Louvre soygunu müze müdürünü 'yaktı': İstifasını sundu

Louvre Müzesi Müdürü Laurence Des Cars, 19 Ekim’deki tarihi eser soygununun ardından sorumluluğu üstlenerek istifasını sundu. Kültür Bakanı Rachida Dati ise istifayı reddetti. Soygunda 9 değerli eser çalındı ve müze güvenlik açığıyla gündeme geldi.

Fransa’nın simge müzelerinden Louvre’da 19 Ekim’de meydana gelen tarihi eser soygunu sonrası müze müdürü Laurence Des Cars, Senato Kültür Komisyonu’na verdiği ifadede sorumluluğunu kabul ederek istifasını sunduğunu açıkladı.Des Cars, soygunun 7 dakikada gerçekleştirildiğini ve müzenin güvenlik kameralarının yetersizliğinin hırsızlara avantaj sağladığını belirterek, yaşanan olayı “büyük bir başarısızlık” olarak nitelendirdi. Müdür, istifasını Kültür Bakanı Rachida Dati’ye iletti ancak Dati tarafından reddedildi.2021’de göreve başlayan Des Cars, hırsızların çaldığı eserlerin müze çalışanları için “derin bir yara” olduğunu ifade etti. Soygun sırasında alarmların işlediğini fakat Apollo Galerisi’ni gösteren kameranın farklı bir yöne baktığını vurgulayan Des Cars, müze içinde yerleşik bir polis karakolu kurulması çağrısında bulundu.Soygunun detayları ortaya çıktıParis’te her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Louvre’da, Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi’nden 9 paha biçilemez eser çalındı. Hırsızların düşürdüğü 3. Napolyon’un eşi İmparatoriçe Eugenie’ye ait taç daha sonra hasarlı halde bulundu. Soygunda toplam 4 hırsız görev almış ve operasyon 7 dakika sürmüştü.Sayıştay raporu, müzenin güvenlik donanımının sağlanmasında önemli gecikmeler yaşandığını ve bunun açık yarattığını ortaya koydu. Çalınan eserlerin maddi değerinin 88 milyon Euro olduğu tahmin ediliyor.

