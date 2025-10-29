https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/luks-yolcu-gemisi-kadini-tropik-adada-unuttu-80-yasindaki-yolcu-olu-bulundu-1100582545.html

Lüks yolcu gemisi kadını tropik adada unuttu: 80 yaşındaki yolcu ölü bulundu

Lüks yolcu gemisi kadını tropik adada unuttu: 80 yaşındaki yolcu ölü bulundu

Sputnik Türkiye

Avustralya çevresinde 60 günlük turuna yeni başlayan yaşlı bir kadın, geminin kendisini Lizard Adası’nda bırakmasının ardından ölü bulundu. Ölümün şüpheli... 29.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-29T13:10+0300

2025-10-29T13:10+0300

2025-10-29T13:10+0300

yaşam

avustralya

kruvaziyer gemisi

kruvaziyer turizmi

tropikal bölgeler

ada

gemi

soruşturma

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102163/22/1021632219_0:213:2000:1338_1920x0_80_0_0_d889122357d56c99026b9089c2dbe02f.jpg

Avustralya kıyılarında başlayan 60 günlük bir kruvaziyer turu, trajik bir olayla sarsıldı. 80’li yaşlardaki bir kadın yolcu, geminin kendisini Lizard Adası’nda unutarak hareket etmesinin ardından ölü bulundu. Küçük lüks gemi Coral Adventurer, cumartesi günü adaya demirlemiş, ancak akşam saatlerinde yapılan sayımda kadının gemide olmadığı fark edilmişti.Ceset ertesi gün bulundu Queensland Polisi, kadının pazar günü adada ölü bulunduğunu açıkladı. Ölümün 'ani ancak şüpheli olmayan bir durum' olduğu belirtildi. Yetkililer, kadının ne zaman ve nasıl öldüğünün henüz bilinmediğini, soruşturmanın sürdüğünü aktardı.Neden fark edilmediği araştırılıyor Avustralya Deniz Güvenliği Kurumu (AMSA), olayın ardından bir soruşturma başlattı. Kurumdan yapılan açıklamada, “Yolcunun neden gemiye biniş sırasında fark edilmediği araştırılıyor” denildi. Coral Adventurer, 120 yolcu ve 46 mürettebat kapasiteli bir gemi. 24 Ekim’de Cairns Limanı’ndan ayrılan geminin, ilk duraklarından biri Lizard Adası’ydı.Gemi yetkilileri, Darwin Limanı’na ulaşmasının ardından tüm mürettebatın sorgulanacağı bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250913/denizde-yuzen-sehirler-dunyanin-en-buyuk-kruvaziyerine-3-dev-kardes-daha-geliyor-1099334728.html

avustralya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avustralya, kruvaziyer gemisi, kruvaziyer turizmi, tropikal bölgeler, ada, gemi, soruşturma