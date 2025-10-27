https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/vanda-tankerle-otomobil-carpisti-3-olu-3-yarali-1100525559.html
Van’da tankerle otomobil çarpıştı: 3 ölü 3 yaralı
Van’da tankerle otomobil çarpıştı: 3 ölü 3 yaralı
Sputnik Türkiye
Van’da meydana gelen trafik kazasında tankerle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. 27.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-27T22:39+0300
2025-10-27T22:39+0300
2025-10-27T22:39+0300
türki̇ye
van
gürpınar
kaza
kaza sebebi
trafik kazası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1b/1100525385_0:122:1600:1022_1920x0_80_0_0_2f25e33b800da2e25ab3fb0abd6f983f.jpg
Gürpınar'daki Zernek Barajı yakınlarında bir otomobil, tankerle kafa kafaya çarpıştı.Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde 2 kişi hayatını kaybederken, biri ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Van’daki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralılardan biri, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251025/kadikoyde-alkollu-iett-soforu-kaza-yapti-2-kisi-yaralandi-1100469211.html
türki̇ye
van
gürpınar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1b/1100525385_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_ceca2ca382b21f229afdb923d0226a03.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
van, gürpınar, kaza, kaza sebebi, trafik kazası
van, gürpınar, kaza, kaza sebebi, trafik kazası
Van’da tankerle otomobil çarpıştı: 3 ölü 3 yaralı
Van’da meydana gelen trafik kazasında tankerle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Gürpınar'daki Zernek Barajı yakınlarında bir otomobil, tankerle kafa kafaya çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde 2 kişi hayatını kaybederken, biri ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Van’daki hastanelere kaldırıldı.
Ağır yaralılardan biri, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.