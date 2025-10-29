https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/kremlin-sozcusu-peskov-ab-ongorulebilir-gelecekte-rusya-karsiti-tutumundan-vazgecmeyecek-1100594318.html
Kremlin Sözcüsü Peskov: AB öngörülebilir gelecekte Rusya karşıtı tutumundan vazgeçmeyecek
Kremlin Sözcüsü Peskov: AB öngörülebilir gelecekte Rusya karşıtı tutumundan vazgeçmeyecek
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Avrupa Birliği'ndeki Rusya karşıtı histerinin öngörülebilir gelecek ortadak kalkmayacağını dile getirerek Rusya ve Belarus’un yakın... 29.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-29T19:04+0300
2025-10-29T19:04+0300
2025-10-29T19:04+0300
poli̇ti̇ka
kremlin
dmitriy peskov
vladimir putin
avrasya
rusya
belarus
ab
oreşnik
donald trump
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0b/1093567629_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d3e48312e8c5b435d62819501d86a17f.jpg
Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrasya Ödülü töreninde yaptığı konuşmada, Avrupa’daki militarist histerinin bir yere 'buharlaşmayacağını' belirterek bu eğilimin devam edeceğini söyledi.Peskov konuşmasında şu cümleleri kaydetti:Peskov, Avrupa'dan bir tehdit olmasaydı 'Oreşnik' şeklinde ek koruma tedbirlerine gerek kalmayacağının da altını çizdi.'Rusya ve Belarus’un yakın zamanda kendini tamamen güvende hissetmesi zor'Peskov, Avrupa’dan gelen açıklamalar ışığında, Rusya ve Belarus’un 'yarın bile' kendisini tamamen güvende hissedemeyeceklerini belirtti.Peskov konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:'Rusya Avrasya’yı gözbebeği gibi koruyor'Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı konuşmada, Avrasya ülkeleri halklarının, egemenliklerini korumayı ve ulusal çıkarları için mücadele etmeyi iyi bildiklerini belirterek, "Biz Avrasya’da bağımsızlığımızı ve egemenliğimizi nasıl koruyacağımızı çok iyi biliyoruz. Yine Avrasya’da, muhtemelen ulusal çıkarlarımız için nasıl mücadele edeceğimizi de çok iyi biliyoruz" cümlelerini kaydetti.Peskov konuşmasında, Avrasya ülkelerinin kendilerinin parçalanmasına izin vermeyeceklerini belirterek, “Bizler sizinle birlikte çok iyi biliyoruz ki, birilerinin bizim Avrasya’mızı parçalayıp yok etmek istemesi ne kadar kötü bir şeydir. Buna birlikte izin vermeyeceğiz" cümlelerinin altını çizdi.Peskov, Avrasya’nın 'bizim evimiz' olduğunu ve Rusya’nın onu gözbebeği gibi koruduğunu belirterek şu cümleleri kaydetti:Peskov, Rusya’nın Avrasya coğrafyasındaki devletler arasındaki tarihi ve kültürel birlikteliğin unutulmamasından yana olduğunu belirterek, "Biliyoruz ki, tarihi ortaklıktan uzaklaşmaya çalışan, halklarının tarihi köklerine kısa vadeli popülist hedef ve görevleri karşıt gösteren, üstelik bu hedeflerin o halkların çıkarlarına her zaman hizmet etmediği bir dizi devlet var" cümlelerini dile getirdi.'Trump ülkesinin çıkarlarını savunuyor'Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya’nın ABD Başkanı Donald Trump ile kendi ulusal çıkarlarını esas alarak müzakere etmesi gerektiğini söyledi.Peskov açıklamasında, “Donald Trump ile nasıl anlaşmak gerekir? Kendi çıkarlarımızdan, ulusal Rus çıkarlarımızdan hareketle. Zaten başkanımız da tam olarak bunu yapıyor" dedi.Trump’ın barış fikirlerine samimi bir şekilde bağlılık gösterdiğini söyleyen Peskov, ABD Başkanı'nın Ukrayna çevresindeki çatışmayı çözmeye samimi biçimde yardımcı olmaya çalıştığını ve Moskova’nın bu çabayı olumlu karşıladığını söyledi.Peskov konuşmasının Trump ile ilgili kısmını, "ABD Başkanı tutarlılık gösteriyor. Kendi ülkesinin, yani Amerika Birleşik Devletleri’nin çıkarlarını savunuyor" cümleleriyle sonlandırdı.'Poseidon uluslararası kurallara uygun olarak test edildi'Dmitriy Peskov, Rusya’nın geliştirdiği ileri düzey silah sistemlerinin testlerinin tüm uluslararası kurallar ve ikili anlaşmalar çerçevesinde gerçekleştirildiğini açıkladı.Peskov açıklamasında, "Tüm bu tür ileri düzey silah sistemlerinin testleri, tüm uluslararası kurallar ve ikili anlaşmalarla tam bir uyum içinde ve bildirim kurallarına titizlikle riayet edilerek gerçekleştirilmektedir" dedi.Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 'Poseidon' denizaltı aracının testlerine ilişkin bilgileri yakından takip ettiğini dile getiren Peskov, "Elbette kendisi bu testlere ilişkin tüm bilgileri dikkatle takip etti; zaten bugün bu testlere dair değerlendirmesini de yaptı” cümleleri ile açıklamasını sonlandırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/putin-poseidon-nukleer-insansiz-sualti-araclari-test-edildi-1100590310.html
avrasya
rusya
belarus
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0b/1093567629_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d5e49fca26918707b01c1055da254fde.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, avrasya, rusya, belarus, ab, oreşnik , donald trump, abd
kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, avrasya, rusya, belarus, ab, oreşnik , donald trump, abd
Kremlin Sözcüsü Peskov: AB öngörülebilir gelecekte Rusya karşıtı tutumundan vazgeçmeyecek
Kremlin Sözcüsü Peskov, Avrupa Birliği'ndeki Rusya karşıtı histerinin öngörülebilir gelecek ortadak kalkmayacağını dile getirerek Rusya ve Belarus’un yakın zamanda kendini tamamen güvende hissetmesinin zor olduğunun altını çizdi.
Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrasya Ödülü töreninde yaptığı konuşmada, Avrupa’daki militarist histerinin bir yere 'buharlaşmayacağını' belirterek bu eğilimin devam edeceğini söyledi.
Peskov konuşmasında şu cümleleri kaydetti:
Öngörülebilir gelecekte Avrupalıların bize göre Rusofobik olan bu militarist eğilimlerinden vazgeçeceklerini, bu militarist histerilerinin birden yok olacağını düşünmek bana mümkün görünmüyor.
Peskov, Avrupa'dan bir tehdit olmasaydı 'Oreşnik' şeklinde ek koruma tedbirlerine gerek kalmayacağının da altını çizdi.
'Rusya ve Belarus’un yakın zamanda kendini tamamen güvende hissetmesi zor'
Peskov, Avrupa’dan gelen açıklamalar ışığında, Rusya ve Belarus’un 'yarın bile' kendisini tamamen güvende hissedemeyeceklerini belirtti.
Peskov konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:
Ne biz ne de Belarus’taki dostlarımız-müttefiklerimiz yarın sabah kalktığımızda tam bir güvenlik hissine sahip olabileceğiz, sanmıyorum. Bunun için sadece bir gün boyunca Baltık başkentlerinden, Polonya’dan, Paris’ten, Londra’dan gelen açıklamaları dinlemek yeterli. Her şey o zaman netleşiyor.
'Rusya Avrasya’yı gözbebeği gibi koruyor'
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı konuşmada, Avrasya ülkeleri halklarının, egemenliklerini korumayı ve ulusal çıkarları için mücadele etmeyi iyi bildiklerini belirterek, "Biz Avrasya’da bağımsızlığımızı ve egemenliğimizi nasıl koruyacağımızı çok iyi biliyoruz. Yine Avrasya’da, muhtemelen ulusal çıkarlarımız için nasıl mücadele edeceğimizi de çok iyi biliyoruz" cümlelerini kaydetti.
Peskov konuşmasında, Avrasya ülkelerinin kendilerinin parçalanmasına izin vermeyeceklerini belirterek, “Bizler sizinle birlikte çok iyi biliyoruz ki, birilerinin bizim Avrasya’mızı parçalayıp yok etmek istemesi ne kadar kötü bir şeydir. Buna birlikte izin vermeyeceğiz" cümlelerinin altını çizdi.
Peskov, Avrasya’nın 'bizim evimiz' olduğunu ve Rusya’nın onu gözbebeği gibi koruduğunu belirterek şu cümleleri kaydetti:
Biz Rusya’da, Avrasya’nın bizim evimiz olduğuna inanıyoruz ve onu gözbebeğimiz gibi koruyoruz.
Peskov, Rusya’nın Avrasya coğrafyasındaki devletler arasındaki tarihi ve kültürel birlikteliğin unutulmamasından yana olduğunu belirterek, "Biliyoruz ki, tarihi ortaklıktan uzaklaşmaya çalışan, halklarının tarihi köklerine kısa vadeli popülist hedef ve görevleri karşıt gösteren, üstelik bu hedeflerin o halkların çıkarlarına her zaman hizmet etmediği bir dizi devlet var" cümlelerini dile getirdi.
'Trump ülkesinin çıkarlarını savunuyor'
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya’nın ABD Başkanı Donald Trump ile kendi ulusal çıkarlarını esas alarak müzakere etmesi gerektiğini söyledi.
Peskov açıklamasında, “Donald Trump ile nasıl anlaşmak gerekir? Kendi çıkarlarımızdan, ulusal Rus çıkarlarımızdan hareketle. Zaten başkanımız da tam olarak bunu yapıyor" dedi.
Trump’ın barış fikirlerine samimi bir şekilde bağlılık gösterdiğini söyleyen Peskov, ABD Başkanı'nın Ukrayna çevresindeki çatışmayı çözmeye samimi biçimde yardımcı olmaya çalıştığını ve Moskova’nın bu çabayı olumlu karşıladığını söyledi.
Peskov konuşmasının Trump ile ilgili kısmını, "ABD Başkanı tutarlılık gösteriyor. Kendi ülkesinin, yani Amerika Birleşik Devletleri’nin çıkarlarını savunuyor" cümleleriyle sonlandırdı.
'Poseidon uluslararası kurallara uygun olarak test edildi'
Dmitriy Peskov, Rusya’nın geliştirdiği ileri düzey silah sistemlerinin testlerinin tüm uluslararası kurallar ve ikili anlaşmalar çerçevesinde gerçekleştirildiğini açıkladı.
Peskov açıklamasında, "Tüm bu tür ileri düzey silah sistemlerinin testleri, tüm uluslararası kurallar ve ikili anlaşmalarla tam bir uyum içinde ve bildirim kurallarına titizlikle riayet edilerek gerçekleştirilmektedir" dedi.
Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 'Poseidon' denizaltı aracının testlerine ilişkin bilgileri yakından takip ettiğini dile getiren Peskov, "Elbette kendisi bu testlere ilişkin tüm bilgileri dikkatle takip etti; zaten bugün bu testlere dair değerlendirmesini de yaptı” cümleleri ile açıklamasını sonlandırdı.