Lemmon Kuyruklu Yıldızı, Van semalarında gözlemlendi
Lemmon Kuyruklu Yıldızı, Van semalarında gözlemlendi
'C/2025 A6' Lemmon Kuyruklu Yıldızı, havanın kararmasının ardından Van semalarında görüntülendi. 29.10.2025
“Lemmon” adlı kuyruklu yıldız bu ay Dünya’ya en yakın konumunda. Bilim insanları, kuyruklu yıldızın çıplak gözle bile görülebilecek kadar parlaklaşabileceğini açıklamıştı.Kuyruklu yıldız, havanın kararmasının ardından Van semalarında görüntülendi.Bilimsel adı C/2025 A6 olan bu kuyruklu yıldız, "non-periyodik" yani yörüngesi bin yılı aşan ve öngörülmesi zor olan türden. Hesaplamalara göre Lemmon’un Güneş etrafındaki turu yaklaşık bin 350 yıl sürüyor ve bu sürenin büyük kısmını Güneş Sistemi’nin en dışındaki Oort Bulutu’nda geçiriyor.
Lemmon Kuyruklu Yıldızı, Van semalarında gözlemlendi

09:26 29.10.2025
© Özkan Bilgin
© Özkan Bilgin
'C/2025 A6' Lemmon Kuyruklu Yıldızı, havanın kararmasının ardından Van semalarında görüntülendi.
Lemmon” adlı kuyruklu yıldız bu ay Dünya’ya en yakın konumunda. Bilim insanları, kuyruklu yıldızın çıplak gözle bile görülebilecek kadar parlaklaşabileceğini açıklamıştı.
Kuyruklu yıldız, havanın kararmasının ardından Van semalarında görüntülendi.

Bilimsel adı C/2025 A6 olan bu kuyruklu yıldız, "non-periyodik" yani yörüngesi bin yılı aşan ve öngörülmesi zor olan türden. Hesaplamalara göre Lemmon’un Güneş etrafındaki turu yaklaşık bin 350 yıl sürüyor ve bu sürenin büyük kısmını Güneş Sistemi’nin en dışındaki Oort Bulutu’nda geçiriyor.
