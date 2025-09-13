https://anlatilaninotesi.com.tr/20250913/denizde-yuzen-sehirler-dunyanin-en-buyuk-kruvaziyerine-3-dev-kardes-daha-geliyor-1099334728.html
Denizde yüzen şehirler: Dünyanın en büyük kruvaziyerine 3 'dev kardeş' daha geliyor
Royal Caribbean’ın efsane gemisi Icon of the Seas daha yeni tanıtılmışken, şirket aynı boyutlarda üç dev kruvaziyer daha yapıyor. Star of the Seas ağustos ayında seferlere başladı. Legend of the Seas 2026’da yolcularını ağırlayacak ve denizdeki en büyük su parkına sahip olacak. Dördüncü devin yapımına ise geçtiğimiz hafta Finlandiya’da başlandı, 2027’de suya indirilecek. Her biri 300 metreyi aşkın uzunluğa ve 5 binden fazla yolcu kapasitesine sahip. Talep patlaması 2025’te 37 milyondan fazla yolcunun kruvaziyer yolculuğu yapması bekleniyor. Uzmanlar, tarihte hiç olmadığı kadar çok yeni gemi siparişi verildiğini söylüyor. Uzmanlar, insanların artık gemiyi de bir tatil destinasyonu olarak gördüğünü belirtiyor: restoranlar, su kaydırakları, sinemalar ve barlar gemilerin içinde.Uzmanlar bu trendi, “Artık gemiler sadece ulaşım aracı değil, başlı başına bir şehir. Tatilin kendisi haline geliyor” diye yorumluyor.Diğer şirketler de önümüzdeki yıllarda denizlerde kullanmak için yeni dev gemiler sipariş ettiler. 5 bin ile 8 bin yolcu kapasiteli bu gemiler 2030 yılına kadar denizlerdeki görevine başlamış olacaklar.
SON HABERLER
Royal Caribbean’ın efsane gemisi Icon of the Seas daha yeni tanıtılmışken, şirket aynı boyutlarda üç dev kruvaziyer daha yapıyor. Star of the Seas ağustos ayında seferlere başladı. Legend of the Seas 2026’da yolcularını ağırlayacak ve denizdeki en büyük su parkına sahip olacak. Dördüncü devin yapımına ise geçtiğimiz hafta Finlandiya’da başlandı, 2027’de suya indirilecek. Her biri 300 metreyi aşkın uzunluğa ve 5 binden fazla yolcu kapasitesine sahip.
2025’te 37 milyondan fazla yolcunun kruvaziyer yolculuğu yapması bekleniyor. Uzmanlar, tarihte hiç olmadığı kadar çok yeni gemi siparişi verildiğini söylüyor. Uzmanlar, insanların artık gemiyi de bir tatil destinasyonu olarak gördüğünü belirtiyor: restoranlar, su kaydırakları, sinemalar ve barlar gemilerin içinde.
Uzmanlar bu trendi, “Artık gemiler sadece ulaşım aracı değil, başlı başına bir şehir. Tatilin kendisi haline geliyor” diye yorumluyor.
Diğer şirketler de önümüzdeki yıllarda denizlerde kullanmak için yeni dev gemiler sipariş ettiler. 5 bin ile 8 bin yolcu kapasiteli bu gemiler 2030 yılına kadar denizlerdeki görevine başlamış olacaklar.