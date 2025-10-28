https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/fethiyede-gokyuzunde-nadir-gorulen-mammatus-bulutlari-ortaya-cikti-1100561668.html
Fethiye'de gökyüzünde nadir görülen Mammatus Bulutları ortaya çıktı
Fethiye'de gökyüzünde nadir görülen Mammatus Bulutları ortaya çıktı
Fethiye'de sağanak yağış sonrası gökyüzünde ilginç bir görüntü ortaya çıktı. Mammatus Bulutları adı verilen sarkık bulutlar ilçe sakinlerinin ilgi odağı oldu. 28.10.2025, Sputnik Türkiye
Muğla'nın Fethiye ilçesinde etkili olan sağanağın ardından gökyüzünde nadir görülen Mammatus Bulutları büyüleyici manzara bir oluşturdu.Sıradışı görünümüyle ilgi çeken bulutları görenler bu anları görüntüledi.Yağışın ardından güneşin batışıyla birlikte gökyüzünde ortaya çıkan Mammatus Bulutları pamuk benzeri sarkık görüntüler oluşturdu.Mammatus Bulutları nedir, neden olur?Mammatus Bulutları bulut tabanının altında kese veya memeye benzer bulut parçacıklarının görüldüğü bir doğa olayı olarak tanımlanır. 'Mammatus Bulutları neyin habercisi?', 'Mammatus bulutları deprem habercisi mi?' gibi sorulara konu olsa da bu bulutlar fırtına habercisi olabilir. Söz konusu bulutlar kuvvetli bir hava olayına sebep olmaz.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde etkili olan sağanağın ardından gökyüzünde nadir görülen Mammatus Bulutları büyüleyici manzara bir oluşturdu.
Sıradışı görünümüyle ilgi çeken bulutları görenler bu anları görüntüledi.
Yağışın ardından güneşin batışıyla birlikte gökyüzünde ortaya çıkan Mammatus Bulutları pamuk benzeri sarkık görüntüler oluşturdu.
Mammatus Bulutları nedir, neden olur?
Mammatus Bulutları bulut tabanının altında kese veya memeye benzer bulut parçacıklarının görüldüğü bir doğa olayı olarak tanımlanır.
'Mammatus Bulutları neyin habercisi?', 'Mammatus bulutları deprem habercisi mi?' gibi sorulara konu olsa da bu bulutlar fırtına habercisi olabilir. Söz konusu bulutlar kuvvetli bir hava olayına sebep olmaz.