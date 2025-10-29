Türkiye
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rus uzman: Zelenskiy, Pokrovsk ve Kupyansk’ın kuşatıldığını kabul ederse, aldatmacası gün yüzüne çıkar
Rus uzman: Zelenskiy, Pokrovsk ve Kupyansk’ın kuşatıldığını kabul ederse, aldatmacası gün yüzüne çıkar
Rus askeri uzman, Afganistan ve Suriye'de muharebe deneyimine sahip Albay Anatoliy Matviyçuk, Öteki Ukrayna hareketinin lideri Viktor Medvedçuk’un... 29.10.2025, Sputnik Türkiye
Matviyçuk, Kupyansk çevresinde kuşatma çemberinin tamamlandığını, Pokrovsk’ta ise bunun gerçekleşmesinin an meselesi olduğunu ve bu durumun Zelenskiy’in Batı’daki itibarını zedeleyeceğine dikkat çekerek, şu değerlendirmede bulundu:Zelenskiy’in kuşatmanın varlığını neden inkar ettiğiyle ilgili olarak Matviyçuk şunları ifade etti:Washington’ın tepkisi ve Zelenskiy’in daha önce götürdüğü yeni taarruz haritalarıyla ilgili olarak Matviyçuk, Trump’ın itibarını riske attığını ve eğer Zelenskiy’in kasıtlı olarak para ve ‘Tomahawk’ gibi yardımlar almak için Batı’yı yanıltmış olduğu anlaşılırsa Trump’ın Rubio ve Witkoff'a Zelenskiy ile siyasi ilişkileri kesme ve Ukrayna’ya desteği durdurma talimatı verebileceğini vurguladı.Durumun nasıl gelişeceğine dair ise Matviyçuk, Kupyansk ve Pokrovsk gibi şehirlerin kaderinin artık belirlenmiş olduğunu, bu şehirlerin Rus birliklerinin saldırılarıyla düşeceğini ve birliklerin Dnepropetrovsk, Kramatorsk ve Slavyansk yönünde Ukrayna’nın derinliklerine doğru ilerleyeceğini belirtti.Matviyçuk ayrıca, Zelenskiy’in askerlerine “silah bırak” emri vermeyeceğini, böyle bir emrin çıkmayacağını; askerlerin ya esir düşmeye ya da ölmeye mahkum olduğunu vurguladı.
Rus askeri uzman, Afganistan ve Suriye'de muharebe deneyimine sahip Albay Anatoliy Matviyçuk, Öteki Ukrayna hareketinin lideri Viktor Medvedçuk’un Krasnoarmeysk ve Kupyansk’ta kuşatılan Ukraynalı askerlere ilişkin açıklamalarını Sputnik’e yorumladı.
Matviyçuk, Kupyansk çevresinde kuşatma çemberinin tamamlandığını, Pokrovsk’ta ise bunun gerçekleşmesinin an meselesi olduğunu ve bu durumun Zelenskiy’in Batı’daki itibarını zedeleyeceğine dikkat çekerek, şu değerlendirmede bulundu:
Bakınız, Kupyansk yakınlarındaki çemberler gerçekten de tamamen kapandı, Pokrovsk etrafında hala bazı sorunlar var, fakat sanırım bu akşama kadar orası da tamamlanmış olacak. Peki bu Zelenskiy için ne anlama geliyor? Onun aldatmacası gün yüzüne çıkıyor. Batılı gazeteciler bile şimdiden onun Batı'yı, Trump'ı kandırdığını vb. yazıyor. Zira o herkese durumu kontrol ettiğini, ilerlediğini, toprak özgürleştirdiğini, Rusların milyonlar halinde teslim olduğunu söylüyordu. Pokrovsk'un düşmesi, Zelenskiy'in bir siyasetçi olarak itibarını zedeliyor ve siyasi geleceğini sorgulatıyor.
Zelenskiy’in kuşatmanın varlığını neden inkar ettiğiyle ilgili olarak Matviyçuk şunları ifade etti:
Eğer kuşatıldığını kabul ederse, bu bölgenin kaybedileceğini de kabul etmek zorunda kalacak. O, kazandığı imajını kaybetmek istemiyor. Bakın, o sürekli herkese bir şeyler anlatıyordu. Bu bölgenin kaybı, durumun kontrolünün kaybedilmesi anlamına geliyor. Aslında, Batı'nın gözünde dürüst politikacı imajını kaybediyor.
Washington’ın tepkisi ve Zelenskiy’in daha önce götürdüğü yeni taarruz haritalarıyla ilgili olarak Matviyçuk, Trump’ın itibarını riske attığını ve eğer Zelenskiy’in kasıtlı olarak para ve ‘Tomahawk’ gibi yardımlar almak için Batı’yı yanıltmış olduğu anlaşılırsa Trump’ın Rubio ve Witkoff'a Zelenskiy ile siyasi ilişkileri kesme ve Ukrayna’ya desteği durdurma talimatı verebileceğini vurguladı.
Durumun nasıl gelişeceğine dair ise Matviyçuk, Kupyansk ve Pokrovsk gibi şehirlerin kaderinin artık belirlenmiş olduğunu, bu şehirlerin Rus birliklerinin saldırılarıyla düşeceğini ve birliklerin Dnepropetrovsk, Kramatorsk ve Slavyansk yönünde Ukrayna’nın derinliklerine doğru ilerleyeceğini belirtti.
Matviyçuk ayrıca, Zelenskiy’in askerlerine “silah bırak” emri vermeyeceğini, böyle bir emrin çıkmayacağını; askerlerin ya esir düşmeye ya da ölmeye mahkum olduğunu vurguladı.
