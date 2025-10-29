https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/park-halindeki-araclara-carpip-kacmaya-calisirken-baska-bir-aracla-carpisti-1100565684.html

Park halindeki araçlara çarpıp kaçmaya çalışırken başka bir araçla çarpıştı

Eskişehir'de park halindeki bir otomobile çarparak 3 aracın zarar görmesine neden olan bir sürücü olay yerinden kaçmaya çalışırken bir araçla çarpıştı. 29.10.2025, Sputnik Türkiye

Eskişehir'de duran araçlarda neden olduğu kazanın ardından otomobiliyle olay yerinden kaçan sürücü, yaklaşık 300 metre ileride karşı şeritten gelen araçla çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Polis ekipleri, kazanın ardından kaçan araç sürücüsünün kimliğinin tespit edilmesi ve yakalanması amacıyla çalışma başlattı.İş yerlerinin güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, otomobilin park halindeki araca çarptıktan sonra olay yerinden kaçtığı anlar görülüyor.

