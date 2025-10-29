https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/kremlin-sozcusu-peskov-ab-ongorulebilir-gelecekte-rusya-karsiti-tutumundan-vazgecmeyecek-1100594318.html

Kremlin Sözcüsü Peskov: AB öngörülebilir gelecekte Rusya karşıtı tutumundan vazgeçmeyecek

Kremlin Sözcüsü Peskov: AB öngörülebilir gelecekte Rusya karşıtı tutumundan vazgeçmeyecek

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Peskov, Avrupa Birliği'ndeki Rusya karşıtı histerinin öngörülebilir gelecek ortadak kalkmayacağını dile getirerek Rusya ve Belarus’un yakın... 29.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-29T19:04+0300

2025-10-29T19:04+0300

2025-10-29T19:04+0300

poli̇ti̇ka

kremlin

dmitriy peskov

vladimir putin

avrasya

rusya

belarus

ab

oreşnik

donald trump

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0b/1093567629_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d3e48312e8c5b435d62819501d86a17f.jpg

Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrasya Ödülü töreninde yaptığı konuşmada, Avrupa’daki militarist histerinin bir yere 'buharlaşmayacağını' belirterek bu eğilimin devam edeceğini söyledi.Peskov konuşmasında şu cümleleri kaydetti:Peskov, Avrupa'dan bir tehdit olmasaydı 'Oreşnik' şeklinde ek koruma tedbirlerine gerek kalmayacağının da altını çizdi.'Rusya ve Belarus’un yakın zamanda kendini tamamen güvende hissetmesi zor'Peskov, Avrupa’dan gelen açıklamalar ışığında, Rusya ve Belarus’un 'yarın bile' kendisini tamamen güvende hissedemeyeceklerini belirtti.Peskov konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:'Rusya Avrasya’yı gözbebeği gibi koruyor'Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı konuşmada, Avrasya ülkeleri halklarının, egemenliklerini korumayı ve ulusal çıkarları için mücadele etmeyi iyi bildiklerini belirterek, "Biz Avrasya’da bağımsızlığımızı ve egemenliğimizi nasıl koruyacağımızı çok iyi biliyoruz. Yine Avrasya’da, muhtemelen ulusal çıkarlarımız için nasıl mücadele edeceğimizi de çok iyi biliyoruz" cümlelerini kaydetti.Peskov konuşmasında, Avrasya ülkelerinin kendilerinin parçalanmasına izin vermeyeceklerini belirterek, “Bizler sizinle birlikte çok iyi biliyoruz ki, birilerinin bizim Avrasya’mızı parçalayıp yok etmek istemesi ne kadar kötü bir şeydir. Buna birlikte izin vermeyeceğiz" cümlelerinin altını çizdi.Peskov, Avrasya’nın 'bizim evimiz' olduğunu ve Rusya’nın onu gözbebeği gibi koruduğunu belirterek şu cümleleri kaydetti:Peskov, Rusya’nın Avrasya coğrafyasındaki devletler arasındaki tarihi ve kültürel birlikteliğin unutulmamasından yana olduğunu belirterek, "Biliyoruz ki, tarihi ortaklıktan uzaklaşmaya çalışan, halklarının tarihi köklerine kısa vadeli popülist hedef ve görevleri karşıt gösteren, üstelik bu hedeflerin o halkların çıkarlarına her zaman hizmet etmediği bir dizi devlet var" cümlelerini dile getirdi.'Trump ülkesinin çıkarlarını savunuyor'Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya’nın ABD Başkanı Donald Trump ile kendi ulusal çıkarlarını esas alarak müzakere etmesi gerektiğini söyledi.Peskov açıklamasında, “Donald Trump ile nasıl anlaşmak gerekir? Kendi çıkarlarımızdan, ulusal Rus çıkarlarımızdan hareketle. Zaten başkanımız da tam olarak bunu yapıyor" dedi.Trump’ın barış fikirlerine samimi bir şekilde bağlılık gösterdiğini söyleyen Peskov, ABD Başkanı'nın Ukrayna çevresindeki çatışmayı çözmeye samimi biçimde yardımcı olmaya çalıştığını ve Moskova’nın bu çabayı olumlu karşıladığını söyledi.Peskov konuşmasının Trump ile ilgili kısmını, "ABD Başkanı tutarlılık gösteriyor. Kendi ülkesinin, yani Amerika Birleşik Devletleri’nin çıkarlarını savunuyor" cümleleriyle sonlandırdı.'Poseidon uluslararası kurallara uygun olarak test edildi'Dmitriy Peskov, Rusya’nın geliştirdiği ileri düzey silah sistemlerinin testlerinin tüm uluslararası kurallar ve ikili anlaşmalar çerçevesinde gerçekleştirildiğini açıkladı.Peskov açıklamasında, "Tüm bu tür ileri düzey silah sistemlerinin testleri, tüm uluslararası kurallar ve ikili anlaşmalarla tam bir uyum içinde ve bildirim kurallarına titizlikle riayet edilerek gerçekleştirilmektedir" dedi.Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 'Poseidon' denizaltı aracının testlerine ilişkin bilgileri yakından takip ettiğini dile getiren Peskov, "Elbette kendisi bu testlere ilişkin tüm bilgileri dikkatle takip etti; zaten bugün bu testlere dair değerlendirmesini de yaptı” cümleleri ile açıklamasını sonlandırdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/putin-poseidon-nukleer-insansiz-sualti-araclari-test-edildi-1100590310.html

avrasya

rusya

belarus

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, avrasya, rusya, belarus, ab, oreşnik , donald trump, abd