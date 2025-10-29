Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/sicaklik-8-derece-dusuyor-4-ile-sari-kodlu-uyari-verildi-kuvvetli-ruzgar-firtinaya-donusecek-1100567631.html
Sıcaklık 8 derece düşüyor, 4 ile sarı kodlu uyarı verildi: Kuvvetli rüzgar fırtınaya dönüşecek
Sıcaklık 8 derece düşüyor, 4 ile sarı kodlu uyarı verildi: Kuvvetli rüzgar fırtınaya dönüşecek
Sputnik Türkiye
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığı, kuzey, iç ve doğu kesimlerde 6 ila 8 derece azalacak. Artvin, Rize, Giresun ve Trabzon'da... 29.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-29T06:49+0300
2025-10-29T06:49+0300
yaşam
doğu anadolu
doğu karadeniz
meteoroloji
fırtına
sarı kod
hava durumu
hava durumu
ankara hava durumu
bugün hava durumu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/11/1067163155_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_045ab29bd3c57012a152992f24eedbab.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 29 Ekim Çarşamba günü hava durumu tahminlerine göre İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Hakkari hariç) ile Afyon'un güneyi, Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Hatay, K. Maraş, Isparta, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklık 8 derece düşüyorHava sıcaklığının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 6 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Sel ve heyelan riski varYağışların; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi (Iğdır hariç)ile İskenderun körfezi, Ordu, Tokat ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Doğu Anadolu ve Karadeniz'in doğusunda fırtına etkili olacakRüzgarın; Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (30-50 km/sa), Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden çok kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MARMARABursa 20°C – Parçalı ve çok bulutluÇanakkale 20°C – Parçalı ve çok bulutluİstanbul 18°C – Parçalı ve çok bulutluKırklareli 17°C – Parçalı ve çok bulutluEGEAfyonkarahisar 16°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlıDenizli 21°C – Parçalı ve çok bulutluİzmir 22°C – Parçalı bulutluMuğla 23°C – Parçalı ve az bulutluAKDENİZAdana 27°C – Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAntalya 29°C – Parçalı ve çok bulutluHatay 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, İskenderun Körfezi’nde yer yer kuvvetliIsparta 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlıİÇ ANADOLUAnkara 15°C – Parçalı ve çok bulutluEskişehir 16°C – Parçalı ve çok bulutluKonya 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlıSivas 12°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, sabah saatlerinde yer yer kuvvetliBATI KARADENİZBolu 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlıDüzce 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıSinop 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıZonguldak 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZAmasya 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıRize 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yer yer kuvvetliSamsun 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıTrabzon 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yer yer kuvvetliDOĞU ANADOLUErzurum 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetliKars 16°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuvvetli ve yerel yağmur, yükseklerde karla karışık yağmur ve karMalatya 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıVan 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel yağmur ve sağanak, yükseklerde karla karışık yağmur ve karGÜNEYDOĞU ANADOLUDiyarbakır 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlıGaziantep 24°C – Parçalı ve çok bulutluMardin 24°C – Parçalı ve çok bulutluSiirt 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/fethiyede-gokyuzunde-nadir-gorulen-mammatus-bulutlari-ortaya-cikti-1100561668.html
doğu anadolu
doğu karadeniz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/11/1067163155_163:0:811:486_1920x0_80_0_0_1b9a664542ff564e57597eaa0db1db3b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
meteoroloji uyarısı, sarı kodlu uyarı, fırtına uyarısı, kuvvetli rüzgar, şiddetli yağış, sıcaklık düşüşü, 8 derece soğuma, doğu karadeniz hava durumu, artvin hava durumu, rize hava durumu, giresun hava durumu, trabzon hava durumu, i̇ç anadolu hava durumu, doğu anadolu hava durumu, karadeniz’de fırtına, rüzgar hızı 80 km, sel riski, heyelan uyarısı, sağanak yağış, gök gürültülü yağmur, karla karışık yağmur, kar yağışı, i̇skenderun körfezi yağış, tokat hava durumu, ordu hava durumu, sivas hava durumu, ani sel, su baskını uyarısı, ulaşımda aksamalar, meteoroloji 29 ekim hava durumu, bugünkü hava durumu, türkiye hava tahmini,
meteoroloji uyarısı, sarı kodlu uyarı, fırtına uyarısı, kuvvetli rüzgar, şiddetli yağış, sıcaklık düşüşü, 8 derece soğuma, doğu karadeniz hava durumu, artvin hava durumu, rize hava durumu, giresun hava durumu, trabzon hava durumu, i̇ç anadolu hava durumu, doğu anadolu hava durumu, karadeniz’de fırtına, rüzgar hızı 80 km, sel riski, heyelan uyarısı, sağanak yağış, gök gürültülü yağmur, karla karışık yağmur, kar yağışı, i̇skenderun körfezi yağış, tokat hava durumu, ordu hava durumu, sivas hava durumu, ani sel, su baskını uyarısı, ulaşımda aksamalar, meteoroloji 29 ekim hava durumu, bugünkü hava durumu, türkiye hava tahmini,

