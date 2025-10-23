https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/iki-yatirim-bankasindan-2026-icin-altin-tahmini-1100422510.html

İki yatırım bankasından 2026 için altın tahmini

İki yatırım bankasından 2026 için altın tahmini

JP Morgan ve Morgan Stanley, altın fiyatlarıyla ilgili yeni tahminlerini açıkladı. Her iki banka da altın fiyatlarının 2026’da ciddi bir artış göstereceğini öngörüyor. Güncel altın fiyatları...

JP Morgan, altının 2026’nın dördüncü çeyreğinde ons başına ortalama 5.055 dolar seviyesine ulaşmasını beklerken, Morgan Stanley 2026 altın tahminini yukarı yönlü revize ederek 4.400 dolar olarak açıkladı.Fed indirime başladığında yükseliyorTarihsel verilere göre, Fed’in faiz indirimine başladığı 60 gün içinde altın fiyatları ortalama yüzde 6 yükseliyor.Morgan Stanley’in raporuna göre, ABD ekonomisindeki yavaşlama da altın için olumlu bir faktör. Ekonomik büyümenin yavaşlaması, doların değer kaybetmesine yol açıyor ve yatırımcılar dolar bazlı varlıklardan altına yöneliyor.‘Doların değer kaybı, altını destekliyor’Morgan Stanley stratejisti Amy Gower, “Doların değer kaybı, güçlü ETF alımları, merkez bankalarının devam eden alımları ve belirsiz bir ekonomik ortam, altına olan talebi destekliyor. Bu nedenle altın fiyatlarında daha fazla artış görebiliriz” dedi.Türkiye’de serbest piyasada altın fiyatları23 Ekim 2025 Saat 16.20Gram AltınÇeyrek AltınOns Altın‘En güçlü uzun vadeli yatırım tercihimiz’JP Morgan analistleri de benzer bir açıklamada bulunarak, “Altın, yıl boyunca en güçlü uzun vadeli yatırım tercihimiz oldu ve Fed’in faiz indirim döngüsüne girerken hâlâ daha yükseğe çıkabileceğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

