Suriye, Rusya ile ilişkileri yeniden kurmaya hazır
Suriye, Rusya ile ilişkileri yeniden kurmaya hazır
Suriye Enformasyon Bakanı Hamza El Mustafa, Şam'ın Rusya ile yeniden ilişki kurmaya hazır olduğunu açıkladı. 29.10.2025, Sputnik Türkiye
Suriye Enformasyon Bakanı Hamza El Mustafa, Beyrut’ta düzenlenen 21. Arap Medya Forumu kapsamında yaptığı açıklamada, Şam’ın Rusya dahil farklı ülkelerle ilişkileri yeniden tesis etmeye açık olduğunu belirtti. Bakan, devlet zihniyetinin ‘kopuş değil, süreklilik’ anlayışına dayandığını vurgulayarak, bu adımın Suriye halkının ve her bir Suriyelinin çıkarlarına hizmet etmek amacı taşıdığını söyledi. El Mustafa, yeni Suriye yönetiminin stratejisinin dengeye dayalı diplomasi üzerine kurulu olduğunu ve farklı taraflarla ilişkiler geliştirmeye çalıştığını ifade etti.Rusya’nın bu süreçte önemli bir aktör olduğunu belirten Bakan, ilişkilerin yeniden yapılandırılmasının Suriye ve halkının çıkarlarına uygun şekilde yönlendirilmesini hedeflediklerini ekledi. Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara arasında 15 Ekim’de gerçekleşen görüşmede, turizm, enerji, ulaştırma, sağlık ve kültürel insani projeler dahil çeşitli alanlarda iş birliği konuları ele alınmıştı. Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, tarafların bu alanlarda somut projeler üzerinde de durduğunu belirtmişti.
23:35 29.10.2025
© Sputnik / Sergey Bobylev / Встреча президента Владимира Путина и президента Сирии Ахмеда аш-Шараа
Встреча президента Владимира Путина и президента Сирии Ахмеда аш-Шараа - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2025
Suriye Enformasyon Bakanı Hamza El Mustafa, Şam'ın Rusya ile yeniden ilişki kurmaya hazır olduğunu açıkladı.
Suriye Enformasyon Bakanı Hamza El Mustafa, Beyrut’ta düzenlenen 21. Arap Medya Forumu kapsamında yaptığı açıklamada, Şam’ın Rusya dahil farklı ülkelerle ilişkileri yeniden tesis etmeye açık olduğunu belirtti.
Bakan, devlet zihniyetinin ‘kopuş değil, süreklilik’ anlayışına dayandığını vurgulayarak, bu adımın Suriye halkının ve her bir Suriyelinin çıkarlarına hizmet etmek amacı taşıdığını söyledi. El Mustafa, yeni Suriye yönetiminin stratejisinin dengeye dayalı diplomasi üzerine kurulu olduğunu ve farklı taraflarla ilişkiler geliştirmeye çalıştığını ifade etti.
Rusya’nın bu süreçte önemli bir aktör olduğunu belirten Bakan, ilişkilerin yeniden yapılandırılmasının Suriye ve halkının çıkarlarına uygun şekilde yönlendirilmesini hedeflediklerini ekledi.
Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara arasında 15 Ekim’de gerçekleşen görüşmede, turizm, enerji, ulaştırma, sağlık ve kültürel insani projeler dahil çeşitli alanlarda iş birliği konuları ele alınmıştı. Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, tarafların bu alanlarda somut projeler üzerinde de durduğunu belirtmişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu büyükelçisi Miroşnik - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2025
UKRAYNA KRİZİ
Rus Büyükelçi Miroşnik: En radikal Ukraynalı politikacıların bile siyasi çözüm arayacağını düşünürdüm
22:22
