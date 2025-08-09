https://anlatilaninotesi.com.tr/20250809/new-york-times-meydaninda-silahli-saldiri-3-kisi-yaralandi-1-kisi-gozaltina-alindi-1098467966.html

New York Times Meydanı'nda silahlı saldırı: 3 kişi yaralandı, 1 kişi gözaltına alındı

New York Times Square’de gerçekleşen silahlı saldırıda üç kişi yaralandı, polis bir kişiyi gözaltına aldı. Yaralıların durumu stabil. Olay, şehrin güvenlik endişelerini yeniden gündeme taşıdı.

2025-08-09T13:02+0300

2025-08-09T13:02+0300

2025-08-09T13:02+0300

dünya

abd

new york

times meydanı

silahlı saldırı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101914/50/1019145000_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_6afbf0b24cb8438a23ec63d02bafa8d2.jpg

New York’un en işlek ve turistik noktalarından biri olan Times Meydanı, Cumartesi sabahı erken saatlerde yaşanan silahlı saldırıyla sarsıldı. West 44. Sokak ile Seventh Avenue’nin kesiştiği yerde gerçekleşen olayda üç kişi yaralandı. Polis, saldırıyla ilgili bir kişiyi gözaltına aldı ancak henüz resmi bir suçlama yapılmadı.Yaralılardan 19 yaşındaki bir erkek ve 65 yaşındaki bir erkek, bacaklarına isabet eden kurşunlarla Bellevue Hastanesi’ne kaldırıldı. 18 yaşındaki genç kadın ise boynunda hafif bir yara ile tedavi altına alındı. Yetkililer, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı.Olay sonrası polis, saldırının gerçekleştiği bölgeyi trafiğe kapattı ve geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250809/abdde-universiteye-silahli-saldiri-kacin-saklanin-savasin-1098459774.html

new york

times meydanı

