Piyasa uzmanı İslam Memiş'ten 'altın' uyarısı: İş işten geçiyor
11:26 29.10.2025 (güncellendi: 11:29 29.10.2025)
© DHAsahte altın
© DHA
Altın ve piyasa uzmanı İslam Memiş, sahte altın konusunda bir kez daha uyardı. İnternetten altın alınmasının çok riskli olduğunu söyleyen Memiş, sahte altın üretenlerin adeta kuyumcu atölyesi gibi çalıştığını anlattı.
Altın fiyatlarının geçtiğimiz haftalardaki yükselişiyle birlikte birçok kişi güvenli liman gördüğü altına yöneldi. Ama sahte altın üreticileri de boş durmuyor. Sosyal medyada biriktirdiği 78 gram altını bir kuyumcuya getiren kadının 21 gramının sahte olduğunu anladığı anlara ait video gündem olurken, altın ve piyasa uzmanı İslam Memiş, "Dolandırıldığınızı anladığınızda iş işten geçiyor o yüzden bildiğiniz yerden altın alın" uyarısı yaptı.
Kalpazanlar kuyumcu atölyesi gibi çalışıyor
CNN Türk'e konuşan İslam Memiş, dolandırıcıların çeyrek altın, tam altın ya da paketli altın olsun hepsinin sahtesini ürettiğini anlatırken, "Nereye rağbet varsa orada dolandırıcılar, kalpazanlar aynı bir kuyumcu atölyesi gibi çalışıyorlar ve sahte üretiyorlar" dedi.
Memiş şunları anlattı:
"Özellikle son 9 haftadır altın fiyatlarında rekor seviyeler gördük. Ons altında, gram altında ve piyasada altın kalmadı. Yoğun panik alımından dolayı. Hemen dolandırıcılar devreye girdi, hemen internetten sahte altın satışına başladılar. Vatandaş nasıl olsa kuyumcu da bulamıyorum diye internetten verdi siparişi. Karşısında da böyle sürprizler çıkabiliyor. O yüzden vatandaşlarımıza diyoruz ki kuyumcudan başka hiçbir yerden altın alışverişi yapmayın. Özellikle internetten alışveriş yapmak çok riskli."
Sahte rafineri damgası bile vuruyorlar
Özellikle paketli gram altında sahte rafineri damgası vurulduğuna dikkat çeken Memiş, bunu vatandaşın anlamasının mümkün olmadığına dikkat çekti. Memiş, "Kuyumcu anlar ama vatandaş dolandırıldığını anlamaz. Dikkat ederseniz bütün rafinenin a'dan z bilgileri var. İsmi falan hepsi orada yazıyor. Ve dolayısıyla da burada önemli olan vatandaşın alırken nereden aldığı. Mesela rafinelerin internet mağazaları var. Oradan alabilirsiniz. Güvenilir. Ama tutup da böyle normal alışveriş sitelerinden altına almak çok riskli. Bu problemin önüne geçmek için çok ciddi anlamda cezai işlemlerin yapılması lazım. Kuyumcuların kendi aralarında sosyal medya ortak hesapları var. Burada bütün dolandırıcıların videoları, kayıtları mevcut ama kuyumcu esnafı bunları karakola, emniyete şikayet ettiği zaman kuyumcudan önce dolandırıcılar çıkıyor. Bahane şu, ben bilmiyordum sahte olduğunu ve her gün karşılaşıyoruz ve yüzsüz bir şekilde yine kuyumcu kuyumcu gezmeye devam ediyorlar." diye konuştu.
Dolandırıldığını iş işten geçtikten sonra anlıyor
Memiş şu bilgileri paylaştı:
"İşte örnek verelim; gram altın ne kadar? 5800 lira, ya acil bozdurmam lazım, kuyumcu bunu 5700 liraya bozuyor, 5700 liraya sana vereyim diyor. Hemen karşı taraf alıyor ama dolandırıldığını iş işten geçtikten sonra anlıyor ve bu hadiseler yıllarca devam ediyor. Kuyumcudan almak en doğrusu. Kuyumcu esnafından alacaksın. Kuyumcu esnafından bozduracaksın. İnternetten alışveriş yaparken böyle problemlerle karşı karşıya çok çıkabilirsiniz. Dolandırıcılar aynı bir rafine gibi çalışıyor. Çok ciddi cihazları var. Ve bu cihazlara yatırım yapmaya devam ediyorlar. Yasal düzenlemeler gelmeden bunun önüne geçmek zor, imkansız"
