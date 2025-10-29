Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/park-halindeki-araclara-carpip-kacmaya-calisirken-baska-bir-aracla-carpisti-1100565684.html
Park halindeki araçlara çarpıp kaçmaya çalışırken başka bir araçla çarpıştı
Park halindeki araçlara çarpıp kaçmaya çalışırken başka bir araçla çarpıştı
Sputnik Türkiye
Eskişehir'de park halindeki bir otomobile çarparak 3 aracın zarar görmesine neden olan bir sürücü olay yerinden kaçmaya çalışırken bir araçla çarpıştı. 29.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-29T01:32+0300
2025-10-29T01:34+0300
yaşam
eskişehir
türkiye
araba
otomobil
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1d/1100565527_0:0:3520:1980_1920x0_80_0_0_5a158288bafd9f0a16adc9d627af95af.jpg
Eskişehir'de duran araçlarda neden olduğu kazanın ardından otomobiliyle olay yerinden kaçan sürücü, yaklaşık 300 metre ileride karşı şeritten gelen araçla çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Polis ekipleri, kazanın ardından kaçan araç sürücüsünün kimliğinin tespit edilmesi ve yakalanması amacıyla çalışma başlattı.İş yerlerinin güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, otomobilin park halindeki araca çarptıktan sonra olay yerinden kaçtığı anlar görülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/ankarayi-firtina-vurdu-bir-kisi-hayatini-kaybetti-1100565122.html
eskişehir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1d/1100565527_440:0:3080:1980_1920x0_80_0_0_de6677606a8dd06e342e3ca081f84fd5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
eskişehir, türkiye, araba, otomobil
eskişehir, türkiye, araba, otomobil

Park halindeki araçlara çarpıp kaçmaya çalışırken başka bir araçla çarpıştı

01:32 29.10.2025 (güncellendi: 01:34 29.10.2025)
© AA / Ali Furkan ÇetinerEskişehir'in Tepebaşı ilçesinde park halindeki bir otomobile çarparak 3 aracın hasar görmesine neden olan sürücü, olay yerinden kaçarken başka bir araçla çarpıştı
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde park halindeki bir otomobile çarparak 3 aracın hasar görmesine neden olan sürücü, olay yerinden kaçarken başka bir araçla çarpıştı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2025
© AA / Ali Furkan Çetiner
Abone ol
Eskişehir'de park halindeki bir otomobile çarparak 3 aracın zarar görmesine neden olan bir sürücü olay yerinden kaçmaya çalışırken bir araçla çarpıştı.
Eskişehir'de duran araçlarda neden olduğu kazanın ardından otomobiliyle olay yerinden kaçan sürücü, yaklaşık 300 metre ileride karşı şeritten gelen araçla çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, kazanın ardından kaçan araç sürücüsünün kimliğinin tespit edilmesi ve yakalanması amacıyla çalışma başlattı.
İş yerlerinin güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, otomobilin park halindeki araca çarptıktan sonra olay yerinden kaçtığı anlar görülüyor.
Ankara - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2025
TÜRKİYE
Ankara’yı fırtına vurdu: Bir kişi hayatını kaybetti
00:22
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала