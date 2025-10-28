Türkiye
Galatasaray'dan Zorbay Küçük paylaşımı: 'Artık herkes farkında'
Galatasaray'dan Zorbay Küçük paylaşımı: 'Artık herkes farkında'
Galatasaray, TFF tarafından bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilen hakem Zorbay Küçük hakkında paylaşımda bulundu.
Türk futbolunda yaşanan bahis skandalının ardından Galatasaray Spor Kulübü, 'Artık herkes farkında' başlıklı bir açıklama yaptı.Sarı-kırmızılı kulüp, 9 Şubat 2025’te oynanan Adana Demirspor karşılaşmasının ardından gündeme gelen şüpheli durumlar üzerine gerekli hukuki girişimlerde bulunduklarını hatırlatarak, o dönemde eleştirilen Zorbay küçük'ün bugün 'bahis oynadığı' iddiasıyla disipline sevk edilmesinin endişelerini doğruladığını şu ifadelerle vurguladı:Açıklamada, Türk futbolunun Avrupa’nın önde gelen ligleri arasına girebilmesi için köklü bir reform sürecine ihtiyaç duyulduğu da vurgulayan Galatasaray, adaletin sağlanabilmesi için şeffaflığın ve hesap verebilirliğin artırılmasının artık 'ertelenemez bir zorunluluk' olduğunu belirtti.Kulüp, Türk futbolunun gelişimi için üç temel adım önerdi:Galatasaray açıklamasını, “Türk futbolunun geleceği için adil, şeffaf ve güvenilir bir ortamın oluşması adına Türkiye Futbol Federasyonu başta olmak üzere tüm paydaşlarla iş birliğine hazırız” ifadeleriyle sonlandırdı.
SON HABERLER
Galatasaray'dan Zorbay Küçük paylaşımı: 'Artık herkes farkında'

23:57 28.10.2025 (güncellendi: 00:00 29.10.2025)
Galatasaray, TFF tarafından bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilen hakem Zorbay Küçük hakkında paylaşımda bulundu.
Türk futbolunda yaşanan bahis skandalının ardından Galatasaray Spor Kulübü, 'Artık herkes farkında' başlıklı bir açıklama yaptı.
Sarı-kırmızılı kulüp, 9 Şubat 2025’te oynanan Adana Demirspor karşılaşmasının ardından gündeme gelen şüpheli durumlar üzerine gerekli hukuki girişimlerde bulunduklarını hatırlatarak, o dönemde eleştirilen Zorbay küçük'ün bugün 'bahis oynadığı' iddiasıyla disipline sevk edilmesinin endişelerini doğruladığını şu ifadelerle vurguladı:
Kulübümüze karşı takındığı hasmane tutumu, söylemleri ve skandal kararlarıyla tanınan hakem hakkında görüşümüz kamuoyunun malumudur. Bugün gelinen noktada, o dönemki kaygılarımızın haklılığı bir kez daha ortaya çıkmıştır.
Açıklamada, Türk futbolunun Avrupa’nın önde gelen ligleri arasına girebilmesi için köklü bir reform sürecine ihtiyaç duyulduğu da vurgulayan Galatasaray, adaletin sağlanabilmesi için şeffaflığın ve hesap verebilirliğin artırılmasının artık 'ertelenemez bir zorunluluk' olduğunu belirtti.
Kulüp, Türk futbolunun gelişimi için üç temel adım önerdi:
Federasyon, kulüpler ve tüm paydaşların katılımıyla bağımsız bir Tahkikat Komisyonu kurulması,
Hakem atama sisteminin objektif ve denetlenebilir bir yapıya kavuşturulması,
Medya ve kamuoyu ilişkilerinde etik ilkelerin güçlendirilmesi.
Galatasaray açıklamasını, “Türk futbolunun geleceği için adil, şeffaf ve güvenilir bir ortamın oluşması adına Türkiye Futbol Federasyonu başta olmak üzere tüm paydaşlarla iş birliğine hazırız” ifadeleriyle sonlandırdı.
