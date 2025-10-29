Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/midibus-ve-otomobil-carpisti-3-kisi-hayatini-kaybetti-1100581500.html
Midibüs ve otomobil çarpıştı: 3 kişi hayatını kaybetti
Midibüs ve otomobil çarpıştı: 3 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Mersin'de tarım işçilerini taşıyan midibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada üç kişi hayatını kaybetti. 29.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-29T12:29+0300
2025-10-29T12:29+0300
türki̇ye
mersin
trafik kazası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1d/1100581209_0:437:2048:1588_1920x0_80_0_0_a4fe42de157d8bbbaecccd0569cbd5ed.jpg
Mersin Gülnar'da tarım işçilerini taşıyan midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.Tarım işçilerini taşıyan Avni Altınyazar idaresindeki 33 KEZ 10 plakalı midibüs ile Mustafa Cin'in kullandığı 33 ACS 612 plakalı otomobil Demirözü Mahallesi'nde çarpıştı.Otomobildeki üç kişi hayatını kaybettiİhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobildeki Hasan Cin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobildeki Mustafa Cin ve Mehmet Perçemli ile midibüsteki 12 yaralı Gülnar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Yaralılar Mustafa Cin ve Mehmet Perçemli, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/vanda-tankerle-otomobil-carpisti-3-olu-3-yarali-1100525559.html
türki̇ye
mersin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1d/1100581209_0:245:2048:1780_1920x0_80_0_0_cf257535e028683fc4148140694e30c8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
mersin, trafik kazası
mersin, trafik kazası

Midibüs ve otomobil çarpıştı: 3 kişi hayatını kaybetti

12:29 29.10.2025
© Mersin itfaiyesitrafik kazası
trafik kazası - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2025
© Mersin itfaiyesi
Abone ol
Mersin'de tarım işçilerini taşıyan midibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada üç kişi hayatını kaybetti.
Mersin Gülnar'da tarım işçilerini taşıyan midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.
Tarım işçilerini taşıyan Avni Altınyazar idaresindeki 33 KEZ 10 plakalı midibüs ile Mustafa Cin'in kullandığı 33 ACS 612 plakalı otomobil Demirözü Mahallesi'nde çarpıştı.

Otomobildeki üç kişi hayatını kaybetti

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobildeki Hasan Cin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobildeki Mustafa Cin ve Mehmet Perçemli ile midibüsteki 12 yaralı Gülnar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılar Mustafa Cin ve Mehmet Perçemli, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Van trafik kazası - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2025
TÜRKİYE
Van’da tankerle otomobil çarpıştı: 3 ölü 3 yaralı
27 Ekim, 22:39
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала