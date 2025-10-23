Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/fransada-tarihe-gecen-louvre-soygunu-sonrasi-muze-muduru-des-cars-istifasini-sundu-1100415809.html
Louvre soygunu müze müdürünü 'yaktı': İstifasını sundu
Louvre soygunu müze müdürünü 'yaktı': İstifasını sundu
Sputnik Türkiye
Louvre Müzesi Müdürü Laurence Des Cars, 19 Ekim’deki tarihi eser soygununun ardından sorumluluğu üstlenerek istifasını sundu. Kültür Bakanı Rachida Dati ise istifayı reddetti. Soygunda 9 değerli eser çalındı ve müze güvenlik açığıyla gündeme geldi.
2025-10-23T13:22+0300
2025-10-23T13:24+0300
dünya
fransa
paris
louvre müzesi
çalıntı
tarihi eser
soygun
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/14/1100332805_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e1d35d06856b29393e6447ebf978f1ff.jpg
Fransa’nın simge müzelerinden Louvre’da 19 Ekim’de meydana gelen tarihi eser soygunu sonrası müze müdürü Laurence Des Cars, Senato Kültür Komisyonu’na verdiği ifadede sorumluluğunu kabul ederek istifasını sunduğunu açıkladı.Des Cars, soygunun 7 dakikada gerçekleştirildiğini ve müzenin güvenlik kameralarının yetersizliğinin hırsızlara avantaj sağladığını belirterek, yaşanan olayı “büyük bir başarısızlık” olarak nitelendirdi. Müdür, istifasını Kültür Bakanı Rachida Dati’ye iletti ancak Dati tarafından reddedildi.2021’de göreve başlayan Des Cars, hırsızların çaldığı eserlerin müze çalışanları için “derin bir yara” olduğunu ifade etti. Soygun sırasında alarmların işlediğini fakat Apollo Galerisi’ni gösteren kameranın farklı bir yöne baktığını vurgulayan Des Cars, müze içinde yerleşik bir polis karakolu kurulması çağrısında bulundu.Soygunun detayları ortaya çıktıParis’te her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Louvre’da, Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi’nden 9 paha biçilemez eser çalındı. Hırsızların düşürdüğü 3. Napolyon’un eşi İmparatoriçe Eugenie’ye ait taç daha sonra hasarlı halde bulundu. Soygunda toplam 4 hırsız görev almış ve operasyon 7 dakika sürmüştü.Sayıştay raporu, müzenin güvenlik donanımının sağlanmasında önemli gecikmeler yaşandığını ve bunun açık yarattığını ortaya koydu. Çalınan eserlerin maddi değerinin 88 milyon Euro olduğu tahmin ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/louvre-muzesinde-88-milyon-euroluk-soygunda-hirsizlarin-kacis-anin-kameralara-yakalandigi-ortaya-1100411470.html
fransa
paris
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/14/1100332805_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_31d7471a8ca4c7124ff4b581bb9d13ae.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
louvre müzesi, laurence des cars, rachida dati, fransa, tarihi eser soygunu, apollo galerisi, müze güvenliği, paris, soygun
louvre müzesi, laurence des cars, rachida dati, fransa, tarihi eser soygunu, apollo galerisi, müze güvenliği, paris, soygun

Louvre soygunu müze müdürünü 'yaktı': İstifasını sundu

13:22 23.10.2025 (güncellendi: 13:24 23.10.2025)
© Mohamad Salaheldin Abdelg AlsayedLouvre Müzesi
Louvre Müzesi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2025
© Mohamad Salaheldin Abdelg Alsayed
Abone ol
Fransa’nın dünyaca ünlü Louvre Müzesi Müdürü Laurence Des Cars, 19 Ekim’de yaşanan tarihi eser soygununun ardından sorumluluğu üstlenerek istifasını sundu. Kültür Bakanı Rachida Dati ise istifayı reddetti.
Fransa’nın simge müzelerinden Louvre’da 19 Ekim’de meydana gelen tarihi eser soygunu sonrası müze müdürü Laurence Des Cars, Senato Kültür Komisyonu’na verdiği ifadede sorumluluğunu kabul ederek istifasını sunduğunu açıkladı.
Des Cars, soygunun 7 dakikada gerçekleştirildiğini ve müzenin güvenlik kameralarının yetersizliğinin hırsızlara avantaj sağladığını belirterek, yaşanan olayı “büyük bir başarısızlık” olarak nitelendirdi. Müdür, istifasını Kültür Bakanı Rachida Dati’ye iletti ancak Dati tarafından reddedildi.
2021’de göreve başlayan Des Cars, hırsızların çaldığı eserlerin müze çalışanları için “derin bir yara” olduğunu ifade etti. Soygun sırasında alarmların işlediğini fakat Apollo Galerisi’ni gösteren kameranın farklı bir yöne baktığını vurgulayan Des Cars, müze içinde yerleşik bir polis karakolu kurulması çağrısında bulundu.

Soygunun detayları ortaya çıktı

Paris’te her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Louvre’da, Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi’nden 9 paha biçilemez eser çalındı. Hırsızların düşürdüğü 3. Napolyon’un eşi İmparatoriçe Eugenie’ye ait taç daha sonra hasarlı halde bulundu. Soygunda toplam 4 hırsız görev almış ve operasyon 7 dakika sürmüştü.
Sayıştay raporu, müzenin güvenlik donanımının sağlanmasında önemli gecikmeler yaşandığını ve bunun açık yarattığını ortaya koydu. Çalınan eserlerin maddi değerinin 88 milyon Euro olduğu tahmin ediliyor.
Louvre Müzesi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2025
YAŞAM
Louvre Müzesi’ndeki 88 milyon euroluk soygunda hırsızların kaçış anın kameralara yakalandığı ortaya çıktı
12:03
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала