Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250809/new-york-times-meydaninda-silahli-saldiri-3-kisi-yaralandi-1-kisi-gozaltina-alindi-1098467966.html
New York Times Meydanı'nda silahlı saldırı: 3 kişi yaralandı, 1 kişi gözaltına alındı
New York Times Meydanı'nda silahlı saldırı: 3 kişi yaralandı, 1 kişi gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
New York Times Square’de gerçekleşen silahlı saldırıda üç kişi yaralandı, polis bir kişiyi gözaltına aldı. Yaralıların durumu stabil. Olay, şehrin güvenlik endişelerini yeniden gündeme taşıdı.
2025-08-09T13:02+0300
2025-08-09T13:02+0300
dünya
abd
new york
times meydanı
silahlı saldırı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101914/50/1019145000_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_6afbf0b24cb8438a23ec63d02bafa8d2.jpg
New York’un en işlek ve turistik noktalarından biri olan Times Meydanı, Cumartesi sabahı erken saatlerde yaşanan silahlı saldırıyla sarsıldı. West 44. Sokak ile Seventh Avenue’nin kesiştiği yerde gerçekleşen olayda üç kişi yaralandı. Polis, saldırıyla ilgili bir kişiyi gözaltına aldı ancak henüz resmi bir suçlama yapılmadı.Yaralılardan 19 yaşındaki bir erkek ve 65 yaşındaki bir erkek, bacaklarına isabet eden kurşunlarla Bellevue Hastanesi’ne kaldırıldı. 18 yaşındaki genç kadın ise boynunda hafif bir yara ile tedavi altına alındı. Yetkililer, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı.Olay sonrası polis, saldırının gerçekleştiği bölgeyi trafiğe kapattı ve geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250809/abdde-universiteye-silahli-saldiri-kacin-saklanin-savasin-1098459774.html
new york
times meydanı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101914/50/1019145000_54:0:963:682_1920x0_80_0_0_00b35b241d0c78e4bcbc6f8d6137b02b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
times square silahlı saldırı, new york suç haberleri, times square yaralılar, new york polis, 2025 silahlı olaylar, midtown manhattan saldırı, times square gözaltı
times square silahlı saldırı, new york suç haberleri, times square yaralılar, new york polis, 2025 silahlı olaylar, midtown manhattan saldırı, times square gözaltı

New York Times Meydanı'nda silahlı saldırı: 3 kişi yaralandı, 1 kişi gözaltına alındı

13:02 09.08.2025
© AA / Cem ÖzdelNew York Times Meydanında silahlı saldırı: 3 kişi yaralandı, 1 kişi gözaltına alındı
New York Times Meydanında silahlı saldırı: 3 kişi yaralandı, 1 kişi gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2025
© AA / Cem Özdel
Abone ol
New York’un en işlek noktalarından Times Meydanı'nda gerçekleşen silahlı saldırıda üç kişi yaralandı. Polis, olayla ilgili bir kişiyi gözaltına aldı.
New York’un en işlek ve turistik noktalarından biri olan Times Meydanı, Cumartesi sabahı erken saatlerde yaşanan silahlı saldırıyla sarsıldı. West 44. Sokak ile Seventh Avenue’nin kesiştiği yerde gerçekleşen olayda üç kişi yaralandı. Polis, saldırıyla ilgili bir kişiyi gözaltına aldı ancak henüz resmi bir suçlama yapılmadı.
Yaralılardan 19 yaşındaki bir erkek ve 65 yaşındaki bir erkek, bacaklarına isabet eden kurşunlarla Bellevue Hastanesi’ne kaldırıldı. 18 yaşındaki genç kadın ise boynunda hafif bir yara ile tedavi altına alındı. Yetkililer, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı.
Olay sonrası polis, saldırının gerçekleştiği bölgeyi trafiğe kapattı ve geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı.
Washington DC’de Silahlı Saldırı Sonrası İnceleme Başlatıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2025
DÜNYA
ABD'de üniversiteye silahlı saldırı: 'Kaçın, saklanın, savaşın'
01:42
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала