Galatasaray'dan Zorbay Küçük paylaşımı: 'Artık herkes farkında'

Galatasaray, TFF tarafından bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilen hakem Zorbay Küçük hakkında paylaşımda bulundu. 28.10.2025, Sputnik Türkiye

Türk futbolunda yaşanan bahis skandalının ardından Galatasaray Spor Kulübü, 'Artık herkes farkında' başlıklı bir açıklama yaptı.Sarı-kırmızılı kulüp, 9 Şubat 2025’te oynanan Adana Demirspor karşılaşmasının ardından gündeme gelen şüpheli durumlar üzerine gerekli hukuki girişimlerde bulunduklarını hatırlatarak, o dönemde eleştirilen Zorbay küçük'ün bugün 'bahis oynadığı' iddiasıyla disipline sevk edilmesinin endişelerini doğruladığını şu ifadelerle vurguladı:Açıklamada, Türk futbolunun Avrupa’nın önde gelen ligleri arasına girebilmesi için köklü bir reform sürecine ihtiyaç duyulduğu da vurgulayan Galatasaray, adaletin sağlanabilmesi için şeffaflığın ve hesap verebilirliğin artırılmasının artık 'ertelenemez bir zorunluluk' olduğunu belirtti.Kulüp, Türk futbolunun gelişimi için üç temel adım önerdi:Galatasaray açıklamasını, “Türk futbolunun geleceği için adil, şeffaf ve güvenilir bir ortamın oluşması adına Türkiye Futbol Federasyonu başta olmak üzere tüm paydaşlarla iş birliğine hazırız” ifadeleriyle sonlandırdı.

