Tarihi bir maçla Bayram'ı sahada kutlayacaklar: Üsküp 1911'den 29 Ekim Makedonya Türkleri Cumhuriyet Kupası için çağrı
Tarihi bir maçla Bayram'ı sahada kutlayacaklar: Üsküp 1911’den 29 Ekim Makedonya Türkleri Cumhuriyet Kupası için çağrı
Üsküp 1911 Futbol Kulübü, Cumhuriyet Bayramı’na özel “Makedonya Türkleri Cumhuriyet Kupası” turnuvası düzenliyor. Final maçı 29 Ekim’de oynanacak. Karşılaşma Üsküp 1911’in YouTube kanalından canlı yayınlanacak.
Makedonya Türk futbolunun yeniden doğuşunda öncü rol oynayan Üsküp 1911 Futbol Kulübü, anlamlı bir organizasyonla Cumhuriyet coşkusunu sahalara taşıyor.Kulüp, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle, Makedonya’daki Türk futbol kulüplerinin katılacağı “Makedonya Türkleri Cumhuriyet Kupası” turnuvasını düzenliyor.Tarihi final Pirlepe'de oynanacakCumhuriyet Kupası’nın final karşılaşması, 29 Ekim Salı günü saat 14.00’te tarihte ilk kez Pirlepe’nin Kanatlar Köyü’nde yapılacak.Bu anlamlı organizasyon, hem Makedonya Türklerinin birlik ve dayanışmasını güçlendirmeyi hem de Cumhuriyet Bayramı’nı sporun evrensel diliyle kutlamayı hedefliyor.Karşılaşma canlı yayınlanacakTüm futbolseverlere açık olan bu özel mücadele, Üsküp 1911’in resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak.Kulüp yetkilileri, etkinliğin yalnızca bir spor karşılaşması değil, Makedonya Türklerinin Cumhuriyet sevincini ortak bir ruhla yaşatacağı tarihi bir buluşma olacağını vurguladı.Üsküp 1911: Türk futbolunun Makedonya'da yeniden doğuşuYaklaşık üç yıl önce yeniden kurulan Üsküp 1911, kısa sürede Makedonya’da birçok Türk kulübünün yeniden faaliyete geçmesine ve yenilerinin kurulmasına öncülük etti.Kulüp yöneticileri, “Bu turnuva, geçmişle bugünü birleştiren, Türk kimliğini ve Cumhuriyet ruhunu yaşatan bir semboldür” diyerek organizasyonun kültürel önemine de dikkat çekiyor.
makedonya
üsküp
22:06 28.10.2025
Tarihi bir maçla Bayram'ı sahada kutlayacaklar: Üsküp 1911'den 29 Ekim Makedonya Türkleri Cumhuriyet Kupası için çağrı
Makedonya Türklerinin sembol kulübü Üsküp 1911, Cumhuriyet Bayramı’na özel olarak “29 Ekim Makedonya Türkleri Cumhuriyet Kupası” organizasyonunu hayata geçiriyor. Pirlepe’nin Kanatlar Köyü tarihinde ilk kez böyle bir finale ev sahipliği yapacak. Karşılaşma Üsküp 1911 YouTube kanalından canlı yayınlanacak.
Makedonya Türk futbolunun yeniden doğuşunda öncü rol oynayan Üsküp 1911 Futbol Kulübü, anlamlı bir organizasyonla Cumhuriyet coşkusunu sahalara taşıyor.
Kulüp, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle, Makedonya’daki Türk futbol kulüplerinin katılacağı “Makedonya Türkleri Cumhuriyet Kupası” turnuvasını düzenliyor.
Tarihi final Pirlepe'de oynanacak

Cumhuriyet Kupası’nın final karşılaşması, 29 Ekim Salı günü saat 14.00’te tarihte ilk kez Pirlepe’nin Kanatlar Köyü’nde yapılacak.
Bu anlamlı organizasyon, hem Makedonya Türklerinin birlik ve dayanışmasını güçlendirmeyi hem de Cumhuriyet Bayramı’nı sporun evrensel diliyle kutlamayı hedefliyor.

Karşılaşma canlı yayınlanacak

Tüm futbolseverlere açık olan bu özel mücadele, Üsküp 1911’in resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak.
Kulüp yetkilileri, etkinliğin yalnızca bir spor karşılaşması değil, Makedonya Türklerinin Cumhuriyet sevincini ortak bir ruhla yaşatacağı tarihi bir buluşma olacağını vurguladı.

Üsküp 1911: Türk futbolunun Makedonya'da yeniden doğuşu

Yaklaşık üç yıl önce yeniden kurulan Üsküp 1911, kısa sürede Makedonya’da birçok Türk kulübünün yeniden faaliyete geçmesine ve yenilerinin kurulmasına öncülük etti.
Kulüp yöneticileri, “Bu turnuva, geçmişle bugünü birleştiren, Türk kimliğini ve Cumhuriyet ruhunu yaşatan bir semboldür” diyerek organizasyonun kültürel önemine de dikkat çekiyor.