Sıcaklık 8 derece düşüyor, 4 ile sarı kodlu uyarı verildi: Kuvvetli rüzgar fırtınaya dönüşecek

06:49 29.10.2025
© AARüzgar
Rüzgar - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2025
© AA
Abone ol
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığı, kuzey, iç ve doğu kesimlerde 6 ila 8 derece azalacak. Artvin, Rize, Giresun ve Trabzon'da sarı kodlu yağış uyarısı verildi. Doğu Anadolu ve Karadeniz'in doğusunda fırtına etkili olacak, rüzgarın hızı saatte 80 km'ye çıkıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 29 Ekim Çarşamba günü hava durumu tahminlerine göre İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Hakkari hariç) ile Afyon'un güneyi, Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Hatay, K. Maraş, Isparta, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklık 8 derece düşüyor

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 6 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Sel ve heyelan riski var

Yağışların; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi (Iğdır hariç)ile İskenderun körfezi, Ordu, Tokat ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Doğu Anadolu ve Karadeniz'in doğusunda fırtına etkili olacak

Rüzgarın; Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (30-50 km/sa), Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden çok kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Bursa 20°C – Parçalı ve çok bulutlu
Çanakkale 20°C – Parçalı ve çok bulutlu
İstanbul 18°C – Parçalı ve çok bulutlu
Kırklareli 17°C – Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Afyonkarahisar 16°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
Denizli 21°C – Parçalı ve çok bulutlu
İzmir 22°C – Parçalı bulutlu
Muğla 23°C – Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Adana 27°C – Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Antalya 29°C – Parçalı ve çok bulutlu
Hatay 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, İskenderun Körfezi’nde yer yer kuvvetli
Isparta 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Ankara 15°C – Parçalı ve çok bulutlu
Eskişehir 16°C – Parçalı ve çok bulutlu
Konya 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
Sivas 12°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli

BATI KARADENİZ

Bolu 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı
Düzce 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
Sinop 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
Zonguldak 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Amasya 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
Rize 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yer yer kuvvetli
Samsun 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
Trabzon 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yer yer kuvvetli

DOĞU ANADOLU

Erzurum 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli
Kars 16°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuvvetli ve yerel yağmur, yükseklerde karla karışık yağmur ve kar
Malatya 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Van 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel yağmur ve sağanak, yükseklerde karla karışık yağmur ve kar

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Diyarbakır 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
Gaziantep 24°C – Parçalı ve çok bulutlu
Mardin 24°C – Parçalı ve çok bulutlu
Siirt 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde Mammatus Bulutları ortaya çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2025
YAŞAM
Fethiye'de gökyüzünde nadir görülen Mammatus Bulutları ortaya çıktı
Dün, 21:13
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала