Suriye, Kosova'yı bağımsız bir devlet olarak tanıdığını duyurdu

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Kosova’nın bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanındığını duyurdu. 29.10.2025, Sputnik Türkiye

Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, “Şam, egemen bir devlet olan Kosova Cumhuriyeti’ni resmen tanıdığını bildirir" cümlesi yer aldı.Söz konusu açıklamada şu cümlelere yer verildi:Söz konusu açıklamada Suriye'nin Kosova ile en kısa sürede diplomatik ilişki kurmayı umduğu kaydedildi.Bugün Riyad’da Suriye, Suudi Arabistan ve Kosova yönetimlerinden temsilcilerin katıldığı bir görüşme gerçekleştirilmişti.

