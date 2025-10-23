Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/iki-yatirim-bankasindan-2026-icin-altin-tahmini-1100422510.html
İki yatırım bankasından 2026 için altın tahmini
İki yatırım bankasından 2026 için altın tahmini
Sputnik Türkiye
JP Morgan ve Morgan Stanley, altın fiyatlarıyla ilgili yeni tahminlerini açıkladı. Her iki banka da altın fiyatlarının 2026’da ciddi bir artış göstereceğini öngörüyor. Güncel altın fiyatları...
2025-10-23T16:24+0300
2025-10-23T16:44+0300
ekonomi̇
altın
gram altın
çeyrek altın
ons altın
abd
fed
jp morgan
morgan stanley
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/10/1099409448_0:448:1024:1024_1920x0_80_0_0_83edc24fc87116616a9258da5327a9ad.png
JP Morgan, altının 2026’nın dördüncü çeyreğinde ons başına ortalama 5.055 dolar seviyesine ulaşmasını beklerken, Morgan Stanley 2026 altın tahminini yukarı yönlü revize ederek 4.400 dolar olarak açıkladı.Fed indirime başladığında yükseliyorTarihsel verilere göre, Fed’in faiz indirimine başladığı 60 gün içinde altın fiyatları ortalama yüzde 6 yükseliyor.Morgan Stanley’in raporuna göre, ABD ekonomisindeki yavaşlama da altın için olumlu bir faktör. Ekonomik büyümenin yavaşlaması, doların değer kaybetmesine yol açıyor ve yatırımcılar dolar bazlı varlıklardan altına yöneliyor.‘Doların değer kaybı, altını destekliyor’Morgan Stanley stratejisti Amy Gower, “Doların değer kaybı, güçlü ETF alımları, merkez bankalarının devam eden alımları ve belirsiz bir ekonomik ortam, altına olan talebi destekliyor. Bu nedenle altın fiyatlarında daha fazla artış görebiliriz” dedi.Türkiye’de serbest piyasada altın fiyatları23 Ekim 2025 Saat 16.20Gram AltınÇeyrek AltınOns Altın‘En güçlü uzun vadeli yatırım tercihimiz’JP Morgan analistleri de benzer bir açıklamada bulunarak, “Altın, yıl boyunca en güçlü uzun vadeli yatırım tercihimiz oldu ve Fed’in faiz indirim döngüsüne girerken hâlâ daha yükseğe çıkabileceğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/dunku-sert-dususten-sonra-bugun-altin-fiyatlari-nasil-gram-altin-ne-kadar-oldu-1100376965.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/10/1099409448_0:256:1024:1024_1920x0_80_0_0_2c73d221660fc229956010b04759c68d.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
altın, jp morgan, morgan stanley, altın fiyatları, ons altın, gram altın, alış, satış, çeyrek altın, altında yükseliş, 2026 altın fiyatları, 2026 altın, tahmin, öngörüler
altın, jp morgan, morgan stanley, altın fiyatları, ons altın, gram altın, alış, satış, çeyrek altın, altında yükseliş, 2026 altın fiyatları, 2026 altın, tahmin, öngörüler

İki yatırım bankasından 2026 için altın tahmini

16:24 23.10.2025 (güncellendi: 16:44 23.10.2025)
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturaltın
altın - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
JP Morgan ve Morgan Stanley, altın fiyatlarıyla ilgili yeni tahminlerini açıkladı. Her iki banka da altın fiyatlarının 2026’da ciddi bir artış göstereceğini öngörüyor.
JP Morgan, altının 2026’nın dördüncü çeyreğinde ons başına ortalama 5.055 dolar seviyesine ulaşmasını beklerken, Morgan Stanley 2026 altın tahminini yukarı yönlü revize ederek 4.400 dolar olarak açıkladı.
Her iki banka da bu yükselişin arkasında Federal Rezerv’in (Fed) beklenen faiz indirimlerini gösteriyor.

Fed indirime başladığında yükseliyor

Tarihsel verilere göre, Fed’in faiz indirimine başladığı 60 gün içinde altın fiyatları ortalama yüzde 6 yükseliyor.
Bunun nedeni, nakit ve tahvil getirileri düştüğünde altının daha cazip bir yatırım haline gelmesi olarak gösteriliyor.
Morgan Stanley’in raporuna göre, ABD ekonomisindeki yavaşlama da altın için olumlu bir faktör. Ekonomik büyümenin yavaşlaması, doların değer kaybetmesine yol açıyor ve yatırımcılar dolar bazlı varlıklardan altına yöneliyor.

‘Doların değer kaybı, altını destekliyor’

Morgan Stanley stratejisti Amy Gower, “Doların değer kaybı, güçlü ETF alımları, merkez bankalarının devam eden alımları ve belirsiz bir ekonomik ortam, altına olan talebi destekliyor. Bu nedenle altın fiyatlarında daha fazla artış görebiliriz” dedi.

Türkiye’de serbest piyasada altın fiyatları

23 Ekim 2025 Saat 16.20

Gram Altın

Alış 5.572,91
Satış: 5.573,60

Çeyrek Altın

Alış: 8.916,66
Satış: 9.112,84

Ons Altın

Alış: 4.115,44
Satış: 4.116,69

‘En güçlü uzun vadeli yatırım tercihimiz’

JP Morgan analistleri de benzer bir açıklamada bulunarak, “Altın, yıl boyunca en güçlü uzun vadeli yatırım tercihimiz oldu ve Fed’in faiz indirim döngüsüne girerken hâlâ daha yükseğe çıkabileceğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.
Altın fiyatları yıl içinde yüzde 50’den fazla arttı.
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2025
EKONOMİ
Dünkü sert düşüşten sonra bugün altın fiyatları nasıl? Gram altın ne kadar oldu?
Dün, 09:11
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала