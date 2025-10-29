Suriye, Rusya ile ilişkileri yeniden kurmaya hazır

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/suriye-rusya-ile-iliskileri-yeniden-kurmaya-hazir--1100599240.html
Suriye Enformasyon Bakanı Hamza El Mustafa, Şam'ın Rusya ile yeniden ilişki kurmaya hazır olduğunu açıkladı. 29.10.2025, Sputnik Türkiye
Suriye Enformasyon Bakanı Hamza El Mustafa, Beyrut’ta düzenlenen 21. Arap Medya Forumu kapsamında yaptığı açıklamada, Şam’ın Rusya dahil farklı ülkelerle ilişkileri yeniden tesis etmeye açık olduğunu belirtti. Bakan, devlet zihniyetinin ‘kopuş değil, süreklilik’ anlayışına dayandığını vurgulayarak, bu adımın Suriye halkının ve her bir Suriyelinin çıkarlarına hizmet etmek amacı taşıdığını söyledi. El Mustafa, yeni Suriye yönetiminin stratejisinin dengeye dayalı diplomasi üzerine kurulu olduğunu ve farklı taraflarla ilişkiler geliştirmeye çalıştığını ifade etti.Rusya’nın bu süreçte önemli bir aktör olduğunu belirten Bakan, ilişkilerin yeniden yapılandırılmasının Suriye ve halkının çıkarlarına uygun şekilde yönlendirilmesini hedeflediklerini ekledi. Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara arasında 15 Ekim’de gerçekleşen görüşmede, turizm, enerji, ulaştırma, sağlık ve kültürel insani projeler dahil çeşitli alanlarda iş birliği konuları ele alınmıştı. Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, tarafların bu alanlarda somut projeler üzerinde de durduğunu belirtmişti.
