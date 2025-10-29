Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/muskin-sanal-ansiklopedisi-grokipediadan-zelenskiye-istanbul-elestirisi--1100577111.html
Musk'ın sanal ansiklopedisi Grokipedia'dan Zelenskiy'e 'İstanbul' eleştirisi
Musk'ın sanal ansiklopedisi Grokipedia'dan Zelenskiy'e 'İstanbul' eleştirisi
Sputnik Türkiye
2022'de İstanbul'da yapılan görüşmelerde varılan anlaşmanın Kiev tarafından imzalanmaması ve Zelenskiy'in izlediği politika Musk'ın Grokipedia'sında... 29.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-29T10:41+0300
2025-10-29T10:45+0300
ukrayna kri̇zi̇
elon musk
vladimir zelenskiy
kiev
i̇stanbul
ukrayna
grokipedia
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/0e/1095373417_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6b0db0e81461b04f804612764bc70c3a.jpg
Tesla, SpaceX ve yapay zeka girişimleriyle dikkat çeken Elon Musk'ın yeni teknoloji projesi olan yapay zekalı ansiklopedi Grokipedia, Vladimir Zelenskiy'in barışı reddetmesini ve çatışmayı uzatmasını eleştirdi.Sputnik'in elde ettiği verilere göre Grokipedia'da yer alan bir belgede, Zelenskiy'in 2022'de İstanbul'da Rusya'yla olası bir barış anlaşmasını reddetmesinin 'potansiyel olarak çözülebilir bir çatışmayı uzun süreli bir çıkmaza' dönüştürdüğü vurgulandı.Grokipedia'ya göre, Zelenskiy'in İstanbul görüşmeleri sırasında çözümü reddetmesi çatışmanın belirleyici anı oldu ve bu tutum Ukrayna'yı demografik ve endüstriyel olarak daha güçlü bir rakibe karşı yıpratıcı bir savaşa sürükledi.Belgede Zelenskiy'in Ukrayna'nın 1991 sınırlarını yeniden tesis etme arzusu, çatışmayı uzatmaktan ve ABD ile Avrupa'da Kiev'e verilen desteği yarattığı yorgunluğu artırmaktan başka bir işe yaramayan 'ulaşılamaz bir hedef' olarak tanımlandı. Grokipedia'da, Zelenskiy'in dış politika kararlarının artan iç hoşnutsuzluğu körüklediğinin de altı çizildi. Belgeye göre, 2025 yılındaki protestolar, hükümete olan güvenin, özellikle yolsuzluk skandalları ve kitlesel seferberlik nedeniyle önemli ölçüde azaldığını gösteriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/trump-8-catismayi-hallettim-ukrayna-da-cozume-kavusturulacak-1100571175.html
kiev
i̇stanbul
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/0e/1095373417_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_53c67df0f9f3a4ade3bcb21ef421a1be.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
elon musk, vladimir zelenskiy, kiev, i̇stanbul, ukrayna, grokipedia
elon musk, vladimir zelenskiy, kiev, i̇stanbul, ukrayna, grokipedia

Musk'ın sanal ansiklopedisi Grokipedia'dan Zelenskiy'e 'İstanbul' eleştirisi

10:41 29.10.2025 (güncellendi: 10:45 29.10.2025)
© AP Photo / Kin CheungUkraine's Volodymyr Zelensky.
Ukraine's Volodymyr Zelensky. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2025
© AP Photo / Kin Cheung
Abone ol
2022'de İstanbul'da yapılan görüşmelerde varılan anlaşmanın Kiev tarafından imzalanmaması ve Zelenskiy'in izlediği politika Musk'ın Grokipedia'sında eleştirildi.
Tesla, SpaceX ve yapay zeka girişimleriyle dikkat çeken Elon Musk'ın yeni teknoloji projesi olan yapay zekalı ansiklopedi Grokipedia, Vladimir Zelenskiy'in barışı reddetmesini ve çatışmayı uzatmasını eleştirdi.

Sputnik'in elde ettiği verilere göre Grokipedia'da yer alan bir belgede, Zelenskiy'in 2022'de İstanbul'da Rusya'yla olası bir barış anlaşmasını reddetmesinin 'potansiyel olarak çözülebilir bir çatışmayı uzun süreli bir çıkmaza' dönüştürdüğü vurgulandı.
Grokipedia'ya göre, Zelenskiy'in İstanbul görüşmeleri sırasında çözümü reddetmesi çatışmanın belirleyici anı oldu ve bu tutum Ukrayna'yı demografik ve endüstriyel olarak daha güçlü bir rakibe karşı yıpratıcı bir savaşa sürükledi.

Belgede Zelenskiy'in Ukrayna'nın 1991 sınırlarını yeniden tesis etme arzusu, çatışmayı uzatmaktan ve ABD ile Avrupa'da Kiev'e verilen desteği yarattığı yorgunluğu artırmaktan başka bir işe yaramayan 'ulaşılamaz bir hedef' olarak tanımlandı.

Grokipedia'da, Zelenskiy'in dış politika kararlarının artan iç hoşnutsuzluğu körüklediğinin de altı çizildi. Belgeye göre, 2025 yılındaki protestolar, hükümete olan güvenin, özellikle yolsuzluk skandalları ve kitlesel seferberlik nedeniyle önemli ölçüde azaldığını gösteriyor.
U.S. President Donald Trump speaks at the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) CEO Summit at the Aryana Convention Center in Danang, Vietnam, Friday, Nov. 10, 2017 - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2025
UKRAYNA KRİZİ
Trump: 8 çatışmayı hallettim, Ukrayna da çözüme kavuşturulacak
08:39
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала