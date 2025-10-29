Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/nasadan-uyari-gizemli-3iatlas-bugun-dunyaya-yaklasacak-siyah-kugu-olayi-basliyor-mu-1100580605.html
NASA’dan uyarı: Gizemli 3I/ATLAS bugün Dünya’ya yaklaşacak, 'Siyah Kuğu Olayı' Başlıyor mu?
NASA’dan uyarı: Gizemli 3I/ATLAS bugün Dünya’ya yaklaşacak, 'Siyah Kuğu Olayı' Başlıyor mu?
Sputnik Türkiye
NASA’nın 1 Temmuz’da keşfettiği 3I/ATLAS adlı yıldızlararası cisim bugün Dünya’ya yaklaşacak. Harvard’lı astrofizikçi Avi Loeb, gök cisminin “doğal olmayan”... 29.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-29T12:13+0300
2025-10-29T12:13+0300
yaşam
dünya
avrupa uzay ajansı (esa)
new york
güneş
mars
nasa
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0a/1092550168_0:234:824:698_1920x0_80_0_0_5a306576c142e0d176a15dfb9736f4bc.png
NASA’nın asteroid uyarı sistemi tarafından 1 Temmuz’da tespit edilen 3I/ATLAS, büyüklüğüyle New York şehrine eşdeğer bir yıldızlararası kuyruklu yıldız. Kökeni bilinmeyen bu cisim, insanlık tarihinde kayda geçen üçüncü yıldızlararası nesne olma özelliğini taşıyor.Harvard Üniversitesi’nden ünlü astrofizikçi Prof. Avi Loeb, cismin %30–40 oranında yapay kökenli olabileceğini öne sürüyor. Loeb’e göre bu olasılık, insanlık tarihinin en sıra dışı olaylarından birine işaret edebilir.'Ya dostane, ya düşmanca'Loeb, araştırmacılar Adam Hibberd ve Adam Crowl ile birlikte yayımladığı makalede şu ifadeyi kullandı:Cismin, 30 Ekim itibarıyla Güneş’e en yakın noktaya ulaşması bekleniyor. Bazı amatör gözlemciler, cismin hareketi sırasında “kuyruk” ve “anti-kuyruk” formasyonları oluşturduğunu iddia ediyor.“Siyah kuğu” benzetmesiLoeb, olası senaryoyu “siyah kuğu olayı” olarak tanımlıyor: Yani gerçekleşme ihtimali çok düşük, fakat etkisi devasa bir olay. Bilim insanı, cismin şu anda Güneş’in arkasında gizlendiğini, bu yüzden doğrudan gözlemlenemediğini belirtiyor ve ekliyor:“Güneş’in arkasından çıkarken beklenmedik bir şey yapabilir.”Konum ve gözlem planı3I/ATLAS şu anda Mars yörüngesi civarında ilerliyor. Avrupa Uzay Ajansı (ESA), 2 Kasım’da JUICE uzay aracıyla gözlem yapmayı planlıyor. Cisim, Aralık başında Güneş’in diğer tarafında yeniden görülebilecek.Loeb, Dünya ile olası “temas tarihinin” bu döneme denk gelebileceğini ileri sürüyor. Mizahi bir tonla da olsa, insanlara “29 Ekim’den önce tatile çıkın” uyarısında bulundu.Bilim dünyası temkinliŞimdilik paniğe gerek olmadığını belirten uzmanlar, 3I/ATLAS’ın sıradan bir doğal kuyruklu yıldız olma ihtimalinin yüksek olduğunu vurguluyor. Ancak Loeb’in geçmişte ‘Oumuamua’ hakkında yaptığı tartışmalı açıklamalar gibi, bu iddia da büyük yankı uyandırdı.Dünyanın dört bir yanındaki teleskoplar, “Siyah Kuğu misafiri”ni gözlem altına almış durumda.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/lemmon-kuyruklu-yildizi-van-semalarinda-gozlemlendi-1100571878.html
new york
güneş
mars
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0a/1092550168_0:110:824:728_1920x0_80_0_0_44fb321788fb3f1dedb792d560cc3b9c.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
dünya, avrupa uzay ajansı (esa), new york, güneş, mars, nasa, haberler
dünya, avrupa uzay ajansı (esa), new york, güneş, mars, nasa, haberler

NASA’dan uyarı: Gizemli 3I/ATLAS bugün Dünya’ya yaklaşacak, 'Siyah Kuğu Olayı' Başlıyor mu?

12:13 29.10.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturC/2024 G3 (ATLAS) Kuyruklu Yıldızı
C/2024 G3 (ATLAS) Kuyruklu Yıldızı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
NASA’nın 1 Temmuz’da keşfettiği 3I/ATLAS adlı yıldızlararası cisim bugün Dünya’ya yaklaşacak. Harvard’lı astrofizikçi Avi Loeb, gök cisminin “doğal olmayan” bir kökene sahip olabileceğini ve bunun “siyah kuğu olayı” olarak tarihe geçebileceğini söyledi. Bilim dünyası, olası temas senaryosunu nefesini tutarak izliyor.
NASA’nın asteroid uyarı sistemi tarafından 1 Temmuz’da tespit edilen 3I/ATLAS, büyüklüğüyle New York şehrine eşdeğer bir yıldızlararası kuyruklu yıldız. Kökeni bilinmeyen bu cisim, insanlık tarihinde kayda geçen üçüncü yıldızlararası nesne olma özelliğini taşıyor.
Harvard Üniversitesi’nden ünlü astrofizikçi Prof. Avi Loeb, cismin %30–40 oranında yapay kökenli olabileceğini öne sürüyor. Loeb’e göre bu olasılık, insanlık tarihinin en sıra dışı olaylarından birine işaret edebilir.

'Ya dostane, ya düşmanca'

Loeb, araştırmacılar Adam Hibberd ve Adam Crowl ile birlikte yayımladığı makalede şu ifadeyi kullandı:
“Hipotezimiz, [3I/ATLAS]’ın teknolojik bir yapay eser olduğu ve aktif bir zekâ barındırabileceği yönünde. Bu doğruysa iki seçenek var: Ya dostça geliyor, ya da düşmanca.”
Cismin, 30 Ekim itibarıyla Güneş’e en yakın noktaya ulaşması bekleniyor. Bazı amatör gözlemciler, cismin hareketi sırasında “kuyruk” ve “anti-kuyruk” formasyonları oluşturduğunu iddia ediyor.

“Siyah kuğu” benzetmesi

Loeb, olası senaryoyu “siyah kuğu olayı” olarak tanımlıyor: Yani gerçekleşme ihtimali çok düşük, fakat etkisi devasa bir olay. Bilim insanı, cismin şu anda Güneş’in arkasında gizlendiğini, bu yüzden doğrudan gözlemlenemediğini belirtiyor ve ekliyor:
“Güneş’in arkasından çıkarken beklenmedik bir şey yapabilir.”

Konum ve gözlem planı

3I/ATLAS şu anda Mars yörüngesi civarında ilerliyor. Avrupa Uzay Ajansı (ESA), 2 Kasım’da JUICE uzay aracıyla gözlem yapmayı planlıyor. Cisim, Aralık başında Güneş’in diğer tarafında yeniden görülebilecek.
Loeb, Dünya ile olası “temas tarihinin” bu döneme denk gelebileceğini ileri sürüyor. Mizahi bir tonla da olsa, insanlara “29 Ekim’den önce tatile çıkın” uyarısında bulundu.

Bilim dünyası temkinli

Şimdilik paniğe gerek olmadığını belirten uzmanlar, 3I/ATLAS’ın sıradan bir doğal kuyruklu yıldız olma ihtimalinin yüksek olduğunu vurguluyor. Ancak Loeb’in geçmişte ‘Oumuamua’ hakkında yaptığı tartışmalı açıklamalar gibi, bu iddia da büyük yankı uyandırdı.
Dünyanın dört bir yanındaki teleskoplar, “Siyah Kuğu misafiri”ni gözlem altına almış durumda.
Lemmon Kuyruklu Yıldızı, Van semalarında gözlemlendi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2025
YAŞAM
Lemmon Kuyruklu Yıldızı, Van semalarında gözlemlendi
09:26
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала