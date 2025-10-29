https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/rusyada-ulasim-altyapisina-saldiri-planlayan-kiev-ajani-yakalandi-1100576467.html
Rusya’da ulaşım altyapısına saldırı planlayan Kiev ajanı yakalandı
Rusya’da ulaşım altyapısına saldırı planlayan Kiev ajanı yakalandı
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Stavropol Bölgesi’nde, ulaşım altyapısı tesisine yönelik bombalı saldırı planlayan bir Kiev ajanının yakalandığı belirtildi. 29.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-29T10:30+0300
2025-10-29T10:30+0300
2025-10-29T10:37+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
stavropol
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
ukrayna
ukrayna gizli servis
terör
terör saldırısı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/02/1082372831_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7379bc94db8d11b7bb1b7106d997c1ba.jpg
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Stavropol Bölgesi’nde bir terör saldırısının önlendiğini duyurdu.FSB’nin açıklamasında, gözaltına alınan kişinin 1980 doğumlu Rusya vatandaşı olduğu belirtilirken olayla ilgili ‘terör eylemine hazırlık’ suçlamasıyla dava açıldığı ifade edildi. Rusya Ceza Kanunu’nun ilgili maddesinin 20 yıla varan hapis cezası öngördüğü kaydedildi.Stavropol Bölgesi’nin Georgiyevsk şehri sakininin, Telegram mesajlaşma uygulaması aracılığıyla, Ukrayna gizli servislerinin kontrolündeki bir Ukrayna terör örgütünün temsilcisiyle iletişime geçtiği tespit edildiği aktarılan açıklamada, zanlının Kiev’den aldığı talimatlar gereği, "bölgedeki ulaşım altyapısı tesisinin fotoğraflarını ve video kayıtlarını alarak daha sonra onu havaya uçurmayı planladığı" bildirildi.Zanlının Ekim ayında el yapımı bomba üretmek için bileşenler elde ettiği ve gizli bir yere sakladığı belirtilirken saldırı planladığı yere yöneldiği sırada gözaltına alındığı ifade edildi.FSB, söz konusu vatandaşa devlete ihanet suçlamasının da yöneltilebileceğini ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/trump-8-catismayi-hallettim-ukrayna-da-cozume-kavusturulacak-1100571175.html
rusya
stavropol
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/02/1082372831_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5a80f91f6fc7d102adc21fa019b0798c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, stavropol, rusya federal güvenlik servisi (fsb), ukrayna, ukrayna gizli servis, terör, terör saldırısı
rusya, stavropol, rusya federal güvenlik servisi (fsb), ukrayna, ukrayna gizli servis, terör, terör saldırısı
Rusya’da ulaşım altyapısına saldırı planlayan Kiev ajanı yakalandı
10:30 29.10.2025 (güncellendi: 10:37 29.10.2025)
Rusya’nın Stavropol Bölgesi’nde, ulaşım altyapısı tesisine yönelik bombalı saldırı planlayan bir Kiev ajanının yakalandığı belirtildi.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Stavropol Bölgesi’nde bir terör saldırısının önlendiğini duyurdu.
FSB’nin açıklamasında, gözaltına alınan kişinin 1980 doğumlu Rusya vatandaşı olduğu belirtilirken olayla ilgili ‘terör eylemine hazırlık’ suçlamasıyla dava açıldığı ifade edildi. Rusya Ceza Kanunu’nun ilgili maddesinin 20 yıla varan hapis cezası öngördüğü kaydedildi.
Stavropol Bölgesi’nin Georgiyevsk şehri sakininin, Telegram mesajlaşma uygulaması aracılığıyla, Ukrayna gizli servislerinin kontrolündeki bir Ukrayna terör örgütünün temsilcisiyle iletişime geçtiği tespit edildiği aktarılan açıklamada, zanlının Kiev’den aldığı talimatlar gereği, "bölgedeki ulaşım altyapısı tesisinin fotoğraflarını ve video kayıtlarını alarak daha sonra onu havaya uçurmayı planladığı" bildirildi.
Zanlının Ekim ayında el yapımı bomba üretmek için bileşenler elde ettiği ve gizli bir yere sakladığı belirtilirken saldırı planladığı yere yöneldiği sırada gözaltına alındığı ifade edildi.
FSB, söz konusu vatandaşa devlete ihanet suçlamasının da yöneltilebileceğini ekledi.