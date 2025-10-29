https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/ankarayi-firtina-vurdu-bir-kisi-hayatini-kaybetti-1100565122.html

Ankara’yı fırtına vurdu: Bir kişi hayatını kaybetti

Ankara’yı fırtına vurdu: Bir kişi hayatını kaybetti

Ankara’nın Ayaş, Beypazarı ve Güdül ilçelerinde etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle binalarda hasar meydana... 29.10.2025, Sputnik Türkiye

Başkent Ankara'da etkili olan sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.Ayaş’a bağlı İlhanköy Mahallesi’nde yağış sırasında, hobi bahçesindeki konteynere sığınan 40 yaşındaki Üçler K., konteynerin devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.Fırtına, bölgedeki yapılarda da ciddi zarara yol açtı. Ayaş’ın Çanıllı Mahallesi’nde bulunan caminin minaresi şiddetli rüzgarın etkisiyle yıkıldı; cami duvarı ve çevredeki yapılar hasar gördü.Güdül ilçesinin Kadıobası Mahallesi’nde oluşan hortum ise paniğe neden oldu. Rüzgarın etkili olduğu Ayaş, Beypazarı ve Güdül genelinde bazı ev ve iş yerlerinin çatıları uçtu, enerji hatlarında kesintiler yaşandı.

