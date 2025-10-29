Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
Rus kozmonotlar uzayda yetiştirilen 'ilk kristalleri' topladı
Rus kozmonotlar uzayda yetiştirilen 'ilk kristalleri' topladı
Rus kozmonotlar Sergey Rıjikov ve Aleksey Zubritskiy, Uluslararası Uzay İstasyonu dışında yaklaşık 7 saat süren uzay yürüyüşünde uzayda yetiştirilen ilk... 29.10.2025, Sputnik Türkiye
Rus kozmonotlar Sergey Rıjikov ve Aleksey Zubritskiy, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) dışında gerçekleştirdikleri ikinci uzay yürüyüşünü başarıyla tamamladı.Roskosmos'un canlı yayınına göre kozmonotlar, uzay boşluğunda yaklaşık 7 saat çalıştı. 'Poisk' modülünün kapağı Moskova saatiyle 17.18'de açıldı ve yürüyüş toplam 6 saat 54 dakika sürdü.İkili, öncelikle ana görevlerini yerine getirerek 'Nauka' Çok Fonksiyonlu Laboratuvar Modülü'ne 'İmpuls' deneyine ait darbe plazma enjektörünü monte etti. Ardından modülün gözlem penceresini temizlediler ve yarı iletken kristallerin yetiştirildiği 'Ekran-M' deney cihazındaki kaseti yenisiyle değiştirdiler. Söz konusu cihaz, aynı ekip tarafından 16 Ekim'deki önceki uzay yürüyüşü sırasında monte edilmişti. Roket ve Uzay Şirketi Energiya'nın baş mühendisi Maksim Zaytsev, 'Ekran-M' deneyinde bazı teknik aksaklıkların yaşandığını ancak kozmonotların bu sorunları kısa sürede çözüp görevi başarıyla tamamladıklarını belirtti.Roskosmos, uzay boşluğunda ilk kez kusursuz kristal yapılarının yetiştirildiğini açıkladı. Bu deneyin, güneş panelleri ve mikroelektronik üretiminde kullanılan galyum arsenit bazlı süper saf filmlerin geliştirilmesi açısından büyük önem taşıdığı ifade edildi.
04:51 29.10.2025 (güncellendi: 05:05 29.10.2025)
© AFP 2023 / NASAUluslararası Uzay İstasyonu (UUİ)
Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ) - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2025
© AFP 2023 / NASA
Abone ol
Rus kozmonotlar Sergey Rıjikov ve Aleksey Zubritskiy, Uluslararası Uzay İstasyonu dışında yaklaşık 7 saat süren uzay yürüyüşünde uzayda yetiştirilen ilk kristalleri topladı. Deneyin, güneş panelleri ve mikroelektronik üretiminde kullanılan süper saf malzemelerin geliştirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.
Rus kozmonotlar Sergey Rıjikov ve Aleksey Zubritskiy, Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (ISS) dışında gerçekleştirdikleri ikinci uzay yürüyüşünü başarıyla tamamladı.
Roskosmos’un canlı yayınına göre kozmonotlar, uzay boşluğunda yaklaşık 7 saat çalıştı. 'Poisk' modülünün kapağı Moskova saatiyle 17.18’de açıldı ve yürüyüş toplam 6 saat 54 dakika sürdü.
İkili, öncelikle ana görevlerini yerine getirerek 'Nauka' Çok Fonksiyonlu Laboratuvar Modülü’ne 'İmpuls' deneyine ait darbe plazma enjektörünü monte etti. Ardından modülün gözlem penceresini temizlediler ve yarı iletken kristallerin yetiştirildiği 'Ekran-M' deney cihazındaki kaseti yenisiyle değiştirdiler. Söz konusu cihaz, aynı ekip tarafından 16 Ekim’deki önceki uzay yürüyüşü sırasında monte edilmişti.
Roket ve Uzay Şirketi Energiya’nın baş mühendisi Maksim Zaytsev, 'Ekran-M' deneyinde bazı teknik aksaklıkların yaşandığını ancak kozmonotların bu sorunları kısa sürede çözüp görevi başarıyla tamamladıklarını belirtti.
Roskosmos, uzay boşluğunda ilk kez kusursuz kristal yapılarının yetiştirildiğini açıkladı. Bu deneyin, güneş panelleri ve mikroelektronik üretiminde kullanılan galyum arsenit bazlı süper saf filmlerin geliştirilmesi açısından büyük önem taşıdığı ifade edildi.
