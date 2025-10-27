Van’da tankerle otomobil çarpıştı: 3 ölü 3 yaralı

Türkiye
SON DAKİKA | Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Van’da meydana gelen trafik kazasında tankerle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. 27.10.2025, Sputnik Türkiye
Van’da meydana gelen trafik kazasında tankerle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Gürpınar'daki Zernek Barajı yakınlarında bir otomobil, tankerle kafa kafaya çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde 2 kişi hayatını kaybederken, biri ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Van’daki hastanelere kaldırıldı.
Ağır yaralılardan biri, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
