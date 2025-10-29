https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/abdde-hastalikli-maymun-panigi-kamyon-devrildi-hayvanlar-kacti--1100565964.html

ABD’de 'hastalıklı maymun' paniği: Kamyon devrildi, hayvanlar kaçtı

ABD’de 'hastalıklı maymun' paniği: Kamyon devrildi, hayvanlar kaçtı

Sputnik Türkiye

Mississippi’de laboratuvar maymunlarını taşıyan kamyon devrildi. Kaçan maymunlardan biri hariç hepsi öldürüldü. Tulane Üniversitesi, hayvanların bulaşıcı... 29.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-29T02:36+0300

2025-10-29T02:36+0300

2025-10-29T02:36+0300

dünya

mississippi

abd

louisiana

maymun

hastalık

bulaşıcı hastalık

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/03/1099891145_0:0:1799:1012_1920x0_80_0_0_2eac6ba6a54dd1573718730d286f0623.jpg

ABD’nin Mississippi eyaletinde araştırma amaçlı kullanılan maymunları taşıyan bir kamyonun devrilmesi sonucu kaçan hayvanlar öldürülürken, biri ise kaçtı.Jasper İlçe Şerif Departmanı’ndan yapılan açıklamada, otoyolda meydana gelen kazanın ardından araçtaki maymunların bir süreliğine esaretten kurtulduğu, ancak kaçanlardan yalnızca birinin hayatta kaldığı belirtildi. Departman, maymunların 'saldırgan' davranışlar sergilediğini ifade etti.Kazaya ilişkin yapılan ilk incelemelerde, kamyonda tam olarak kaç maymun bulunduğunun henüz belirlenemediği aktarıldı.Tıbbi araştırmalarda kullanılan türlerdiYetkililer, kamyonda genellikle yaklaşık 7.7 kilogram ağırlığında olan ve tıbbi araştırmalarda en çok kullanılan türlerden biri olan Rhesus (rezus) maymunlarının taşındığını bildirdi.Bu maymunların, Louisiana eyaletinin New Orleans kentindeki Tulane Üniversitesi Ulusal Biyomedikal Araştırma Merkezine ait olduğu ve bilimsel araştırma kuruluşlarına düzenli olarak primat sağlayan merkezde yetiştirildiği belirtildi.Maymunları kimin taşıdığı ve nereye götürüldüğü ise henüz açıklanmadı.Hastalık iddialarına açıklamaŞerif Departmanı, kazanın ardından yaptığı ilk açıklamada maymunların herpes dahil bazı hastalıkları taşıyor olabileceğini duyurdu. Ancak Tulane Üniversitesi’nden yapılan yazılı açıklamada, hayvanların 'bulaşıcı olmadığı' vurgulandı.Şerif Departmanı ayrıca, kamyon sürücüsünün yetkililere 'maymunların tehlikeli olduğu ve yalnızca kişisel koruyucu ekipmanla tutulabileceği' yönünde bilgi verdiğini aktardı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/belcikada-ruh-sagligi-alarmi-belcikalilarin-beste-biri-gelecege-karamsar-bakiyor-1100565802.html

mississippi

abd

louisiana

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mississippi, abd, louisiana, maymun, hastalık, bulaşıcı hastalık