Van’da tankerle otomobil çarpıştı: 3 ölü 3 yaralı

Van’da meydana gelen trafik kazasında tankerle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. 27.10.2025, Sputnik Türkiye

Gürpınar'daki Zernek Barajı yakınlarında bir otomobil, tankerle kafa kafaya çarpıştı.Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde 2 kişi hayatını kaybederken, biri ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Van’daki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralılardan biri, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

