ABD'de 'hastalıklı maymun' paniği: Kamyon devrildi, hayvanlar kaçtı
ABD’de 'hastalıklı maymun' paniği: Kamyon devrildi, hayvanlar kaçtı
Mississippi'de laboratuvar maymunlarını taşıyan kamyon devrildi. Kaçan maymunlardan biri hariç hepsi öldürüldü. Tulane Üniversitesi, hayvanların bulaşıcı... 29.10.2025
ABD’nin Mississippi eyaletinde araştırma amaçlı kullanılan maymunları taşıyan bir kamyonun devrilmesi sonucu kaçan hayvanlar öldürülürken, biri ise kaçtı.Jasper İlçe Şerif Departmanı’ndan yapılan açıklamada, otoyolda meydana gelen kazanın ardından araçtaki maymunların bir süreliğine esaretten kurtulduğu, ancak kaçanlardan yalnızca birinin hayatta kaldığı belirtildi. Departman, maymunların 'saldırgan' davranışlar sergilediğini ifade etti.Kazaya ilişkin yapılan ilk incelemelerde, kamyonda tam olarak kaç maymun bulunduğunun henüz belirlenemediği aktarıldı.Tıbbi araştırmalarda kullanılan türlerdiYetkililer, kamyonda genellikle yaklaşık 7.7 kilogram ağırlığında olan ve tıbbi araştırmalarda en çok kullanılan türlerden biri olan Rhesus (rezus) maymunlarının taşındığını bildirdi.Bu maymunların, Louisiana eyaletinin New Orleans kentindeki Tulane Üniversitesi Ulusal Biyomedikal Araştırma Merkezine ait olduğu ve bilimsel araştırma kuruluşlarına düzenli olarak primat sağlayan merkezde yetiştirildiği belirtildi.Maymunları kimin taşıdığı ve nereye götürüldüğü ise henüz açıklanmadı.Hastalık iddialarına açıklamaŞerif Departmanı, kazanın ardından yaptığı ilk açıklamada maymunların herpes dahil bazı hastalıkları taşıyor olabileceğini duyurdu. Ancak Tulane Üniversitesi’nden yapılan yazılı açıklamada, hayvanların 'bulaşıcı olmadığı' vurgulandı.Şerif Departmanı ayrıca, kamyon sürücüsünün yetkililere 'maymunların tehlikeli olduğu ve yalnızca kişisel koruyucu ekipmanla tutulabileceği' yönünde bilgi verdiğini aktardı.
