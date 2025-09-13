https://anlatilaninotesi.com.tr/20250913/denizde-yuzen-sehirler-dunyanin-en-buyuk-kruvaziyerine-3-dev-kardes-daha-geliyor-1099334728.html

Denizde yüzen şehirler: Dünyanın en büyük kruvaziyerine 3 'dev kardeş' daha geliyor

Denizde yüzen şehirler: Dünyanın en büyük kruvaziyerine 3 'dev kardeş' daha geliyor

Sputnik Türkiye

Dev kruvaziyerler, gökyüzüne uzanan yapıları ve binlerce yolcuyu ağırlayan kapasitesiyle artık tatilin kendisi haline geliyor. Royal Caribbean, dünyanın en... 13.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-13T10:04+0300

2025-09-13T10:04+0300

2025-09-13T10:04+0300

yaşam

kruvaziyer gemisi

kruvaziyer turizmi

gemi

deniz

turizm

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0d/1099334696_0:128:3073:1857_1920x0_80_0_0_2dafa04b000226641c68b3008098be70.jpg

Royal Caribbean’ın efsane gemisi Icon of the Seas daha yeni tanıtılmışken, şirket aynı boyutlarda üç dev kruvaziyer daha yapıyor. Star of the Seas ağustos ayında seferlere başladı. Legend of the Seas 2026’da yolcularını ağırlayacak ve denizdeki en büyük su parkına sahip olacak. Dördüncü devin yapımına ise geçtiğimiz hafta Finlandiya’da başlandı, 2027’de suya indirilecek. Her biri 300 metreyi aşkın uzunluğa ve 5 binden fazla yolcu kapasitesine sahip. Talep patlaması 2025’te 37 milyondan fazla yolcunun kruvaziyer yolculuğu yapması bekleniyor. Uzmanlar, tarihte hiç olmadığı kadar çok yeni gemi siparişi verildiğini söylüyor. Uzmanlar, insanların artık gemiyi de bir tatil destinasyonu olarak gördüğünü belirtiyor: restoranlar, su kaydırakları, sinemalar ve barlar gemilerin içinde.Uzmanlar bu trendi, “Artık gemiler sadece ulaşım aracı değil, başlı başına bir şehir. Tatilin kendisi haline geliyor” diye yorumluyor.Diğer şirketler de önümüzdeki yıllarda denizlerde kullanmak için yeni dev gemiler sipariş ettiler. 5 bin ile 8 bin yolcu kapasiteli bu gemiler 2030 yılına kadar denizlerdeki görevine başlamış olacaklar.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250403/luks-yolcu-gemisinde-224-yolcu-hastaliga-yakalandi-gemi-izole-edildi-1095117883.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kruvaziyer gemisi, kruvaziyer turizmi, gemi, deniz, turizm