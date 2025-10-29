https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/rus-uzman-zelenskiy-pokrovsk-ve-kupyanskin-kusatildigini-kabul-ederse-aldatmacasi-gun-yuzune-cikar-1100597265.html

Rus uzman: Zelenskiy, Pokrovsk ve Kupyansk’ın kuşatıldığını kabul ederse, aldatmacası gün yüzüne çıkar

Matviyçuk, Kupyansk çevresinde kuşatma çemberinin tamamlandığını, Pokrovsk’ta ise bunun gerçekleşmesinin an meselesi olduğunu ve bu durumun Zelenskiy’in Batı’daki itibarını zedeleyeceğine dikkat çekerek, şu değerlendirmede bulundu:Zelenskiy’in kuşatmanın varlığını neden inkar ettiğiyle ilgili olarak Matviyçuk şunları ifade etti:Washington’ın tepkisi ve Zelenskiy’in daha önce götürdüğü yeni taarruz haritalarıyla ilgili olarak Matviyçuk, Trump’ın itibarını riske attığını ve eğer Zelenskiy’in kasıtlı olarak para ve ‘Tomahawk’ gibi yardımlar almak için Batı’yı yanıltmış olduğu anlaşılırsa Trump’ın Rubio ve Witkoff'a Zelenskiy ile siyasi ilişkileri kesme ve Ukrayna’ya desteği durdurma talimatı verebileceğini vurguladı.Durumun nasıl gelişeceğine dair ise Matviyçuk, Kupyansk ve Pokrovsk gibi şehirlerin kaderinin artık belirlenmiş olduğunu, bu şehirlerin Rus birliklerinin saldırılarıyla düşeceğini ve birliklerin Dnepropetrovsk, Kramatorsk ve Slavyansk yönünde Ukrayna’nın derinliklerine doğru ilerleyeceğini belirtti.Matviyçuk ayrıca, Zelenskiy’in askerlerine “silah bırak” emri vermeyeceğini, böyle bir emrin çıkmayacağını; askerlerin ya esir düşmeye ya da ölmeye mahkum olduğunu vurguladı.

