Suriye, Kosova'yı bağımsız bir devlet olarak tanıdığını duyurdu
Suriye, Kosova'yı bağımsız bir devlet olarak tanıdığını duyurdu
29.10.2025, Suriye Dışişleri Bakanlığı, Kosova'nın bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanındığını duyurdu.
Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, “Şam, egemen bir devlet olan Kosova Cumhuriyeti’ni resmen tanıdığını bildirir" cümlesi yer aldı.Söz konusu açıklamada şu cümlelere yer verildi:Söz konusu açıklamada Suriye'nin Kosova ile en kısa sürede diplomatik ilişki kurmayı umduğu kaydedildi.Bugün Riyad’da Suriye, Suudi Arabistan ve Kosova yönetimlerinden temsilcilerin katıldığı bir görüşme gerçekleştirilmişti.
Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, “Şam, egemen bir devlet olan Kosova Cumhuriyeti’ni resmen tanıdığını bildirir" cümlesi yer aldı.
Söz konusu açıklamada şu cümlelere yer verildi:
Suriye, halkların kendi kaderini tayin etme hakkına olan bağlılığından ve Balkanlar ile dünya genelinde barış ve istikrar ilkelerini güçlendirme arzusundan hareketle, Kosova Cumhuriyeti’ni bağımsız ve egemen bir devlet olarak resmen tanıdığını ilan eder.
Söz konusu açıklamada Suriye'nin Kosova ile en kısa sürede diplomatik ilişki kurmayı umduğu kaydedildi.
Bugün Riyad’da Suriye, Suudi Arabistan ve Kosova yönetimlerinden temsilcilerin katıldığı bir görüşme gerçekleştirilmişti.