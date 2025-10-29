https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/nasadan-uyari-gizemli-3iatlas-bugun-dunyaya-yaklasacak-siyah-kugu-olayi-basliyor-mu-1100580605.html

NASA’dan uyarı: Gizemli 3I/ATLAS bugün Dünya’ya yaklaşacak, 'Siyah Kuğu Olayı' Başlıyor mu?

NASA’dan uyarı: Gizemli 3I/ATLAS bugün Dünya’ya yaklaşacak, 'Siyah Kuğu Olayı' Başlıyor mu?

Sputnik Türkiye

NASA’nın 1 Temmuz’da keşfettiği 3I/ATLAS adlı yıldızlararası cisim bugün Dünya’ya yaklaşacak. Harvard’lı astrofizikçi Avi Loeb, gök cisminin “doğal olmayan”... 29.10.2025, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0a/1092550168_0:234:824:698_1920x0_80_0_0_5a306576c142e0d176a15dfb9736f4bc.png

NASA’nın asteroid uyarı sistemi tarafından 1 Temmuz’da tespit edilen 3I/ATLAS, büyüklüğüyle New York şehrine eşdeğer bir yıldızlararası kuyruklu yıldız. Kökeni bilinmeyen bu cisim, insanlık tarihinde kayda geçen üçüncü yıldızlararası nesne olma özelliğini taşıyor.Harvard Üniversitesi’nden ünlü astrofizikçi Prof. Avi Loeb, cismin %30–40 oranında yapay kökenli olabileceğini öne sürüyor. Loeb’e göre bu olasılık, insanlık tarihinin en sıra dışı olaylarından birine işaret edebilir.'Ya dostane, ya düşmanca'Loeb, araştırmacılar Adam Hibberd ve Adam Crowl ile birlikte yayımladığı makalede şu ifadeyi kullandı:Cismin, 30 Ekim itibarıyla Güneş’e en yakın noktaya ulaşması bekleniyor. Bazı amatör gözlemciler, cismin hareketi sırasında “kuyruk” ve “anti-kuyruk” formasyonları oluşturduğunu iddia ediyor.“Siyah kuğu” benzetmesiLoeb, olası senaryoyu “siyah kuğu olayı” olarak tanımlıyor: Yani gerçekleşme ihtimali çok düşük, fakat etkisi devasa bir olay. Bilim insanı, cismin şu anda Güneş’in arkasında gizlendiğini, bu yüzden doğrudan gözlemlenemediğini belirtiyor ve ekliyor:“Güneş’in arkasından çıkarken beklenmedik bir şey yapabilir.”Konum ve gözlem planı3I/ATLAS şu anda Mars yörüngesi civarında ilerliyor. Avrupa Uzay Ajansı (ESA), 2 Kasım’da JUICE uzay aracıyla gözlem yapmayı planlıyor. Cisim, Aralık başında Güneş’in diğer tarafında yeniden görülebilecek.Loeb, Dünya ile olası “temas tarihinin” bu döneme denk gelebileceğini ileri sürüyor. Mizahi bir tonla da olsa, insanlara “29 Ekim’den önce tatile çıkın” uyarısında bulundu.Bilim dünyası temkinliŞimdilik paniğe gerek olmadığını belirten uzmanlar, 3I/ATLAS’ın sıradan bir doğal kuyruklu yıldız olma ihtimalinin yüksek olduğunu vurguluyor. Ancak Loeb’in geçmişte ‘Oumuamua’ hakkında yaptığı tartışmalı açıklamalar gibi, bu iddia da büyük yankı uyandırdı.Dünyanın dört bir yanındaki teleskoplar, “Siyah Kuğu misafiri”ni gözlem altına almış durumda.

2025

