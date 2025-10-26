https://anlatilaninotesi.com.tr/20251026/gunes-11-yillik-dongusundeki-zirveyi-yapiyor-uydularin-gpslerin-ve-enerji-sebekelerinin-isleyisi-1100486991.html
Güneş, 11 yıllık döngüsündeki 'zirveyi' yapıyor: Uyduların, GPS'lerin ve enerji şebekelerinin işleyişi zorlaşacak
NASA, Güneş’in Mart 2026’ya kadar sürecek 11 yıllık döngüsünde 'zirve' yapacağını ve maksimum hareketlilik evresine girdiğini duyurmuştu. Güneş döngüsünün maksimumundayken, güneş lekelerinin sayısı ve dolayısıyla güneş aktivitesinin seviyesi artması, başta uydular olmak üzere GPS sinyalleri ve enerji şebekelerine yük bindirecek.
Ancak kuzey ışıklarının sayısında artış yaşanacak. “Güneş maksimumdayken, güneş lekelerinin sayısı ve dolayısıyla güneş aktivitesinin seviyesi artar" diyen NASA Genel Merkezi Uzay Hava Durumu Programı Direktörü Jamie Favors "Bu artış, en yakın yıldızımızı daha iyi anlamak için heyecan verici bir fırsat sunuyor ancak aynı zamanda Dünya ve Güneş sistemimiz üzerinde somut etkiler yaratabiliyor" açıklamasını yaptı.
Güneş aktivitesi uzay ve yeryüzü sistemlerini etkiliyor
Güneş’te yaşanan yoğun aktiviteler, uzaydaki koşulları doğrudan etkiliyor. Bilim insanlarına göre bu durum, uyduların, radyo ve GPS sinyallerinin yanı sıra Dünya’daki enerji şebekelerinin de işleyişini zorlaştırabiliyor.
Uzmanlar, artan güneş patlamalarının iletişim ve enerji altyapısı üzerinde geçici kesintilere yol açabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.
Kuzey ışıkları turizminde patlama yaşanıyor
Güneş'teki bu yoğun hareketlilik öte yandan kuzey ışıklarında artışa sebep olacak. Uzmanlar, Kuzey ışıkları olarak bilinen kutup ışıklarının bu kış zirve yapacağını söylüyor.