https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/sirketi-acikladi-chatgpt-ile-sohbet-ederken-her-hafta-bir-milyondan-fazla-kisi-intihara-meyilli-1100581885.html

Şirketi açıkladı: 'ChatGPT ile sohbet ederken her hafta bir milyondan fazla kişi intihara meyilli oluyor'

Şirketi açıkladı: 'ChatGPT ile sohbet ederken her hafta bir milyondan fazla kişi intihara meyilli oluyor'

Sputnik Türkiye

OpenAI, mani, psikoz veya intihar düşünceleri gibi olası ruh sağlığı krizi belirtileri gösteren ChatGPT kullanıcılarının sayısına ilişkin yeni tahminler... 29.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-29T12:50+0300

2025-10-29T12:50+0300

2025-10-29T12:50+0300

yaşam

sam altman

openai

chatgpt

intihar

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/14/1077571551_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1278f181994ff7301f4e68b2ab73f668.jpg

Son zamanlarda ChatGPT ile uzun ve yoğun sohbetlerin ardından sonra hastaneye kaldırılan, boşanan veya hayatını kaybeden insanların sayısı giderek artıyor. Bazı kullanıcılar, yapay zekanını sanrıları ve paranoyaları körüklediğini iddia ediyor. Psikiyatristler ve diğer ruh sağlığı uzmanları ise bazen 'yapay zeka psikozu' olarak adlandırılan bu olgu hakkında endişelerini dile getiriyor.OpenAI, dünya genelinde kaç ChatGPT kullanıcısının bir haftada ciddi bir ruh sağlığı krizi belirtileri gösterebileceğine dair yaklaşık bir tahmin yayımladı. Şirket yaptığı açıklamada, sohbet robotunun ruhsal sıkıntı göstergelerini daha güvenilir biçimde tanıyabilmesi ve kullanıcıları gerçek dünyadaki destek kaynaklarına yönlendirebilmesi için dünya çapındaki uzmanlarla birlikte çalışarak güncellemeler yaptığını da belirtti.'Haftada 1.2 milyon kişi'Şirket, haftalık ChatGPT kullanıcılarının yaklaşık yüzde 0.15’inin 'muhtemel intihar planlaması veya niyetine dair açık göstergeler' içeren konuşmalara katıldığını açıkladı. Ayrıca mesajların yüzde 0.05’inin de 'açık veya örtük intihar düşüncesi ya da niyet göstergeleri' içerdiği belirtildi.OpenAI CEO’su Sam Altman, ChatGPT’nin haftalık 800 milyondan fazla aktif kullanıcısı olduğunu iddia etmişti. Şirketin en son verilerine göre, bu rakamlar doğrultusunda bir milyondan fazla kişi, yani yaklaşık 1.2 milyon kişi, sohbet robotuyla intihar konusunu tartışmış ve yaklaşık 400 bin kişi de intihar niyeti belirtileri göstermiş oldu.Şirket ayrıca, haftalık kullanıcıların yaklaşık yüzde 0.07’si (560.000 kişi) ve mesajların yüzde 0.01’inin (80 bin mesaj) 'psikoz veya mani ile ilişkili olası ruh sağlığı acil durumu belirtileri' gösterdiğini iddia etti. Bunun yanı sıra, bazı kullanıcıların ChatGPT’ye duygusal olarak aşırı bağımlı hale geldiğini ve aktif kullanıcıların yaklaşık yüzde 0.15’inin (1.2 milyon kişi) sohbet robotuna karşı 'yüksek düzeyde' duygusal bağlılık sergilediğini belirtti.Şirket, ChatGPT ile bağlantılı ruh sağlığı sorunlarına ilişkin veriler yayımlarken, uzun süre ChatGPT ile etkileşimde bulunduktan sonra intihar eden bir gencin ailesinin açtığı ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran dava nedeniyle artan bir inceleme baskısıyla karşı karşıya kalmıştı. ABD Federal Ticaret Komisyonu da geçen ay, OpenAI’nin de aralarında bulunduğu yapay zeka sohbet robotu geliştiricilerine yönelik kapsamlı bir soruşturma başlatmıştı. Bu soruşturmanın amacının, 'şirketlerin çocuklar ve gençler üzerindeki olumsuz etkileri nasıl değerlendirdiğini ortaya koymak' olduğu belirtilmişti.'İlerleme kaydedildi'OpenAI tarafından yayımlanan blog yazısında son GPT-5 güncellemesinin, üründeki istenmeyen davranışların sayısını azalttığını ve binden fazla kendine zarar verme ya da intihar konulu sohbetin incelendiği bir model değerlendirmesinde kullanıcı güvenliğini artırdığını öne sürdü.Söz konusu yazıda, "Yeni otomatik değerlendirmelerimiz, yeni GPT-5 modelinin istenen davranışlarımızla yüzde 91 oranında uyumlu olduğunu, önceki GPT-5 modelinde ise bu oranın yüzde 77 olduğunu gösteriyor" ifadeleri yer aldı.OpenAI, GPT-5’in kriz yardım hatlarına erişimi genişlettiğini ve uzun oturumlar sırasında kullanıcılara ara vermelerini hatırlatan bildirimler eklediğini de dile getirdi. Şirket, modeli geliştirmek amacıyla son aylarda Uluslararası Hekim Ağı'ndan 170 sağlık uzmanını araştırmalarına dahil ettiğini dile getirdi. Söz konusu bu uzmanların, modelin verdiği yanıtların güvenliğini değerlendirdiği ve sohbet robotunun ruh sağlığıyla ilgili sorulara verdiği cevapların hazırlanmasına katkıda bulunduğu kaydedildi.OpenAI CEO’su Sam X’te yaptığı bir paylaşımda, şirketin ruh sağlığı sorunlarının ele alınmasında ilerleme kaydettiğini öne sürdü ve OpenAI’nin kısıtlamaları gevşeteceğini, yakında yetişkinlerin erotik içerik oluşturmasına izin vermeye başlayacağını duyurmuştu.Altman şu ifadeleri kullanmıştı:'Bu sayı artabilir'California Üniversitesi'nden Doç. Dr. Jason Nagata, "Yüz milyonlarca kullanıcısı olan bir platformda, yüzde 0.07 küçük bir yüzde gibi görünse de aslında bu sayı oldukça fazla olabilir" ifadesini kullandı.Nagata, "Yapay zeka, ruh sağlığı desteğine erişimi genişletebilir ve bazı açılardan ruh sağlığını destekleyebilir ancak sınırlamaların farkında olmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.Yine California Üniversitesi'nden Hukuk Fakültesi AI Hukuku ve İnovasyon Enstitüsü Direktörü Profesör Robin Feldman, chatbotların gerçeklik yanılsaması yarattığı için daha fazla kullanıcı yapay zeka psikozu ile mücadele ettiğini belirterek, “Şirket ekrana her türlü uyarıyı koyabilir, ancak zihinsel olarak risk altında olan bir kişi bu uyarılara uyamayabilir" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/stephen-hawkingten-son-uyari-yapay-zeka-insan-irkinin-sonunu-getirebilir-diyerek-tek-tek-aciklamis-1100554030.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sam altman, openai, chatgpt, intihar