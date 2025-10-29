https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/oteki-ukrayna-lideri-medvedcuk-ukraynali-askerleri-silah-birakmaya-cagirdi-1100579454.html

Öteki Ukrayna lideri Medvedçuk, Ukraynalı askerleri silah bırakmaya çağırdı

Muhalif siyasetçi ve hukukçu Medvedçuk, cephede Rusya'nın üstünlüğüne dikkat çekerek Ukraynalı askerlere silah bırakma çağrısı yaptı. 29.10.2025, Sputnik Türkiye

Öteki Ukrayna hareketinin lideri Viktor Medvedçuk, Ukraynalı askerlere kendi hayatlarını düşünmeleri ve silah bırakmaları çağrısında bulunarak 'yolsuzluk delisi komutanlığın' onları düşünmediğini vurguladı.Öteki Ukrayna hareketinin sitesinde yayınlanan açıklamasında Medvedçuk, "Zelenskiy, kuşatma altındaki Ukraynalı askerlere silah bırakmalarını emrederek onları hala kurtarabilir. Bu, müzakere sürecine büyük bir ivme kazandıracak ve esir alınanlar aile ve akrabalarına dönebilecek. Ancak 'Narkoführer'in kişisel siyasi hırsları, sıradan Ukraynalı askerlerin hayatlarından daha önemli görülüyor. Hitler gibi, o da kendi istisnailiğine ve yenilmezliğine inanıyor. Ancak onu Ukrayna vatandaşları için inanılmaz derecede tehlikeli kılan tam da bu özellikleridir. Bu özelliklere sahip bir adam, Ukrayna halkına daha fazla kurban ve acı getirebilir" ifadelerini kullandı.Krasnoarmeysk ve Kupyansk çevresindeki durumu örnek olarak gösteren Medvedçuk, "Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un, Rusya Devlet Başkanı ile Genelkurmay Başkanı arasındaki görüşmenin ardından verdiği bilgiye göre Ukrayna ordusuna bağlı 5 bine yakın asker Kupyansk istikametinde, 5 bin 500 asker ise Krasnoarmeysk istikametinde kuşatma altında bulunuyor" dedi.Ukrayna ordusunun, dokunulmazlık ve güçten delirmiş, beceriksiz bir siyasi palyaçonun kontrolüne girdiğini kaydeden Medvedçuk, Zelenskiy'in halkın kaderine ve cephedeki gerçek duruma tamamen kayıtsız kaldığının altını çizdi.Zelenskiy, sıradan askerlerin akıbetini görüp olanlara gerektiği gibi tepki veremediğini de belirten Medvedçuk, "Yolsuzluktan kuduran komutanlık bunu yapmıyorsa, Ukraynalı askerlerin kendi hayatlarını düşünmesinin zamanı geldi" mesajını verdi.

