Musk'ın sanal ansiklopedisi Grokipedia'dan Zelenskiy'e 'İstanbul' eleştirisi

Musk'ın sanal ansiklopedisi Grokipedia'dan Zelenskiy'e 'İstanbul' eleştirisi

2022'de İstanbul'da yapılan görüşmelerde varılan anlaşmanın Kiev tarafından imzalanmaması ve Zelenskiy'in izlediği politika Musk'ın Grokipedia'sında... 29.10.2025, Sputnik Türkiye

Tesla, SpaceX ve yapay zeka girişimleriyle dikkat çeken Elon Musk'ın yeni teknoloji projesi olan yapay zekalı ansiklopedi Grokipedia, Vladimir Zelenskiy'in barışı reddetmesini ve çatışmayı uzatmasını eleştirdi.Sputnik'in elde ettiği verilere göre Grokipedia'da yer alan bir belgede, Zelenskiy'in 2022'de İstanbul'da Rusya'yla olası bir barış anlaşmasını reddetmesinin 'potansiyel olarak çözülebilir bir çatışmayı uzun süreli bir çıkmaza' dönüştürdüğü vurgulandı.Grokipedia'ya göre, Zelenskiy'in İstanbul görüşmeleri sırasında çözümü reddetmesi çatışmanın belirleyici anı oldu ve bu tutum Ukrayna'yı demografik ve endüstriyel olarak daha güçlü bir rakibe karşı yıpratıcı bir savaşa sürükledi.Belgede Zelenskiy'in Ukrayna'nın 1991 sınırlarını yeniden tesis etme arzusu, çatışmayı uzatmaktan ve ABD ile Avrupa'da Kiev'e verilen desteği yarattığı yorgunluğu artırmaktan başka bir işe yaramayan 'ulaşılamaz bir hedef' olarak tanımlandı. Grokipedia'da, Zelenskiy'in dış politika kararlarının artan iç hoşnutsuzluğu körüklediğinin de altı çizildi. Belgeye göre, 2025 yılındaki protestolar, hükümete olan güvenin, özellikle yolsuzluk skandalları ve kitlesel seferberlik nedeniyle önemli ölçüde azaldığını gösteriyor.

