Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/abdde-hastalikli-maymun-panigi-kamyon-devrildi-hayvanlar-kacti--1100565964.html
ABD’de 'hastalıklı maymun' paniği: Kamyon devrildi, hayvanlar kaçtı
ABD’de 'hastalıklı maymun' paniği: Kamyon devrildi, hayvanlar kaçtı
Sputnik Türkiye
Mississippi’de laboratuvar maymunlarını taşıyan kamyon devrildi. Kaçan maymunlardan biri hariç hepsi öldürüldü. Tulane Üniversitesi, hayvanların bulaşıcı... 29.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-29T02:36+0300
2025-10-29T02:36+0300
dünya
mississippi
abd
louisiana
maymun
hastalık
bulaşıcı hastalık
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/03/1099891145_0:0:1799:1012_1920x0_80_0_0_2eac6ba6a54dd1573718730d286f0623.jpg
ABD’nin Mississippi eyaletinde araştırma amaçlı kullanılan maymunları taşıyan bir kamyonun devrilmesi sonucu kaçan hayvanlar öldürülürken, biri ise kaçtı.Jasper İlçe Şerif Departmanı’ndan yapılan açıklamada, otoyolda meydana gelen kazanın ardından araçtaki maymunların bir süreliğine esaretten kurtulduğu, ancak kaçanlardan yalnızca birinin hayatta kaldığı belirtildi. Departman, maymunların 'saldırgan' davranışlar sergilediğini ifade etti.Kazaya ilişkin yapılan ilk incelemelerde, kamyonda tam olarak kaç maymun bulunduğunun henüz belirlenemediği aktarıldı.Tıbbi araştırmalarda kullanılan türlerdiYetkililer, kamyonda genellikle yaklaşık 7.7 kilogram ağırlığında olan ve tıbbi araştırmalarda en çok kullanılan türlerden biri olan Rhesus (rezus) maymunlarının taşındığını bildirdi.Bu maymunların, Louisiana eyaletinin New Orleans kentindeki Tulane Üniversitesi Ulusal Biyomedikal Araştırma Merkezine ait olduğu ve bilimsel araştırma kuruluşlarına düzenli olarak primat sağlayan merkezde yetiştirildiği belirtildi.Maymunları kimin taşıdığı ve nereye götürüldüğü ise henüz açıklanmadı.Hastalık iddialarına açıklamaŞerif Departmanı, kazanın ardından yaptığı ilk açıklamada maymunların herpes dahil bazı hastalıkları taşıyor olabileceğini duyurdu. Ancak Tulane Üniversitesi’nden yapılan yazılı açıklamada, hayvanların 'bulaşıcı olmadığı' vurgulandı.Şerif Departmanı ayrıca, kamyon sürücüsünün yetkililere 'maymunların tehlikeli olduğu ve yalnızca kişisel koruyucu ekipmanla tutulabileceği' yönünde bilgi verdiğini aktardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/belcikada-ruh-sagligi-alarmi-belcikalilarin-beste-biri-gelecege-karamsar-bakiyor-1100565802.html
mississippi
abd
louisiana
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/03/1099891145_219:0:1568:1012_1920x0_80_0_0_40a09307ea8894bec9447489afa5a1de.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
mississippi, abd, louisiana, maymun, hastalık, bulaşıcı hastalık
mississippi, abd, louisiana, maymun, hastalık, bulaşıcı hastalık

ABD’de 'hastalıklı maymun' paniği: Kamyon devrildi, hayvanlar kaçtı

02:36 29.10.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturMaymun
Maymun - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Mississippi’de laboratuvar maymunlarını taşıyan kamyon devrildi. Kaçan maymunlardan biri hariç hepsi öldürüldü. Tulane Üniversitesi, hayvanların bulaşıcı olmadığını açıkladı.
ABD’nin Mississippi eyaletinde araştırma amaçlı kullanılan maymunları taşıyan bir kamyonun devrilmesi sonucu kaçan hayvanlar öldürülürken, biri ise kaçtı.
Jasper İlçe Şerif Departmanı’ndan yapılan açıklamada, otoyolda meydana gelen kazanın ardından araçtaki maymunların bir süreliğine esaretten kurtulduğu, ancak kaçanlardan yalnızca birinin hayatta kaldığı belirtildi. Departman, maymunların 'saldırgan' davranışlar sergilediğini ifade etti.
Kazaya ilişkin yapılan ilk incelemelerde, kamyonda tam olarak kaç maymun bulunduğunun henüz belirlenemediği aktarıldı.

Tıbbi araştırmalarda kullanılan türlerdi

Yetkililer, kamyonda genellikle yaklaşık 7.7 kilogram ağırlığında olan ve tıbbi araştırmalarda en çok kullanılan türlerden biri olan Rhesus (rezus) maymunlarının taşındığını bildirdi.
Bu maymunların, Louisiana eyaletinin New Orleans kentindeki Tulane Üniversitesi Ulusal Biyomedikal Araştırma Merkezine ait olduğu ve bilimsel araştırma kuruluşlarına düzenli olarak primat sağlayan merkezde yetiştirildiği belirtildi.
Maymunları kimin taşıdığı ve nereye götürüldüğü ise henüz açıklanmadı.

Hastalık iddialarına açıklama

Şerif Departmanı, kazanın ardından yaptığı ilk açıklamada maymunların herpes dahil bazı hastalıkları taşıyor olabileceğini duyurdu. Ancak Tulane Üniversitesi’nden yapılan yazılı açıklamada, hayvanların 'bulaşıcı olmadığı' vurgulandı.
Şerif Departmanı ayrıca, kamyon sürücüsünün yetkililere 'maymunların tehlikeli olduğu ve yalnızca kişisel koruyucu ekipmanla tutulabileceği' yönünde bilgi verdiğini aktardı.
İngiliz çocukların ruh sağlığı tedavi ihtiyacında yüzde 10 artış: Çoğu tedavi için bekleme listesinde - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2025
YAŞAM
Belçika’da ruh sağlığı alarmı: 'Belçikalıların beşte biri geleceğe karamsar bakıyor'
01:59
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала