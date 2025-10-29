Sıcaklık 8 derece düşüyor, 4 ile sarı kodlu uyarı verildi: Kuvvetli rüzgar fırtınaya dönüşecek
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığı, kuzey, iç ve doğu kesimlerde 6 ila 8 derece azalacak. Artvin, Rize, Giresun ve Trabzon'da sarı kodlu yağış uyarısı verildi. Doğu Anadolu ve Karadeniz'in doğusunda fırtına etkili olacak, rüzgarın hızı saatte 80 km'ye çıkıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 29 Ekim Çarşamba günü hava durumu tahminlerine göre İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Hakkari hariç) ile Afyon'un güneyi, Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Hatay, K. Maraş, Isparta, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Sıcaklık 8 derece düşüyor
Hava sıcaklığının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 6 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Sel ve heyelan riski var
Yağışların; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi (Iğdır hariç)ile İskenderun körfezi, Ordu, Tokat ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Doğu Anadolu ve Karadeniz'in doğusunda fırtına etkili olacak
Rüzgarın; Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (30-50 km/sa), Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden çok kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Bursa 20°C – Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Afyonkarahisar 16°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
AKDENİZ
Adana 27°C – Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Ankara 15°C – Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Bolu 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Amasya 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Erzurum 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Diyarbakır 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
