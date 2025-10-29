https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/prof-dr-suleyman-pampal-aktif-bir-fay-zonu-diyerek-isaret-etti-7-buyuklugunde-depremler-uretiyor-1100582143.html

Prof. Dr. Süleyman Pampal, 'aktif bir fay zonu' diyerek işaret etti: 7 büyüklüğünde depremler üretiyor

Balıkesir Sındırgı’da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası artçı sarsıntılar devam ediyor. Prof. Dr. Süleyman Pampal, depremlerin Marmara’daki fay... 29.10.2025, Sputnik Türkiye

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 27 Eylül gecesi meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından irili ufaklı artçı depremler devam ediyor. Uzmanlar, bölgedeki artçı sarsıntıların bir süre daha süreceğine dikkat çekiyor. Gazi Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Kurucu Başkanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, bölgedeki hareketliliğe ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. '7 büyüklüğünde deprem üretebilir'NTV'de yer alan habere göre, Pampal, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğündeki depremin ‘Simav Fay Zonu’ üzerinde gerçekleştiğini söyledi. Pampal, bu bölgenin Akhisar-Bigadiç-Sındırgı üçgeni içinde yer aldığını belirterek, “Fay sistemi doğuya doğru Simav ve Afyon’a kadar uzanıyor ve oldukça aktif bir fay zonu” değerlendirmesini yaptı. "Genellikle 6 ila 7 büyüklüğünde depremler üretiyor" diyen Pampal, bölgede hareketlilik olduğunun altını çizdi.Batı Anadolu’nun kabuk yapısının oldukça ince olduğunu vurgulayan Pampal, jeotermal kaynakların bölgede depremlerin sıklaşmasında etkili olduğunu ifade etti:“Aktif faylar, yüzeyden gelen yağmur sularını yerin altına iletiyor. Aşağıda, magmanın 15-20 kilometre derinlikte olması bu suları ısıtıyor. Isınan su ve buhar yüzeye çıkmak isterken kabuğu zorluyor. Bu da sık depremlere neden oluyor.”'Magma odaları kabuğu zorluyor'Prof. Dr. Pampal, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından yapılan çalışmalarda bölgedeki magma odalarının kabuğa doğru yükseldiğinin tespit edildiğini belirtti:“MTA’nın verilerine göre magma odaları yukarı doğru ilerliyor ve zayıf kabuk bölgelerini zorluyor. Bu durum, Ege Denizi içindeki ve Sındırgı civarındaki depremlerin doğrudan magmatik kökenli olduğunu gösteriyor.”Bu nedenle, Pampal’a göre Sındırgı ve çevresinde bu tür depremler bir süre daha devam edecek.'Batı Anadolu Türkiye’nin en sismik bölgesi'Pampal, Batı Anadolu’nun Türkiye’nin en çok deprem üreten bölgesi olduğunu hatırlattı:“Alp-Himalaya deprem kuşağının en tehlikeli kesimi Ege Denizi ve çevresidir. Girit-Rodos hattında 60-70 kilometre derinlikte depremler meydana gelir. Bu, bölgenin ne kadar aktif olduğunun göstergesi.”'Yıkıcı bir deprem beklenmiyor'Prof. Dr. Pampal, Sındırgı ve çevresinde büyük bir yıkıcı deprem beklenmediğini vurguladı. Ancak artçı sarsıntıların sayısının 15 bini bulabileceğini ifade etti:“Yalnızca Akhisar-Bigadiç arasındaki Gelenbe Fayı biraz daha yüksek büyüklükte deprem üretebilir.”'Sındırgı’daki depremler Marmara’yı tetiklemez'Kamuoyunun en çok merak ettiği sorulardan biri olan “Marmara’daki faylar tetiklenir mi?” sorusuna Pampal net bir yanıt verdi:“Sındırgı’daki depremler İstanbul’u etkilemez.”Uzman, Marmara’da riskin Orta Marmara Fayı üzerinde olduğunu belirterek şunları ekledi:“O fay kırılmak için yeterli enerjiyi biriktirmiş durumda; ancak Sındırgı ile Marmara arasında tetikleme etkisi olmaz.”

