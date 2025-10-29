Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/suriye-kosovayi-bagimsiz-bir-devlet-olarak-tanidigini-duyurdu-1100595060.html
Suriye, Kosova'yı bağımsız bir devlet olarak tanıdığını duyurdu
Suriye, Kosova'yı bağımsız bir devlet olarak tanıdığını duyurdu
Sputnik Türkiye
Suriye Dışişleri Bakanlığı, Kosova’nın bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanındığını duyurdu. 29.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-29T19:25+0300
2025-10-29T19:25+0300
poli̇ti̇ka
kosova
balkanlar
suudi arabistan
kosova cumhuriyeti
suriye dışişleri bakanlığı
dışişleri bakanlığı
suriye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101385/75/1013857526_0:0:2742:1543_1920x0_80_0_0_29c4640b362c373bfb6b34083177d04f.jpg
Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, “Şam, egemen bir devlet olan Kosova Cumhuriyeti’ni resmen tanıdığını bildirir" cümlesi yer aldı.Söz konusu açıklamada şu cümlelere yer verildi:Söz konusu açıklamada Suriye'nin Kosova ile en kısa sürede diplomatik ilişki kurmayı umduğu kaydedildi.Bugün Riyad’da Suriye, Suudi Arabistan ve Kosova yönetimlerinden temsilcilerin katıldığı bir görüşme gerçekleştirilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/kremlin-sozcusu-peskov-ab-ongorulebilir-gelecekte-rusya-karsiti-tutumundan-vazgecmeyecek-1100594318.html
kosova
balkanlar
suudi arabistan
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101385/75/1013857526_11:0:2742:2048_1920x0_80_0_0_f831bc9b57c78ba455ec9dc2f45b4d37.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kosova, balkanlar, suudi arabistan, kosova cumhuriyeti, suriye dışişleri bakanlığı, dışişleri bakanlığı, suriye
kosova, balkanlar, suudi arabistan, kosova cumhuriyeti, suriye dışişleri bakanlığı, dışişleri bakanlığı, suriye

Suriye, Kosova'yı bağımsız bir devlet olarak tanıdığını duyurdu

19:25 29.10.2025
© Sputnik / Ilya Pitalev / Multimedya arşivine gidinKosova Bayrağı
Kosova Bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2025
© Sputnik / Ilya Pitalev
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Suriye Dışişleri Bakanlığı, Kosova’nın bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanındığını duyurdu.
Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, “Şam, egemen bir devlet olan Kosova Cumhuriyeti’ni resmen tanıdığını bildirir" cümlesi yer aldı.
Söz konusu açıklamada şu cümlelere yer verildi:

Suriye, halkların kendi kaderini tayin etme hakkına olan bağlılığından ve Balkanlar ile dünya genelinde barış ve istikrar ilkelerini güçlendirme arzusundan hareketle, Kosova Cumhuriyeti’ni bağımsız ve egemen bir devlet olarak resmen tanıdığını ilan eder.

Söz konusu açıklamada Suriye'nin Kosova ile en kısa sürede diplomatik ilişki kurmayı umduğu kaydedildi.
Bugün Riyad’da Suriye, Suudi Arabistan ve Kosova yönetimlerinden temsilcilerin katıldığı bir görüşme gerçekleştirilmişti.
Подготовка площадки для прямой линии и пресс-конференции президента РФ В. Путина - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2025
POLİTİKA
Kremlin Sözcüsü Peskov: AB öngörülebilir gelecekte Rusya karşıtı tutumundan vazgeçmeyecek
19:04
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала