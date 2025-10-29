Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rusya'da ulaşım altyapısına saldırı planlayan Kiev ajanı yakalandı
Rusya'nın Stavropol Bölgesi'nde, ulaşım altyapısı tesisine yönelik bombalı saldırı planlayan bir Kiev ajanının yakalandığı belirtildi.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Stavropol Bölgesi’nde bir terör saldırısının önlendiğini duyurdu.FSB’nin açıklamasında, gözaltına alınan kişinin 1980 doğumlu Rusya vatandaşı olduğu belirtilirken olayla ilgili ‘terör eylemine hazırlık’ suçlamasıyla dava açıldığı ifade edildi. Rusya Ceza Kanunu’nun ilgili maddesinin 20 yıla varan hapis cezası öngördüğü kaydedildi.Stavropol Bölgesi’nin Georgiyevsk şehri sakininin, Telegram mesajlaşma uygulaması aracılığıyla, Ukrayna gizli servislerinin kontrolündeki bir Ukrayna terör örgütünün temsilcisiyle iletişime geçtiği tespit edildiği aktarılan açıklamada, zanlının Kiev’den aldığı talimatlar gereği, "bölgedeki ulaşım altyapısı tesisinin fotoğraflarını ve video kayıtlarını alarak daha sonra onu havaya uçurmayı planladığı" bildirildi.Zanlının Ekim ayında el yapımı bomba üretmek için bileşenler elde ettiği ve gizli bir yere sakladığı belirtilirken saldırı planladığı yere yöneldiği sırada gözaltına alındığı ifade edildi.FSB, söz konusu vatandaşa devlete ihanet suçlamasının da yöneltilebileceğini ekledi.
10:30 29.10.2025 (güncellendi: 10:37 29.10.2025)
Rusya’nın Stavropol Bölgesi’nde, ulaşım altyapısı tesisine yönelik bombalı saldırı planlayan bir Kiev ajanının yakalandığı belirtildi.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Stavropol Bölgesi’nde bir terör saldırısının önlendiğini duyurdu.
FSB’nin açıklamasında, gözaltına alınan kişinin 1980 doğumlu Rusya vatandaşı olduğu belirtilirken olayla ilgili ‘terör eylemine hazırlık’ suçlamasıyla dava açıldığı ifade edildi. Rusya Ceza Kanunu’nun ilgili maddesinin 20 yıla varan hapis cezası öngördüğü kaydedildi.
Stavropol Bölgesi’nin Georgiyevsk şehri sakininin, Telegram mesajlaşma uygulaması aracılığıyla, Ukrayna gizli servislerinin kontrolündeki bir Ukrayna terör örgütünün temsilcisiyle iletişime geçtiği tespit edildiği aktarılan açıklamada, zanlının Kiev’den aldığı talimatlar gereği, "bölgedeki ulaşım altyapısı tesisinin fotoğraflarını ve video kayıtlarını alarak daha sonra onu havaya uçurmayı planladığı" bildirildi.
Zanlının Ekim ayında el yapımı bomba üretmek için bileşenler elde ettiği ve gizli bir yere sakladığı belirtilirken saldırı planladığı yere yöneldiği sırada gözaltına alındığı ifade edildi.
FSB, söz konusu vatandaşa devlete ihanet suçlamasının da yöneltilebileceğini ekledi.
