaman ve nasıl öldüğünün henüz bilinmediğini, soruşturmanın sürdüğünü aktardı.Neden fark edilmediği araştırılıyor Avustralya Deniz Güvenliği Kurumu (AMSA), olayın ardından bir soruşturma başlattı. Kurumdan yapılan açıklamada, “Yolcunun neden gemiye biniş sırasında fark edilmediği araştırılıyor” denildi. Coral Adventurer, 120 yolcu ve 46 mürettebat kapasiteli bir gemi. 24 Ekim’de Cairns Limanı’ndan ayrılan geminin, ilk duraklarından biri Lizard Adası’ydı.Gemi yetkilileri, Darwin Limanı’na ulaşmasının ardından tüm mürettebatın sorgulanacağı bildirildi.
Avustralya çevresinde 60 günlük turuna yeni başlayan yaşlı bir kadın, geminin kendisini Lizard Adası’nda bırakmasının ardından ölü bulundu. Ölümün şüpheli olmadığı bildirildi ancak nasıl fark edilmediği soruşturuluyor.
Avustralya kıyılarında başlayan 60 günlük bir kruvaziyer turu, trajik bir olayla sarsıldı. 80’li yaşlardaki bir kadın yolcu, geminin kendisini Lizard Adası’nda unutarak hareket etmesinin ardından ölü bulundu. Küçük lüks gemi Coral Adventurer, cumartesi günü adaya demirlemiş, ancak akşam saatlerinde yapılan sayımda kadının gemide olmadığı fark edilmişti.
Queensland
Polisi, kadının pazar günü adada ölü bulunduğunu açıkladı. Ölümün 'ani ancak şüpheli olmayan bir durum
' olduğu belirtildi. Yetkililer, kadının ne zaman ve nasıl öldüğünün henüz bilinmediğini, soruşturmanın sürdüğünü aktardı.
Neden fark edilmediği araştırılıyor
Avustralya Deniz Güvenliği Kurumu (AMSA), olayın ardından bir soruşturma başlattı. Kurumdan yapılan açıklamada, “Yolcunun neden gemiye biniş sırasında fark edilmediği araştırılıyor” denildi. Coral Adventurer, 120 yolcu ve 46 mürettebat kapasiteli bir gemi. 24 Ekim’de Cairns Limanı’ndan ayrılan geminin, ilk duraklarından biri Lizard Adası’ydı.
Gemi yetkilileri, Darwin Limanı’na ulaşmasının ardından tüm mürettebatın sorgulanacağı bildirildi.