Midibüs ve otomobil çarpıştı: 3 kişi hayatını kaybetti
Mersin'de tarım işçilerini taşıyan midibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada üç kişi hayatını kaybetti. 29.10.2025, Sputnik Türkiye
Mersin Gülnar'da tarım işçilerini taşıyan midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.Tarım işçilerini taşıyan Avni Altınyazar idaresindeki 33 KEZ 10 plakalı midibüs ile Mustafa Cin'in kullandığı 33 ACS 612 plakalı otomobil Demirözü Mahallesi'nde çarpıştı.Otomobildeki üç kişi hayatını kaybettiİhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobildeki Hasan Cin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobildeki Mustafa Cin ve Mehmet Perçemli ile midibüsteki 12 yaralı Gülnar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Yaralılar Mustafa Cin ve Mehmet Perçemli, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Mersin Gülnar'da tarım işçilerini taşıyan midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.
Tarım işçilerini taşıyan Avni Altınyazar idaresindeki 33 KEZ 10 plakalı midibüs ile Mustafa Cin'in kullandığı 33 ACS 612 plakalı otomobil Demirözü Mahallesi'nde çarpıştı.
Otomobildeki üç kişi hayatını kaybetti
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobildeki Hasan Cin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobildeki Mustafa Cin ve Mehmet Perçemli ile midibüsteki 12 yaralı Gülnar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılar Mustafa Cin ve Mehmet Perçemli, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.