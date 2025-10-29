https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/nasadan-uyari-gizemli-3iatlas-bugun-dunyaya-yaklasacak-siyah-kugu-olayi-basliyor-mu-1100580605.html
NASA’dan uyarı: Gizemli 3I/ATLAS bugün Dünya’ya yaklaşacak, 'Siyah Kuğu Olayı' Başlıyor mu?
NASA’nın 1 Temmuz’da keşfettiği 3I/ATLAS adlı yıldızlararası cisim bugün Dünya’ya yaklaşacak. Harvard’lı astrofizikçi Avi Loeb, gök cisminin “doğal olmayan”... 29.10.2025, Sputnik Türkiye
NASA’nın asteroid uyarı sistemi tarafından 1 Temmuz’da tespit edilen 3I/ATLAS, büyüklüğüyle New York şehrine eşdeğer bir yıldızlararası kuyruklu yıldız. Kökeni bilinmeyen bu cisim, insanlık tarihinde kayda geçen üçüncü yıldızlararası nesne olma özelliğini taşıyor.
Harvard Üniversitesi’nden
ünlü astrofizikçi Prof. Avi Loeb
, cismin %30–40 oranında yapay kökenli
olabileceğini öne sürüyor. Loeb’e göre bu olasılık, insanlık tarihinin en sıra dışı olaylarından birine işaret edebilir.
'Ya dostane, ya düşmanca'
Loeb, araştırmacılar Adam Hibberd ve Adam Crowl ile birlikte yayımladığı makalede şu ifadeyi kullandı:
“Hipotezimiz, [3I/ATLAS]’ın teknolojik bir yapay eser olduğu ve aktif bir zekâ barındırabileceği yönünde. Bu doğruysa iki seçenek var: Ya dostça geliyor, ya da düşmanca.”
Cismin, 30 Ekim itibarıyla Güneş’e en yakın noktaya ulaşması bekleniyor. Bazı amatör gözlemciler, cismin hareketi sırasında “kuyruk” ve “anti-kuyruk” formasyonları oluşturduğunu iddia ediyor.
Loeb, olası senaryoyu “siyah kuğu olayı
” olarak tanımlıyor: Yani gerçekleşme ihtimali çok düşük, fakat etkisi devasa
bir olay. Bilim insanı, cismin şu anda Güneş’in arkasında gizlendiğini
, bu yüzden doğrudan gözlemlenemediğini belirtiyor ve ekliyor:
“Güneş’in arkasından çıkarken beklenmedik bir şey yapabilir.”
3I/ATLAS şu anda Mars yörüngesi civarında
ilerliyor. Avrupa Uzay Ajansı
(ESA
), 2 Kasım’da JUICE uzay aracıyla
gözlem yapmayı planlıyor. Cisim, Aralık başında
Güneş’in diğer tarafında yeniden görülebilecek.
Loeb, Dünya
ile olası “temas tarihinin”
bu döneme denk gelebileceğini ileri sürüyor. Mizahi bir tonla da olsa, insanlara “29 Ekim’den önce tatile çıkın
” uyarısında bulundu.
Şimdilik paniğe gerek olmadığını belirten uzmanlar, 3I/ATLAS’ın sıradan bir doğal kuyruklu yıldız olma ihtimalinin yüksek olduğunu vurguluyor. Ancak Loeb’in geçmişte ‘Oumuamua’ hakkında yaptığı tartışmalı açıklamalar gibi, bu iddia da büyük yankı uyandırdı.
Dünyanın dört bir yanındaki teleskoplar, “Siyah Kuğu misafiri”ni gözlem altına almış durumda.