https://anlatilaninotesi.com.tr/20250809/new-york-times-meydaninda-silahli-saldiri-3-kisi-yaralandi-1-kisi-gozaltina-alindi-1098467966.html
New York Times Meydanı'nda silahlı saldırı: 3 kişi yaralandı, 1 kişi gözaltına alındı
New York Times Meydanı'nda silahlı saldırı: 3 kişi yaralandı, 1 kişi gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
New York Times Square’de gerçekleşen silahlı saldırıda üç kişi yaralandı, polis bir kişiyi gözaltına aldı. Yaralıların durumu stabil. Olay, şehrin güvenlik endişelerini yeniden gündeme taşıdı.
2025-08-09T13:02+0300
2025-08-09T13:02+0300
2025-08-09T13:02+0300
dünya
abd
new york
times meydanı
silahlı saldırı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101914/50/1019145000_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_6afbf0b24cb8438a23ec63d02bafa8d2.jpg
New York’un en işlek ve turistik noktalarından biri olan Times Meydanı, Cumartesi sabahı erken saatlerde yaşanan silahlı saldırıyla sarsıldı. West 44. Sokak ile Seventh Avenue’nin kesiştiği yerde gerçekleşen olayda üç kişi yaralandı. Polis, saldırıyla ilgili bir kişiyi gözaltına aldı ancak henüz resmi bir suçlama yapılmadı.Yaralılardan 19 yaşındaki bir erkek ve 65 yaşındaki bir erkek, bacaklarına isabet eden kurşunlarla Bellevue Hastanesi’ne kaldırıldı. 18 yaşındaki genç kadın ise boynunda hafif bir yara ile tedavi altına alındı. Yetkililer, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı.Olay sonrası polis, saldırının gerçekleştiği bölgeyi trafiğe kapattı ve geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250809/abdde-universiteye-silahli-saldiri-kacin-saklanin-savasin-1098459774.html
new york
times meydanı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101914/50/1019145000_54:0:963:682_1920x0_80_0_0_00b35b241d0c78e4bcbc6f8d6137b02b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
times square silahlı saldırı, new york suç haberleri, times square yaralılar, new york polis, 2025 silahlı olaylar, midtown manhattan saldırı, times square gözaltı
times square silahlı saldırı, new york suç haberleri, times square yaralılar, new york polis, 2025 silahlı olaylar, midtown manhattan saldırı, times square gözaltı
New York Times Meydanı'nda silahlı saldırı: 3 kişi yaralandı, 1 kişi gözaltına alındı
New York’un en işlek noktalarından Times Meydanı'nda gerçekleşen silahlı saldırıda üç kişi yaralandı. Polis, olayla ilgili bir kişiyi gözaltına aldı.
New York’un en işlek ve turistik noktalarından biri olan Times Meydanı, Cumartesi sabahı erken saatlerde yaşanan silahlı saldırıyla sarsıldı. West 44. Sokak ile Seventh Avenue’nin kesiştiği yerde gerçekleşen olayda üç kişi yaralandı. Polis, saldırıyla ilgili bir kişiyi gözaltına aldı ancak henüz resmi bir suçlama yapılmadı.
Yaralılardan 19 yaşındaki bir erkek ve 65 yaşındaki bir erkek, bacaklarına isabet eden kurşunlarla Bellevue Hastanesi’ne kaldırıldı. 18 yaşındaki genç kadın ise boynunda hafif bir yara ile tedavi altına alındı. Yetkililer, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı.
Olay sonrası polis, saldırının gerçekleştiği bölgeyi trafiğe kapattı ve geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı.