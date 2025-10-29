https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/sicaklik-8-derece-dusuyor-4-ile-sari-kodlu-uyari-verildi-kuvvetli-ruzgar-firtinaya-donusecek-1100567631.html

Sıcaklık 8 derece düşüyor, 4 ile sarı kodlu uyarı verildi: Kuvvetli rüzgar fırtınaya dönüşecek

Sıcaklık 8 derece düşüyor, 4 ile sarı kodlu uyarı verildi: Kuvvetli rüzgar fırtınaya dönüşecek

Sputnik Türkiye

Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığı, kuzey, iç ve doğu kesimlerde 6 ila 8 derece azalacak. Artvin, Rize, Giresun ve Trabzon'da... 29.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-29T06:49+0300

2025-10-29T06:49+0300

2025-10-29T06:49+0300

yaşam

doğu anadolu

doğu karadeniz

meteoroloji

fırtına

sarı kod

hava durumu

hava durumu

ankara hava durumu

bugün hava durumu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/11/1067163155_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_045ab29bd3c57012a152992f24eedbab.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 29 Ekim Çarşamba günü hava durumu tahminlerine göre İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Hakkari hariç) ile Afyon'un güneyi, Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Hatay, K. Maraş, Isparta, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklık 8 derece düşüyorHava sıcaklığının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 6 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Sel ve heyelan riski varYağışların; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi (Iğdır hariç)ile İskenderun körfezi, Ordu, Tokat ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Doğu Anadolu ve Karadeniz'in doğusunda fırtına etkili olacakRüzgarın; Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (30-50 km/sa), Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden çok kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MARMARABursa 20°C – Parçalı ve çok bulutluÇanakkale 20°C – Parçalı ve çok bulutluİstanbul 18°C – Parçalı ve çok bulutluKırklareli 17°C – Parçalı ve çok bulutluEGEAfyonkarahisar 16°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlıDenizli 21°C – Parçalı ve çok bulutluİzmir 22°C – Parçalı bulutluMuğla 23°C – Parçalı ve az bulutluAKDENİZAdana 27°C – Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAntalya 29°C – Parçalı ve çok bulutluHatay 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, İskenderun Körfezi’nde yer yer kuvvetliIsparta 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlıİÇ ANADOLUAnkara 15°C – Parçalı ve çok bulutluEskişehir 16°C – Parçalı ve çok bulutluKonya 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlıSivas 12°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, sabah saatlerinde yer yer kuvvetliBATI KARADENİZBolu 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlıDüzce 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıSinop 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıZonguldak 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZAmasya 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıRize 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yer yer kuvvetliSamsun 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıTrabzon 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yer yer kuvvetliDOĞU ANADOLUErzurum 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetliKars 16°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuvvetli ve yerel yağmur, yükseklerde karla karışık yağmur ve karMalatya 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıVan 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel yağmur ve sağanak, yükseklerde karla karışık yağmur ve karGÜNEYDOĞU ANADOLUDiyarbakır 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlıGaziantep 24°C – Parçalı ve çok bulutluMardin 24°C – Parçalı ve çok bulutluSiirt 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/fethiyede-gokyuzunde-nadir-gorulen-mammatus-bulutlari-ortaya-cikti-1100561668.html

doğu anadolu

doğu karadeniz

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

meteoroloji uyarısı, sarı kodlu uyarı, fırtına uyarısı, kuvvetli rüzgar, şiddetli yağış, sıcaklık düşüşü, 8 derece soğuma, doğu karadeniz hava durumu, artvin hava durumu, rize hava durumu, giresun hava durumu, trabzon hava durumu, i̇ç anadolu hava durumu, doğu anadolu hava durumu, karadeniz’de fırtına, rüzgar hızı 80 km, sel riski, heyelan uyarısı, sağanak yağış, gök gürültülü yağmur, karla karışık yağmur, kar yağışı, i̇skenderun körfezi yağış, tokat hava durumu, ordu hava durumu, sivas hava durumu, ani sel, su baskını uyarısı, ulaşımda aksamalar, meteoroloji 29 ekim hava durumu, bugünkü hava durumu, türkiye hava tahmini,